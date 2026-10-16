Cazzu aclara: Su canción 'Con otra' no está inspirada en Ángela Aguilar

Sin embargo, Cazzu acaba de revelar detalles sobre el origen de la canción y no, no está relacionada con Ángela Aguilar. Durante una conversación en el podcast Ruido y Sentimiento, conducido por Romi Zanellato, la artista explicó que la idea de la canción nació durante una sesión con su psicóloga y que escribió el tema cuando su relación con Nodal todavía atravesaba un buen momento.

¿Cazzu escribió ‘Con Otra’ pensando en Ángela Aguilar?

La asociación entre la canción y la historia sentimental de los tres artistas surgió a partir de la letra y del momento en que se publicó. En el tema, la protagonista se dirige a otra mujer para advertirle sobre un hombre que, según la historia que narra, podría repetir sus comportamientos en una nueva relación.

Frases como “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra” alimentaron las interpretaciones de quienes relacionaron la composición con la separación de Cazzu y Nodal, así como con la relación que el cantante inició con Ángela Aguilar.

La cantante explicó en Ruido y Sentimiento que la idea no surgió de una reacción inmediata a su ruptura, sino de una reflexión que tuvo durante una sesión de terapia. A partir de esa conversación comenzó a desarrollar una historia sobre las relaciones, la responsabilidad afectiva y los conflictos que pueden surgir entre mujeres alrededor de una misma pareja.

La conversación con su psicóloga que inspiró la canción

Durante la entrevista, Cazzu recordó que en aquella sesión hablaron de personas que tienen dificultades para ofrecer amor y de cómo esas dinámicas pueden provocar enfrentamientos entre mujeres.

“Muchas de estas canciones se hicieron cuando todo estaba recontra bien (con Christian Nodal)”, explicó la artista al referirse al momento en que compuso parte del material de Latinaje, el álbum en el que incluyó Con Otra.

La declaración resulta relevante porque la canción apareció públicamente después de que se conociera la separación de la argentina y el sonorense, lo que el público interpretó como una referencia directa a los acontecimientos que rodearon el final de su relación.

Cazzu también habló de la incomodidad que sintió al ver que sus composiciones fueron interpretadas a partir de su vida privada. La artista explicó que sabía que el público relacionaría el tema con su historia con Nodal, aunque la idea hubiera surgido antes de la ruptura.

Cazzu sintió vergüenza al grabar ‘Con Otra’

La cantante reconoció que al principio sintió cierta vergüenza ante la letra y las posibles reacciones que podía provocar. El tema abordaba situaciones personales y emocionales que podían generar identificaciones entre sus oyentes.

Durante la conversación, Cazzu contó que estaba trabajando en su libro y que parte de su proceso creativo implicó aprender a hablar con mayor libertad sobre experiencias y temas que pueden resultar incómodos para las mujeres.

La canción terminó formando parte de Latinaje, el álbum con el que la artista exploró distintos géneros de la música latinoamericana. Aunque su trayectoria estaba estrechamente relacionada con el trap, el proyecto incorporó otros ritmos y sonidos, entre ellos la cumbia de Con Otra.

El tema se lanzó el 19 de marzo de 2025, aproximadamente diez meses después de que Cazzu y Nodal anunciaran públicamente el final de su relación. Para ese momento, el cantante mexicano ya había hecho pública su relación con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio de 2024.