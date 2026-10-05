Cazzu habla por primera vez de la 'Ley Cazzu' tras polémica con Christian Nodal

Cazzu habla por primera vez de la 'Ley Cazzu'

“Bueno, para mí fue una sorpresa, por supuesto. La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema. Entonces, también porque la aprendí y cada día la conozco mejor”.

La cantante reconoció que enfrentarse a estas situaciones ha sido como “chocarte contra la pared”, pues considera que existen pocas alternativas para quienes atraviesan circunstancias similares y que es necesario contar con una red de apoyo para poder hacerles frente.

“Y es como una caja en la que hay pocas salidas y en la que hay que rodearse demasiado y es muy difícil. Entonces, cuando yo elegí quizás ponerle mi lucha a este contexto empecé a recibir mucho tipo de, obviamente, a entender la presencia de esta falla”.



Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Cazzu recordó la primera vez que escuchó hablar de la llamada “Ley Cazzu”. La artista aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una broma, pues nunca imaginó que su experiencia personal pudiera derivar en una propuesta de este tipo.

“Cuando la Ley Cazzu apareció, yo primero pensé que era joda. O sea, dije: ‘No puede ser, como qué raro’. Para mí es muy difícil, es muy pesado en ocasiones. Es como una responsabilidad muy importante porque es una propuesta de ley que empezó en otros países, que está instalada en muchos otros países, que hay mujeres y partidos peleando por el que esa ley se efectivice. Sería una ley que si existiera me beneficiaría a mí también como mamá, como mamá autónoma”.

Cazzu también reconoció que la existencia de una iniciativa vinculada con su nombre le genera una fuerte emoción, pero al mismo tiempo considera que representa una responsabilidad importante. La intérprete destacó que el problema que aborda no es exclusivo de su historia, sino que afecta a muchas mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos.

