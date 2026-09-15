Maluma y Susana Gómez ya son papás de dos hijos. La pareja recibió a su segundo bebé, un niño llamado Orión Londoño Gómez, quien nació el 14 de septiembre de 2026. El cantante colombiano compartió la noticia con sus seguidores a través de una fotografía familiar tomada en el hospital.
Maluma y Susana Gómez dan la bienvenida a su segundo hijo
Maluma presenta a Orión, su segundo hijo
En la imagen aparece Maluma junto a Susana Gómez, ambos con la frente unida, mientras sostienen al recién nacido, que está envuelto en una manta.
Junto a la postal, Maluma escribió el nombre de su hijo y la fecha de su nacimiento: “Orión Londoño Gómez. 14/09/26”.
Con esta publicación, el intérprete de Hawái confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia. Aunque suele compartir algunos momentos de su vida personal, Maluma y Susana Gómez han procurado mantener su relación y la crianza de sus hijos lejos de la exposición constante.
El nacimiento de Orión ocurre poco más de dos años después de la llegada de su primera hija, París Londoño Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia.
La pareja confirmó el segundo embarazo el 10 de mayo de 2026, durante el Día de la Madre en Colombia. En aquella ocasión, Maluma publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparecía junto a París, mientras la niña besaba el vientre de Susana.
Tiempo después, el cantante reveló que esperaban un niño y compartió su deseo de que naciera en Medellín, al igual que su hermana mayor, debido al vínculo que ambos hijos tienen con Colombia.
París se convierte en hermana mayor
Con la llegada de Orión, París se convierte en hermana mayor. Desde el nacimiento de su hija, Maluma ha mostrado una faceta más familiar y ha compartido algunos momentos junto a ella, así como la ilusión por verla asumir este nuevo papel.
La paternidad también ha influido en las prioridades del cantante, quien ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de disfrutar el tiempo con su familia. Ahora, Maluma y Susana Gómez comienzan una nueva etapa como papás de dos hijos.