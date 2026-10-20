La cantante y compositora EJAE , reconocida por su trabajo en KPop Demon Hunters, se casó con Sam Kim el pasado 17 de octubre en Seúl, Corea del Sur. La boda tuvo un significado especial para la artista, quien eligió un lugar ligado a sus recuerdos de infancia para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.
EJAE, de KPop Demon Hunters, se casa con Sam Kim en una boda con recuerdos de su infancia
EJAE, de KPop Demon Hunters, se casa con Sam Kim
De acuerdo con Vogue, la ceremonia se realizó en Stage 28, un recinto que tiene un valor sentimental para EJAE. La cantante, cuyo nombre real es Kim Eun-jae , recordó que sus abuelos vivieron en una casa ubicada en ese lugar cuando ella era pequeña.
“Mis abuelos vivían en la casa del lugar cuando yo era pequeña”, declaró a la revista. “Pasé gran parte de mi infancia explorando el jardín y paseando con mi abuelo por las colinas que hay detrás de la casa”.
La celebración incluyó también una ceremonia tradicional coreana Paebaek y una fiesta de bienvenida en Congdu50, un restaurante de fusión coreana.
Para la ocasión, la cantante escogió un vestido de tul hecho a medida por la diseñadora Danielle Frankel y la cantante la complementó con delicadas joyas familiares. La artista explicó que llevaba tiempo admirando el trabajo de la diseñadora y su manera de reinterpretar los vestidos de novia clásicos.
“Desde hacía tiempo admiraba la interpretación moderna, pero con un toque original, que Danielle hacía de un vestido de novia clásico, y sabía que quería contactarla para ver si estaría interesada en trabajar conmigo en un vestido a medida”, contó.
Sobre el proceso creativo, agregó: “Desde nuestra primera reunión, Danielle comprendió de inmediato mi visión: etérea, moderna, elegante y atemporal, con un toque distintivo”.
La historia de amor de EJAE y Sam Kim
La relación de la cantante y el productor musical comenzó en 2017, cuando coincidieron durante una sesión de composición. Años después, en el otoño de 2023, se comprometieron, aunque optaron por mantener los detalles de su relación lejos de la atención pública.
EJAE compartió fotografías de su compromiso en Instagram en enero de 2026, con lo que dio a conocer la noticia a sus seguidores. Kim también ha sido parte importante de la trayectoria profesional de la cantante. Durante la promoción de KPop Demon Hunters, EJAE contó que su esposo participó en el arreglo vocal de What It Sounds Like, una de las canciones de la película.
En una entrevista para The 92nd Street Y, explicó que parte del trabajo se grabó en el departamento que compartían en Brooklyn: “Hay muchas capas, muchas armonías, mucha multitud”, señaló sobre la canción. “Su voz está ahí si escuchas con mucha atención”.
EJAE destacó el papel que su pareja ha tenido en su vida. En una entrevista con People para la edición de Las personas más bellas del mundo, contó que tenerlo a su lado le ha permitido mantenerse con los pies en la tierra.
“El otro día, entre lágrimas, le decía que no creo que hubiera podido superar esto sin él”, compartió. “Le estoy muy agradecida porque esto no es fácil y él me hizo sentir segura”.