Alejandro Fernández va a ser abuelo por cuarta ocasión; esta fue su reacción al enterarse

Camila Fernández tuvo que hacer una pausa mientras interpretaba Hermoso cariño sobre el escenario del Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, Jalisco el fin de semana. La canción, popularizada por su abuelo Vicente Fernández, provocó que la cantante se llenara de emoción y no pudiera contener las lágrimas, en uno de los momentos más especiales de su presentación.
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Camila Fernández esperaba con ilusión volver a ser mamá
Camila Fernández , quien recientemente confirmó que espera a su segundo bebé junto a su esposo, Francisco Barba, atraviesa una etapa especialmente significativa. Después de haber enfrentado un embarazo ectópico, la llegada de este nuevo bebé representa para ella un deseo que finalmente pudo cumplir.
A su llegada al aeropuerto, la cantante habló de la felicidad que comparte con su pareja y explicó por qué este embarazo tiene un significado tan especial para ambos: “Me van a dar otra vez ganas de llorar. Fue algo muy deseado, muy pedido, muy rezado. Y llega a mí como una bendición de Dios, y la verdad es que estamos muy felices mi esposo y yo. Y me encanta compartirlo con ustedes y me encanta hacerlo trabajando y con bronquitis y todo, pero no pasa nada”, compartió la artista.
La cantante no ocultó que convertirse nuevamente en mamá era algo que había deseado durante mucho tiempo. Por eso, ahora disfruta esta etapa junto a Francisco y su hija Cayetana, mientras espera conocer si el bebé será niño o niña.
Camila todavía desconoce el sexo de su segundo hijo, aunque aseguró que cualquiera de las dos posibilidades será recibida con la misma felicidad. Incluso contó que Cayetana ya tiene una idea de lo que quiere para su familia.
“La verdad es que, si es niña, Cayetana sería la más feliz y si es niño según ella también quiere niño, pero la verdad es que no me gustaría que si fuera niña se llevara tanto de edad. O sea, sí me gustaría que fueran como dos niñas seguiditas, pero bueno, lo que sea, si es niño también está superbienvenido, o sea, va a ser nuestro charrito y si no nuestra escaramuza otra vez como Cayetana padrísimo”.
Para Camila, el hecho de que el embarazo haya llegado después de la experiencia que vivió anteriormente lo hace todavía más significativo. La cantante incluso atribuyó esta nueva oportunidad a una bendición: “Así que Dios me lo mandó, gracias a Dios y pues pegó, gracias a Dios”, expresó entre risas.
Alejandro Fernández recibió con felicidad la noticia
El embarazo de Camila Fernández también significa que Alejandro Fernández volverá a convertirse en abuelo. La cantante contó que su papá recibió la noticia con mucha emoción y que tuvo la oportunidad de grabar su reacción.
“Mi papá está feliz. La reacción estuvo muy bonita y gracias a Dios lo grabé, entonces lo voy a subir para que estén pendientes de mis redes que ahí voy a subir todo, todos los detalles”.
Mientras espera descubrir si tendrá un niño o una niña, Camila continúa con sus compromisos profesionales. Fue precisamente durante su concierto en Guadalajara, como parte de su gira Una raya más al tigre, donde decidió compartir con el público la noticia de su embarazo.
En el clip que la cantante publicó en su cuenta de Instagram, se le observa sobre el escenario con su traje de charra mientras interpreta Hermoso cariño. En un momento de la presentación, Camila se pone de lado para mostrar su pancita mientras la acaricia tiernamente ante los gritos y aplausos del público.
La emoción hizo que por unos instantes le costara continuar con la canción. Sin embargo, Camila retomó la interpretación y la concluyó con una sonrisa para después anunciar emocionada: “Estoy embarazada muchachos”.