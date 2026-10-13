Alejandro Fernández revela la sorpresa que preparó su hija Camila para anunciarle que será abuelo

Alejandro Fernández revela cómo se enteró del embarazo de Camila Fernández

En una entrevista para Ventaneando, Alejandro Fernández recordó cómo vivió la revelación y reconoció que no sospechaba lo que su hija había preparado. Lo que parecía ser una invitación a la presentación de una película terminó convirtiéndose en una celebración familiar que difícilmente olvidará.

“Estoy feliz. Siempre que venga alguien de tu sangre, pues es super importante. Muy lindo. Me dieron una sorpresa impresionante. Me dijeron que iba a hacer una película para Disney. Fue entonces una sorpresa. Llegamos a un salón que estaba todo como preparado de Disney, de temática. Tenían la pantalla y de repente empezaron a contar como un cuento de Disney y cuando sale la última página, dicen: ‘Pero aquí no se acaba el cuento. El cuento sigue la historia’. Y sale Camila a decirnos que estaba embarazada”.



Camila Fernández y Alejandro Fernández (Getty Images)

La noticia fue todavía más inesperada porque el cantante había considerado no asistir a la reunión. Después de pasar una larga temporada de gira, Alejandro tenía motivos para quedarse en casa y descansar; sin embargo, la insistencia de Camila terminó por convencerlo.

“Fue una sorpresa super bonita. La verdad, no lo esperaba. Yo como acababa de regresar de una gira muy larga, no estaba tan seguro de ir. Y me habló Camila así de que: ‘Papá, ¿no vas a venir?’. Entonces, la sentí así como muy, muy insistente. Y dije: ‘Bueno, pues a lo mejor sí tengo que ir’. Y ya fui y de verdad fue una gran sorpresa. Estuvo espectacular. Muchas gracias”.

La insistencia de su hija tuvo recompensa. El Potrillo pudo compartir con su familia el anuncio de la llegada de un nuevo bebé, una noticia que recibió con entusiasmo y que marca una nueva etapa para la familia Fernández.