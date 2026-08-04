Revelan las últimas horas de Liam Payne: el testimonio de las trabajadoras sexuales que estuvieron con él antes de morir

Los testimonios de las trabajadoras sexuales que reconstruyen las últimas horas de Liam Payne

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el tercer piso del hotel. La autopsia concluyó que sufrió múltiples traumatismos compatibles con la caída y confirmó la presencia de alcohol, cocaína y otras sustancias en su organismo. La investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa abierta.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por el tabloide británico The Sun, las dos mujeres relataron que fueron contratadas para acudir al hotel donde se hospedaba el cantante. En sus testimonios describieron que, conforme avanzó el encuentro, Payne mostró un comportamiento cada vez más errático.

Getty Images (Kevin Winter)

“Mantuvimos relaciones sexuales con él, que fueron consentidas. Pasó solo una vez, y siempre cuidándonos. En ese momento, aparentaba estar bien”, dijo una de las mujeres.

Según su versión, el artista alternaba momentos de calma con episodios de angustia y confusión. También aseguraron que consumió alcohol y otras sustancias durante esas horas y que, en medio de una discusión relacionada con un pago pendiente, comenzó a romper objetos dentro de la habitación.

Liam Payne (Getty Images)

Uno de los pasajes que más llamó la atención fue el relato de que, antes de que ellas abandonaran el hotel, Liam Payne les pidió disculpas de rodillas por lo ocurrido, una escena que, según las testigos, reflejaba el deterioro emocional que atravesaba en ese momento, sin embargo, ambas mujeres decidieron irse.

“Pidió perdón de rodillas por el mal momento”, reveló la segunda mujer identificada como Aldana.