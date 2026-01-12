La conmovedora historia de EJAE: Del rechazo en la industria del K-Pop a ganar un Golden Globe

¿Quién es EJAE, la compositora ganadora de un Golden Globe?

La artista no pudo contener las lágrimas al recordar su frustrado sueño de convertirse en una estrella del K-pop. Aun así, su presencia y aporte musical se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la gala, reflejando la creciente influencia de la música coreana y la apertura a una mayor diversidad dentro de las categorías artísticas de los premios.

Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami (Getty Images)

Su nombre real es Kim Eun-Jae. Nació en Seúl en 1991 y a los 11 años ingresó como aprendiz en SM Entertainment, una de las principales agencias formadoras de estrellas del K-pop. Durante más de una década se sometió a un entrenamiento intenso con la esperanza de debutar en un grupo, pero finalmente la empresa determinó que no contaba con el talento necesario para formar parte de alguno de sus proyectos.

"Estuve en SM por 12 años, en el tiempo que agrupaciones como Super Junior y Girls’ Generation estaban en activo. Y yo entrenaba tanto como ellos. Por eso, cuando se acabó mi contrato, lloré muchísimo. Pensé ‘No importa cuánto lo intentes, a veces las cosas no funcionan’. Sentía muchísima lástima por mí misma y me odiaba por no haber podido cumplir mi sueño de convertirme en cantante. De hecho, durante un mes, no paré de llorar y solo dormía. Tenía heridas emocionales muy profundas relacionadas con los idols y el K-Pop y llegué a resentir mucho a la industria", reveló en octubre a You Quiz on the Block.

EJAE (Getty Images)

Finalmente, la joven decidió tomar las riendas de su propia carrera. "Como me encantaba la música, decidí intentar crearla yo misma. Me quedaba en cafeterías hasta la hora de cerrar, haciendo beats sin parar", explicó en la misma entrevista. "Me di cuenta de que hay muchísimos caminos en esta profesión. Además de ser cantante, puedes ser compositora, productora y lo que quieras. Por eso me interesé en los beats. Pasaba hasta 12 horas haciéndolos... hasta que encontré mi voz", dijo en una rueda de prensa hace cuatro meses.

El periodo más difícil de EJAE fue entre 2015, año en el que fue despedida por SM Entertainment, y 2017, cuando comenzó a destacar en campamentos de composición. Su gran oportunidad llegó en 2019 al coescribir “Psycho”, uno de los mayores éxitos de Red Velvet, tema que le abrió las puertas para trabajar en la banda sonora de la serie Woman of 9.9 Billions. Durante la pandemia, participó en la creación de Drama para Aespa y, en 2021, fue convocada para integrarse al proyecto KPop Demon Hunters, la película que finalmente la catapultó.