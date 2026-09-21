Carlos Rivera revela grave problema con sus cuerdas vocales y suspende conciertos

Problemas de salud de Carlos Rivera

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, Carlos explicó que había intentado mantener su agenda pese al problema en su voz, pero llegó al punto en el que continuar trabajando representaba un riesgo para su recuperación.

“A todos mis Riveristas: Quiero compartir con ustedes algo importante sobre las próximas fechas”. Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, reveló.

La situación llevó a sus médicos a pedirle que detenga sus actividades y permanezca en reposo durante un mes, una pausa que impactará directamente su calendario de presentaciones. “Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”, informó.

Como consecuencia, Carlos Rivera confirmó que tendrá que posponer varios conciertos que tenía programados fuera de México. La decisión representa un cambio importante en su agenda y obligará a sus seguidores a esperar para conocer las nuevas fechas. “Por esta razón, y aunque me duele muchísimo, tendremos que posponer los conciertos de Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala”, anunció.

El cantante reconoció que la noticia también afecta a las personas que ya habían hecho planes para asistir a sus presentaciones, incluyendo quienes tenían viajes organizados para verlo.

“Sé que detrás de cada fecha hay ilusión, planes, viajes y muchas ganas de encontrarnos. Créanme que, si no fuera realmente necesario, jamás tomaría una decisión así”, expresó.