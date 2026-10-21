Maluma reconoció que durante una etapa de su carrera tuvo una relación poco saludable con la comida, impulsada por la presión de mantener un cuerpo marcado para las campañas publicitarias en las que participaba. El cantante colombiano contó que llegó a obsesionarse con su alimentación sin darse cuenta de que tenía un desorden.
Maluma revela que cayó en un desorden alimenticio por mantener el cuerpo 'ideal'
Maluma habla del desorden alimenticio que sufrió
Durante una plática sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, Maluma también habló de la ansiedad que todavía enfrenta, el desgaste que experimentó después de convertirse en papá y la importancia que ha tenido la ayuda profesional para aprender a manejar sus emociones.
“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que 'Ah, Calvin Klein, que los cuadritos y toda la huevonada'. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo”, manifestó.
El cantante explicó que, detrás de la imagen que proyectaba en las campañas de moda, había una exigencia física que terminó afectando su salud. Aunque desde fuera podía parecer que cumplía con los estándares que se esperaban de él, su relación con la comida se había convertido en una preocupación que no identificaba como un problema.
El colombiano ya ha hablado en otras ocasiones sobre los efectos que la fama y las exigencias profesionales han tenido en su salud mental. En diciembre pasado lanzó el podcast Las cosas como son, en el que compartió experiencias relacionadas con la ansiedad, la depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija, París, y tras más de una década de carrera internacional.
Maluma reconoce que todavía lucha contra la ansiedad
Durante la entrevista para Billboard, Maluma también dejó claro que, aunque ha trabajado en su bienestar, la ansiedad sigue siendo parte de su vida cotidiana.
“Es que todavía siento mucha ansiedad, sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo '¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?'”, contó.
El intérprete de Felices los 4 recordó que hubo una etapa en la que el estrés era tan constante que tenía dolor de cabeza todo el tiempo. La llegada de sus hijos también implicó cambios importantes en su vida personal, especialmente cuando se convirtió en papá por primera vez.
Ahora, el cantante asegura que recurre todos los días a alguna forma de terapia y que el libro Hábitos atómicos le ha servido como una herramienta para hacer cambios en su rutina. Además, considera que ha logrado encontrar un mayor equilibrio entre su carrera, su vida personal y su familia.
Maluma reconoce cómo la paternidad ha cambiado su vida
Maluma, quien este año publicó el álbum Loco x volver, también habló de cómo ha vivido la llegada de su segundo hijo, Orión, nacido en septiembre. A diferencia de la experiencia con París, de dos años, esta vez asegura que ha enfrentado la paternidad desde otra perspectiva.
El cantante explicó que el nacimiento de su hija representó un cambio profundo que le exigió comprender y gestionar nuevas emociones, un proceso en el que recibió apoyo de terapeutas y otros profesionales.
“Yo tengo una energía muy femenina también y cuando nació París fue una revolcada, la más berraca, entonces fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente que, claro, con la ayuda de terapeutas y de diferentes profesionales, como que por fin pude entender la dimensión”, manifestó.
De acuerdo con el artista, la llegada de Orión le ha dado valentía y le ha permitido vivir esta nueva etapa de una manera distinta. Aunque reconoce que la ansiedad no ha desaparecido, sus experiencias como padre y el trabajo que ha hecho en sí mismo le han ayudado a afrontar los desafíos con otras herramientas.
Maluma participó en la última jornada de conversaciones de la Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical en español, que termina este jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.