Alejandro Fernández va a ser abuelo por cuarta ocasión; esta fue su reacción al enterarse

Camila Fernández esperaba con ilusión volver a ser mamá

Camila Fernández , quien recientemente confirmó que espera a su segundo bebé junto a su esposo, Francisco Barba, atraviesa una etapa especialmente significativa. Después de haber enfrentado un embarazo ectópico, la llegada de este nuevo bebé representa para ella un deseo que finalmente pudo cumplir.

A su llegada al aeropuerto, la cantante habló de la felicidad que comparte con su pareja y explicó por qué este embarazo tiene un significado tan especial para ambos: “Me van a dar otra vez ganas de llorar. Fue algo muy deseado, muy pedido, muy rezado. Y llega a mí como una bendición de Dios, y la verdad es que estamos muy felices mi esposo y yo. Y me encanta compartirlo con ustedes y me encanta hacerlo trabajando y con bronquitis y todo, pero no pasa nada”, compartió la artista.



Camila Fernández (Instagram)

La cantante no ocultó que convertirse nuevamente en mamá era algo que había deseado durante mucho tiempo. Por eso, ahora disfruta esta etapa junto a Francisco y su hija Cayetana, mientras espera conocer si el bebé será niño o niña.

Camila todavía desconoce el sexo de su segundo hijo, aunque aseguró que cualquiera de las dos posibilidades será recibida con la misma felicidad. Incluso contó que Cayetana ya tiene una idea de lo que quiere para su familia.

“La verdad es que, si es niña, Cayetana sería la más feliz y si es niño según ella también quiere niño, pero la verdad es que no me gustaría que si fuera niña se llevara tanto de edad. O sea, sí me gustaría que fueran como dos niñas seguiditas, pero bueno, lo que sea, si es niño también está superbienvenido, o sea, va a ser nuestro charrito y si no nuestra escaramuza otra vez como Cayetana padrísimo”.

Para Camila, el hecho de que el embarazo haya llegado después de la experiencia que vivió anteriormente lo hace todavía más significativo. La cantante incluso atribuyó esta nueva oportunidad a una bendición: “Así que Dios me lo mandó, gracias a Dios y pues pegó, gracias a Dios”, expresó entre risas.