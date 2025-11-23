Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, revela su dura batalla contra un cáncer terminal a los 35 años

Tatiana Schlossberg,

nieta de John F. Kennedy, reveló que padece cáncer terminal

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, hizo pública este sábado una noticia devastadora: padece una forma terminal de leucemia mieloide aguda.

La periodista y autora relató su historia en un emotivo ensayo publicado en The New Yorker, donde reveló que uno de sus médicos le advirtió que podría tener “un año más de vida”.

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, revela diagnóstico de cáncer terminal. (Amber De Vos/Getty Images for goop)

Según Tatiana, el diagnóstico llegó en mayo del año pasado, cuando Schlossberg tenía 34 años y acababa de dar a luz a su segundo hijo. Lo que comenzó como un análisis de rutina posparto mostró un conteo inusualmente alto de glóbulos blancos.

A partir de allí se inició una serie de estudios más exhaustivos que confirmaron la presencia de una variante de leucemia con una mutación poco frecuente (conocida como Inversión 3) que generalmente aparece en pacientes de mayor edad y se asocia con un pronóstico complejo.

La nieta de John F. Kennedy reveló que padece un cáncer terminal. (John Moore/Getty Images)

Tatiana es plenamente consciente de la magnitud del reto que enfrenta: su condición no responde a los tratamientos convencionales y exige un abordaje mucho más agresivo. En su testimonio detalla que necesitaría meses de quimioterapia y un trasplante de médula ósea para intentar contener la enfermedad.

Además, la publicación coincidió con el 62 aniversario del asesinato de su abuelo, una fecha cargada de simbolismo para la familia Kennedy. En su texto, Tatiana vuelve sobre la sorpresa inicial ante el diagnóstico, un desconcierto que resume con sus propias palabras: "No podía creer que estuvieran hablando de mí. El día anterior había nadado con nueve meses de embarazo. No estaba enferma", escribió.

La lucha de Tatiana Schlossberg contra el cáncer

Cabe destacar que, el camino hasta este punto ha sido especialmente arduo. Tatiana se ha sometido a múltiples rondas de quimioterapia, ha atravesado dos trasplantes de médula (el primero con células donadas por su hermana y el segundo de un donante no emparentado) y ha participado en distintos ensayos clínicos en busca de alguna respuesta.

Fue en uno de esos estudios donde escuchó una frase que, admite, quedó grabada para siempre: “Durante el ensayo más reciente, mi médico me dijo que podría mantenerme viva durante un año, tal vez”.