Revelan las últimas horas de Liam Payne: el testimonio de las trabajadoras sexuales que estuvieron con él antes de morir

Los testimonios, incorporados a la investigación argentina, ofrecen nuevos detalles sobre el estado emocional del cantante, el consumo de sustancias y los momentos previos a la caída desde el balcón de su habitación.
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Los testimonios de las trabajadoras sexuales que reconstruyen las últimas horas de Liam Payne
Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el tercer piso del hotel. La autopsia concluyó que sufrió múltiples traumatismos compatibles con la caída y confirmó la presencia de alcohol, cocaína y otras sustancias en su organismo. La investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa abierta.
De acuerdo con las declaraciones difundidas por el tabloide británico The Sun, las dos mujeres relataron que fueron contratadas para acudir al hotel donde se hospedaba el cantante. En sus testimonios describieron que, conforme avanzó el encuentro, Payne mostró un comportamiento cada vez más errático.
“Mantuvimos relaciones sexuales con él, que fueron consentidas. Pasó solo una vez, y siempre cuidándonos. En ese momento, aparentaba estar bien”, dijo una de las mujeres.
Según su versión, el artista alternaba momentos de calma con episodios de angustia y confusión. También aseguraron que consumió alcohol y otras sustancias durante esas horas y que, en medio de una discusión relacionada con un pago pendiente, comenzó a romper objetos dentro de la habitación.
Uno de los pasajes que más llamó la atención fue el relato de que, antes de que ellas abandonaran el hotel, Liam Payne les pidió disculpas de rodillas por lo ocurrido, una escena que, según las testigos, reflejaba el deterioro emocional que atravesaba en ese momento, sin embargo, ambas mujeres decidieron irse.
“Pidió perdón de rodillas por el mal momento”, reveló la segunda mujer identificada como Aldana.
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¿Qué declararon las trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne?
Los nuevos testimonios coinciden con otros elementos de la investigación, que ya apuntaban a que el cantante atravesaba una fuerte crisis personal en sus últimos días. La causa judicial sostiene que Payne había recaído en el consumo de drogas después de un periodo de sobriedad y que presentó episodios de conducta descontrolada antes de su muerte.
Las mujeres también declararon que desconocían la gravedad de lo sucedido hasta que, horas después, vieron en redes sociales y medios de comunicación que el exintegrante de One Direction había fallecido. Posteriormente fueron citadas por la Justicia argentina para rendir su testimonio como parte de la investigación.
Desde la muerte de Liam Payne, la Fiscalía argentina ha investigado las circunstancias que rodearon sus últimas horas, incluyendo el presunto suministro de drogas y las responsabilidades de distintas personas que estuvieron en contacto con él ese día. Parte de la causa continúa en proceso mientras las autoridades analizan nuevas pruebas y testimonios.