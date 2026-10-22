Joy Huerta revela que hay distanciamiento entre ella y su hermano Jesse: 'Ha habido muy poca comunicación'

Joy Huerta habla de los rumores que involucran a su cuñada, Mónica León, en la salida de Jesse de Jesse & Joy

Sin embargo, Mónica aclaró que sus palabras no estaban relacionadas con la separación de Jesse & Joy. En medio de las especulaciones y minutos antes de subir al escenario del Auditorio Nacional, Joy Huerta habló con un grupo de reporteros sobre los mensajes de su cuñada y la decisión de su hermano de dejar la agrupación.



Jesse & Joy (Getty Images)

Cuando le preguntaron si Mónica había influido en la separación, la cantante aseguró: “Ella es dueña de sus palabras y yo le deseo todo el bien. Yo la amo, a mi familia la amo, les deseo lo mejor. Yo no puedo hablar por... ellos. La gente es dueña de sus palabras, la gente es dueña de sus consecuencias, la gente decide qué dice, qué no dice, yo les conté todo lo que puedo volverles a contar ahorita. La verdad es que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto, yo me enteré 20 minutos antes de que todos ustedes se enteraran que Jesse decidía dejar la banda y con la frente en alto decidí continuar, no es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir, si él toma la decisión de bajar, si yo puedo tomar la decisión de seguir”.

Joy también reconoció que ambos atraviesan distintos procesos personales y que la comunicación entre ellos ha sido escasa desde que se produjo el cambio: “Obviamente hay ahorita muchos procesos que estamos viviendo, ha habido muy poca comunicación, tenemos cada quien que vive nuestro proceso, hay muchísimos cambios, hay mucho trabajo de por medio porque no estaba esto planeado”, agregó.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro con la prensa ocurrió cuando Joy fue cuestionada directamente sobre los vínculos familiares y la posibilidad de que algunos cambien o lleguen a su fin. “¿El árbol genealógico también se poda, Joy?”, le preguntaron. A lo que la cantante respondió: “Yo creo que también solito suelta las hojas, vienen las estaciones del año, viene el invierno, pero también llega la primavera y... ¿Sabes qué? No está aquí, pero lo que te puedo decir es que yo quería venir a saludarlos”, respondió la cantante.