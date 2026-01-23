Ale Capetillo dedica mensaje emotivo tras la muerte de su abuelita María del Carmen Vázquez

La primera de la familia en pronunciarse públicamente fue Alejandra “Ale” Capetillo, influencer e hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quien compartió en Instagram un conmovedor mensaje dedicado a su abuela, a quien cariñosamente llamaba “Yeya”.

“Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida. Hoy me duele el alma. Mi Yeya se fue", escribió Ale Capetillo en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado por un video íntimo en el que aparece compartiendo un momento cercano con su abuelita, y muestra la profunda conexión que mantenían.

Posteriormente, también agradeció las muestras de cariño de sus seguidores por medio de historias en la red social: “Gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma", compartió.