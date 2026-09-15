Maluma y Susana Gómez dan la bienvenida a su segundo hijo

Maluma presenta a Orión, su segundo hijo

En la imagen aparece Maluma junto a Susana Gómez, ambos con la frente unida, mientras sostienen al recién nacido, que está envuelto en una manta.

Junto a la postal, Maluma escribió el nombre de su hijo y la fecha de su nacimiento: “Orión Londoño Gómez. 14/09/26”.



Maluma y Susana Goméz (Instagram)

Con esta publicación, el intérprete de Hawái confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia. Aunque suele compartir algunos momentos de su vida personal, Maluma y Susana Gómez han procurado mantener su relación y la crianza de sus hijos lejos de la exposición constante.

El nacimiento de Orión ocurre poco más de dos años después de la llegada de su primera hija, París Londoño Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia.