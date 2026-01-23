Publicidad

Espectáculos

Ale Capetillo dedica mensaje emotivo tras la muerte de su abuelita María del Carmen Vázquez

Ale Capetillo ompartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de María del Carmen Vázquez, su abuelita paterna, a quien recordó con profundo cariño.
vie 23 enero 2026 09:23 AM
Alejandra Capetillo cumpió el sueño de su abuela Yeya con este detalle en su boda
Ale Capetillo y su abuelita Yeya (Instagram/Ale Capetillo)
La primera de la familia en pronunciarse públicamente fue Alejandra “Ale” Capetillo, influencer e hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quien compartió en Instagram un conmovedor mensaje dedicado a su abuela, a quien cariñosamente llamaba “Yeya”.

“Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida. Hoy me duele el alma. Mi Yeya se fue", escribió Ale Capetillo en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado por un video íntimo en el que aparece compartiendo un momento cercano con su abuelita, y muestra la profunda conexión que mantenían.

Posteriormente, también agradeció las muestras de cariño de sus seguidores por medio de historias en la red social: “Gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma", compartió.

Reacciones de la familia

Además de Ale, otro de los hijos de Eduardo Capetillo compartió una imagen con su abuelita en Instagram, añadiendo el emotivo texto: “Cómo te voy a extrañar”, en referencia al cariño que todos sentían por María del Carmen.

Hasta el momento, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no han emitido un mensaje oficial sobre el fallecimiento de la madre del actor, aunque varios medios reportan que la familia se encuentra en un momento de recogimiento tras la partida de su ser querido.

Biby Gaytán, Eduardo Capetillo
Eduardo Capetillo Jr. compartió esta foto hace unos meses junto a su mamá y su abuela. (Instagram)

María del Carmen Vázquez Alcaide, de 94 años, mantuvo un perfil discreto a lo largo de su vida, aunque siempre estuvo cerca de su familia y de sus raíces españolas.

Su legado permanecerá en la memoria de su familia y seguidores, quienes responden con cariño y solidaridad en estos días difíciles.

Alejandra Capetillo Eduardo Capetillo

