Joy Huerta revela que hay distanciamiento entre ella y su hermano Jesse: 'Ha habido muy poca comunicación'
En medio de las versiones que señalan a Mónica León, esposa del músico, la cantante explicó que Jesse tomó la decisión de manera unilateral y reconoció que actualmente existe poca comunicación entre ellos.
La salida de Jesse de Jesse & Joy ha generado especulaciones sobre los motivos que llevaron al músico a tomar la decisión de dejar el dúo que formó durante más de dos décadas con su hermana Joy Huerta. En medio de la polémica, algunas publicaciones de Mónica León, esposa del músico, fueron interpretadas como posibles indirectas hacia su cuñada, lo que desató reacciones en redes sociales.
Recientemente, la empresaria Mónica León compartió en sus historias de Instagram varios mensajes relacionados con 'la verdad, el amor y los límites'. Entre ellos destacaron frases como “la verdad siempre sale a la luz y siempre triunfa”, “AMOR no significa permitir todo” y “el amor sabe poner límites”. Las publicaciones llamaron la atención de algunos usuarios, que las vincularon con la situación que atraviesa el grupo.
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Joy Huerta habla de los rumores que involucran a su cuñada, Mónica León, en la salida de Jesse de Jesse & Joy
Sin embargo, Mónica aclaró que sus palabras no estaban relacionadas con la separación de Jesse & Joy. En medio de las especulaciones y minutos antes de subir al escenario del Auditorio Nacional, Joy Huerta habló con un grupo de reporteros sobre los mensajes de su cuñada y la decisión de su hermano de dejar la agrupación.
Cuando le preguntaron si Mónica había influido en la separación, la cantante aseguró: “Ella es dueña de sus palabras y yo le deseo todo el bien. Yo la amo, a mi familia la amo, les deseo lo mejor. Yo no puedo hablar por... ellos. La gente es dueña de sus palabras, la gente es dueña de sus consecuencias, la gente decide qué dice, qué no dice, yo les conté todo lo que puedo volverles a contar ahorita. La verdad es que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto, yo me enteré 20 minutos antes de que todos ustedes se enteraran que Jesse decidía dejar la banda y con la frente en alto decidí continuar, no es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir, si él toma la decisión de bajar, si yo puedo tomar la decisión de seguir”.
Joy también reconoció que ambos atraviesan distintos procesos personales y que la comunicación entre ellos ha sido escasa desde que se produjo el cambio: “Obviamente hay ahorita muchos procesos que estamos viviendo, ha habido muy poca comunicación, tenemos cada quien que vive nuestro proceso, hay muchísimos cambios, hay mucho trabajo de por medio porque no estaba esto planeado”, agregó.
Uno de los momentos más llamativos del encuentro con la prensa ocurrió cuando Joy fue cuestionada directamente sobre los vínculos familiares y la posibilidad de que algunos cambien o lleguen a su fin. “¿El árbol genealógico también se poda, Joy?”, le preguntaron. A lo que la cantante respondió: “Yo creo que también solito suelta las hojas, vienen las estaciones del año, viene el invierno, pero también llega la primavera y... ¿Sabes qué? No está aquí, pero lo que te puedo decir es que yo quería venir a saludarlos”, respondió la cantante.
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Jesse & Joy continuará con Joy al frente
La cantante también explicó que el proyecto de su hermano, Jesse and The Supernovas, no era completamente desconocido para quienes estaban al tanto de los planes del músico. De acuerdo con Joy Huerta, la idea original era que Jesse desarrollara esa faceta musical de manera paralela a Jesse & Joy, tal como ella combinó las presentaciones del dúo con su participación como compositora en Broadway con el musical Real Women Have Curves.
“Yo sabía de los Supernovas desde hace tiempo, todos lo sabíamos, el plan era que él lo iba a hacer como yo hice Broadway, porque como ustedes saben yo me mataba yendo y viniendo haciendo la gira, él no nos había dado fechas, nosotros no teníamos fecha de cuándo él iba a continuar”, explicó.
Sin embargo, la salida de Jesse modificó los planes y obligó a reorganizar el trabajo que ya tenían previsto. Joy confirmó que seguirá adelante con la agrupación y adelantó que la gira de 2027 contará con más de 25 fechas anunciadas.
“Vamos a anunciar la gira del 2027, tenemos más de veinticinco fechas anunciadas, se llama El Amor de México, esto venía planeado ya hace mucho tiempo y me parece un poco poético cómo se está dando la situación”, dijo.
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El mensaje de Joy Huerta sobre las familias y las historias que terminan
En medio de los planes a futuro del dúo y las especulaciones que han surgido alrededor de la familia,Joy Huerta compartió un mensaje sobre las relaciones familiares, las diferencias y las personas que elegimos para formar parte de nuestra vida.
“Somos pedacitos de los lugares que nos vieron crecer, de las personas que caminaron a nuestro lado, de las costumbres que heredamos y también de aquellas que elegimos hacer nuestras. No importa si nuestras familias comparten nuestra sangre o las fuimos encontrando por la vida”, expresó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.
En el mismo mensaje, la cantante señaló que las personas pueden construir vínculos incluso cuando tienen distintas creencias, costumbres o maneras de entender el mundo: “No importa si compartimos las mismas creencias, costumbres o maneras de ver el mundo, si encontramos nuestro lugar o tuvimos que construirlo. Por más diferentes por más únicos que seamos, todos buscamos algo parecido, conectar”.
El video concluye con una frase que también generó interpretaciones en el contexto de los cambios que atraviesa Jesse & Joy: “Por más que duela hay historias que terminan y ahí mismo otras que comienzan”. Aunque el mensaje no menciona directamente a Jesse, algunos usuarios lo relacionaron con la nueva etapa personal y profesional de los hermanos.