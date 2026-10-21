Maluma revela que cayó en un desorden alimenticio por mantener el cuerpo 'ideal'

Maluma habla del desorden alimenticio que sufrió

Durante una plática sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, Maluma también habló de la ansiedad que todavía enfrenta, el desgaste que experimentó después de convertirse en papá y la importancia que ha tenido la ayuda profesional para aprender a manejar sus emociones.

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que 'Ah, Calvin Klein, que los cuadritos y toda la huevonada'. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo”, manifestó.



Maluma (Getty Images)

El cantante explicó que, detrás de la imagen que proyectaba en las campañas de moda, había una exigencia física que terminó afectando su salud. Aunque desde fuera podía parecer que cumplía con los estándares que se esperaban de él, su relación con la comida se había convertido en una preocupación que no identificaba como un problema.

El colombiano ya ha hablado en otras ocasiones sobre los efectos que la fama y las exigencias profesionales han tenido en su salud mental. En diciembre pasado lanzó el podcast Las cosas como son, en el que compartió experiencias relacionadas con la ansiedad, la depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija, París, y tras más de una década de carrera internacional.