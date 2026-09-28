Diana Atri respalda a su esposa Joy tras la polémica con Jesse: 'Estoy aquí contigo para siempre'

Diana Atri comparte mensajes sobre salud emocional

Días después del anuncio de Jesse Huerta, Diana Atri también compartió desde su cuenta de Instagram una serie de publicaciones relacionadas con la salud emocional. El contenido fue creado originalmente por Clínica Radual, espacio de atención psiquiátrica encabezado por la doctora Andrea Atri Mizrahi, hermana de Diana.

Entre los mensajes retomados por la esposa de Joy se encuentra uno que plantea la importancia de conocer la historia de cada persona antes de reducir su malestar emocional a síntomas o diagnósticos.

“Aquí la consulta no empieza con una lista de síntomas para ponerte una etiqueta. Es una conversación: quién eres, qué te trajo hasta aquí, qué ha pasado en tu vida que ayude a entender lo que sientes. A partir de ahí construimos juntos una historia que le da sentido a tu malestar”.

Otra de las publicaciones aborda la manera en que el sufrimiento psicológico puede estar relacionado con las experiencias, necesidades y circunstancias particulares de cada persona. El enfoque plantea que, antes de concentrarse únicamente en eliminar los síntomas, es importante escuchar y comprender el contexto de quien atraviesa ese malestar.

Los contenidos también hacen referencia al Marco de Poder, Amenaza y Significado, un enfoque que busca analizar el malestar emocional a partir de las experiencias que ha vivido una persona y de cómo estas pueden influir en su presente.