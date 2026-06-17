Maluma confiesa: No quería nada serio pero ya va por su segundo bebé con Susana Gómez

Como pocas veces, el cantante colombiano Maluma habló sobre su relación con Susana Gómez, mamá de su hija París y de su futuro segundo hijo, y confesó que nunca imaginó que sería ella quien lo llevaría a construir una familia.
El intérprete de música urbana recordó, en entrevista con Andrea Legarreta, que cuando conoció a Susana atravesaba una etapa muy distinta de su vida y que, lejos de pensar en estabilidad, buscaba mantenerse soltero tras una relación anterior.
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La historia de amor de Maluma y Susana Gómez
“Sabes que hasta el día de hoy me pregunto. No, porque yo digo que fue muy mágico y cuando yo conocí a Susi yo quería de todo menos estar estable porque yo venía de otra relación. Yo siempre he sido noviero, ¿me entiendes? Sí, noviero, coquetón, contentoso”.
Sin embargo, aseguró que desde el primer momento hubo algo especial que lo hizo cambiar de perspectiva sobre el amor y el futuro.
“Cuando conocí a Susi me cambió el chip. Fue como que wow! No no podía creer que (me atrajeran) ese tipo de mujeres tan central, tan de casa, una mujer tan buena, sincera, amorosa, de una familia tan espectacular".
Maluma explicó que una de las cosas que más lo enamoró de Susana fue precisamente el entorno familiar del que proviene, ya que considera que una relación sentimental implica también un vínculo con la familia de la otra persona.
“Porque yo digo que cuando uno se compromete con alguien, no se compromete solamente con esa persona, también con la familia”.
El cantante reveló que encontró muchas similitudes entre la familia de Susana y la suya, algo que fortaleció aún más la relación: “Y ver esa familia pues típica del país, antioqueña, pues también como la mía”.
Uno de los detalles que más sorprendió al artista es que, aunque crecieron muy cerca el uno del otro, nunca llegaron a conocerse realmente durante su juventud: “Pues Susi se crio a 15 minutos de donde yo crecí también y nunca nos conocimos”.
No obstante, recordó que sí hubo un encuentro fugaz años atrás, cuando ambos eran mucho más jóvenes.
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“Yo la conocía a ella antes, cuando tenía 19 años, pero fue porque ella vino a mi casa con unas amigas, se quedaron un par de horas, vimos un partido de fútbol y se fue. Y nunca más volví a hablar con ella”.
El destino volvió a cruzar sus caminos años después y, desde entonces, construyeron una relación que hoy se encuentra en uno de sus mejores momentos.
“Y ya después, con el pasar de los años, nos volvimos a encontrar y hasta el día de hoy, pues imagínate, no estamos casados, pero digamos que ya con dos hijos, eso es estar más casado que…”.
Actualmente, Maluma y Susana Gómez disfrutan de la crianza de su hija París mientras esperan la llegada de su segundo bebé, consolidando una historia de amor que, según el propio cantante, surgió cuando menos la esperaba y terminó transformando por completo su visión de la vida y la familia.