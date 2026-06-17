Maluma confiesa: No quería nada serio pero ya va por su segundo bebé con Susana Gómez

La historia de amor de Maluma y Susana Gómez

“Sabes que hasta el día de hoy me pregunto. No, porque yo digo que fue muy mágico y cuando yo conocí a Susi yo quería de todo menos estar estable porque yo venía de otra relación. Yo siempre he sido noviero, ¿me entiendes? Sí, noviero, coquetón, contentoso”.

Sin embargo, aseguró que desde el primer momento hubo algo especial que lo hizo cambiar de perspectiva sobre el amor y el futuro.

“Cuando conocí a Susi me cambió el chip. Fue como que wow! No no podía creer que (me atrajeran) ese tipo de mujeres tan central, tan de casa, una mujer tan buena, sincera, amorosa, de una familia tan espectacular".

Maluma explicó que una de las cosas que más lo enamoró de Susana fue precisamente el entorno familiar del que proviene, ya que considera que una relación sentimental implica también un vínculo con la familia de la otra persona.

Maluma, Susana Gomez (Getty Images)

“Porque yo digo que cuando uno se compromete con alguien, no se compromete solamente con esa persona, también con la familia”.

El cantante reveló que encontró muchas similitudes entre la familia de Susana y la suya, algo que fortaleció aún más la relación: “Y ver esa familia pues típica del país, antioqueña, pues también como la mía”.

Uno de los detalles que más sorprendió al artista es que, aunque crecieron muy cerca el uno del otro, nunca llegaron a conocerse realmente durante su juventud: “Pues Susi se crio a 15 minutos de donde yo crecí también y nunca nos conocimos”.

No obstante, recordó que sí hubo un encuentro fugaz años atrás, cuando ambos eran mucho más jóvenes.