EJAE, de KPop Demon Hunters, se casa con Sam Kim en una boda con recuerdos de su infancia

EJAE, de KPop Demon Hunters, se casa con Sam Kim

De acuerdo con Vogue, la ceremonia se realizó en Stage 28, un recinto que tiene un valor sentimental para EJAE. La cantante, cuyo nombre real es Kim Eun-jae , recordó que sus abuelos vivieron en una casa ubicada en ese lugar cuando ella era pequeña.

“Mis abuelos vivían en la casa del lugar cuando yo era pequeña”, declaró a la revista. “Pasé gran parte de mi infancia explorando el jardín y paseando con mi abuelo por las colinas que hay detrás de la casa”.

La celebración incluyó también una ceremonia tradicional coreana Paebaek y una fiesta de bienvenida en Congdu50, un restaurante de fusión coreana.



EJAE y Sam Kim (Instagram)

Para la ocasión, la cantante escogió un vestido de tul hecho a medida por la diseñadora Danielle Frankel y la cantante la complementó con delicadas joyas familiares. La artista explicó que llevaba tiempo admirando el trabajo de la diseñadora y su manera de reinterpretar los vestidos de novia clásicos.

“Desde hacía tiempo admiraba la interpretación moderna, pero con un toque original, que Danielle hacía de un vestido de novia clásico, y sabía que quería contactarla para ver si estaría interesada en trabajar conmigo en un vestido a medida”, contó.

Sobre el proceso creativo, agregó: “Desde nuestra primera reunión, Danielle comprendió de inmediato mi visión: etérea, moderna, elegante y atemporal, con un toque distintivo”.