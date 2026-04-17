América Guinart, mamá de Camila Fernández, habla de la salud de su hija tras ser hospitalizada de emergencia

América Guinart, mamá de Camila Fernández, agradece muestras de cariño tras hospitalización de su hija

América Guinart, ex de Alejandro Fernández y mamá de Camila, voló muy temprano a la Ciudad de México para estar al lado de la cantante, luego de que ésta fue hospitalizada de emergencia y agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió de sus seguidores ante la angustiosa situación que vivió.

"Quiero agradecerles, ya saben que como mamá, yo con nada les pago tantísimo mensaje lleno de amor y de cariño y de buenos deseos, oraciones, buenas vibras para mi Cami", dijo América en una grabación que publicó este viernes en sus Historias de Instagram, cuando la situación estuvo bajo control.

Camila Fernández fue hospitalizada de emergencia por un caso de apendicitis (Instagram / Camila Fernández)

"Ustedes siempre están ahí en las buenas y en las malas, cosa que les agradezco de corazón. Entonces, quiero quiero decirles que todo esa buena vibra ha funcionado muy bien. Cami va muy bien, está mucho más recuperada hoy", reveló la mamá de la cantante, quien de esta forma se mostró agradecida por el apoyo recibido.

"Para todos los que se preocupan y me están preguntando cómo pasó la noche, pasó la noche superbién. Está mucho mejor en general de todo y bueno, pues yo como siempre les digo, con nada les pago su cariño, sus mensajes, sus buenas vibras, todo lo bueno que nos dan. Un beso para todos y bueno, muchísimas gracias. Ahí va la Cami", concluyó.