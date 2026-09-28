Diana Atri dejó en claro que apoya a su esposa Joy Huerta en la nueva etapa que enfrenta después de que Jesse anunció una pausa en el proyecto musical que ambos comparten desde hace más de 20 años. La empresaria reaccionó al mensaje que la cantante publicó tras conocer la decisión de su hermano y le dedicó unas palabras de apoyo.
Diana Atri respalda a su esposa Joy tras la polémica con Jesse: 'Estoy aquí contigo para siempre'
Diana Atri apoya a Joy tras la polémica de Jesse & Joy
La reacción de Diana ocurrió después de que Jesse Huerta anunciara oficialmente el lanzamiento de su nuevo proyecto independiente como solista llamado Jesse and The Supernovas.
“Te amo mi amor y estoy aquí contigo para siempre”, escribió Diana en la publicación de Joy, quien reconoció que siente incertidumbre y miedo ante los cambios que vienen, pero confirmó que continuará sobre los escenarios y cumplirá con las presentaciones que ya están programadas.
El mensaje de Diana cobró relevancia debido al momento que atraviesa Jesse & Joy, después de que Jesse Huerta anunciara que se tomará un tiempo para enfocarse en sí mismo, convivir con su familia y explorar nuevos caminos personales y profesionales.
Diana Atri comparte mensajes sobre salud emocional
Días después del anuncio de Jesse Huerta, Diana Atri también compartió desde su cuenta de Instagram una serie de publicaciones relacionadas con la salud emocional. El contenido fue creado originalmente por Clínica Radual, espacio de atención psiquiátrica encabezado por la doctora Andrea Atri Mizrahi, hermana de Diana.
Entre los mensajes retomados por la esposa de Joy se encuentra uno que plantea la importancia de conocer la historia de cada persona antes de reducir su malestar emocional a síntomas o diagnósticos.
“Aquí la consulta no empieza con una lista de síntomas para ponerte una etiqueta. Es una conversación: quién eres, qué te trajo hasta aquí, qué ha pasado en tu vida que ayude a entender lo que sientes. A partir de ahí construimos juntos una historia que le da sentido a tu malestar”.
Otra de las publicaciones aborda la manera en que el sufrimiento psicológico puede estar relacionado con las experiencias, necesidades y circunstancias particulares de cada persona. El enfoque plantea que, antes de concentrarse únicamente en eliminar los síntomas, es importante escuchar y comprender el contexto de quien atraviesa ese malestar.
Los contenidos también hacen referencia al Marco de Poder, Amenaza y Significado, un enfoque que busca analizar el malestar emocional a partir de las experiencias que ha vivido una persona y de cómo estas pueden influir en su presente.
¿Qué pasó con Jesse & Joy?
La decisión de Jesse Huerta de poner en pausa el proyecto que mantiene con su hermana tomó por sorpresa a Joy. La cantante contó que se enteró de la decisión aproximadamente 20 minutos antes de que Jesse publicara su comunicado.
Joy reconoció que la nueva etapa le genera incertidumbre, pero también dejó claro que continuará con su carrera musical y con los compromisos que ya tiene establecidos.
Por su parte, Jesse explicó que necesita dedicar tiempo a su bienestar, a su familia y a explorar otros proyectos personales y profesionales. El músico aclaró que cumplirá con las presentaciones que Jesse & Joy ya tenía programadas antes de hacer efectiva su pausa.
Además, Jesse presentó su proyecto alterno, Jesse and the Supernovas, y señaló que Joy estaba al tanto de su existencia.
Jesse & Joy se presentó este fin de semana en Bolivia y continuarán su gira por Brasil, Chile, Perú Argentina, Uruguay, España e Inglaterra y regresarán a México el 4 de diciembre donde darán último concierto juntos en el Gimnasio Universitario, Ciudad Juárez, Chihuahua.