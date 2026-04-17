América Guinart vivió momentos de angustia luego de enterarse de que su hija, la cantante Camila Fernández, fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México debido a un intenso dolor abdominal que derivó en una cirugía por apendicitis.
América Guinart, mamá de Camila Fernández, habla de la salud de su hija tras ser hospitalizada de emergencia
América Guinart, mamá de Camila Fernández, agradece muestras de cariño tras hospitalización de su hija
América Guinart, ex de Alejandro Fernández y mamá de Camila, voló muy temprano a la Ciudad de México para estar al lado de la cantante, luego de que ésta fue hospitalizada de emergencia y agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió de sus seguidores ante la angustiosa situación que vivió.
"Quiero agradecerles, ya saben que como mamá, yo con nada les pago tantísimo mensaje lleno de amor y de cariño y de buenos deseos, oraciones, buenas vibras para mi Cami", dijo América en una grabación que publicó este viernes en sus Historias de Instagram, cuando la situación estuvo bajo control.
"Ustedes siempre están ahí en las buenas y en las malas, cosa que les agradezco de corazón. Entonces, quiero quiero decirles que todo esa buena vibra ha funcionado muy bien. Cami va muy bien, está mucho más recuperada hoy", reveló la mamá de la cantante, quien de esta forma se mostró agradecida por el apoyo recibido.
"Para todos los que se preocupan y me están preguntando cómo pasó la noche, pasó la noche superbién. Está mucho mejor en general de todo y bueno, pues yo como siempre les digo, con nada les pago su cariño, sus mensajes, sus buenas vibras, todo lo bueno que nos dan. Un beso para todos y bueno, muchísimas gracias. Ahí va la Cami", concluyó.
Camila Fernández pensó que era otra cosa antes de ser hospitalizada de emergencia por apendicitis
Tras enterarse de la hospitalización de Camila Fernández, su mamá América Guinart se trasladó de inmediato junto a su yerno, Francisco Barba, desde Guadalajara, para acompañar a su hija en este delicado momento.
En entrevista con Ventaneando, América compartió detalles de lo ocurrido y cómo vivió la situación.
“Yo me vine a las cinco de la mañana. La tuvieron que operar anoche, entonces no pude estar con ella en la operación. Te imaginarás, ni dormí nada en toda la noche. Nos venimos temprano su esposo y yo. Y aquí está ya... Pues obviamente de cómo se sentía ayer, dice que se siente mucho mejor”, contó la también cantante al programa de espectáculos.
Contó que, pese al malestar que presentó durante el jueves, Camila continuó con sus compromisos laborales antes de ser hospitalizada.
“Ella ya en el programa que grabaron ayer dice que hasta cantó ya con temperatura, que sentía que no podía ni terminar. Y dicen que cantó espectacular. Ya después de ahí se fue a una fiesta que hicieron los hermanos Roma y dice que ya ahí empezó a sentirse muy mal”, explicó América.
Actualmente, Camila Fernández se encuentra en grabaciones del programa de televisión Juego de Voces y, según explicó su mamá, la cantante inicialmente pensó que se trataba de otro problema de salud.
“Dijo: ‘A ver, ya traigo antibiótico, ya traigo para el dolor’. Y ella pensó que traía una piedra en el riñón y se vino… no, no, pues llegó al hospital. Yo creo que como a las 10 y a las 11 ya la habían metido al quirófano a quitarle el apéndice”, detalló.
Camila Fernández evoluciona favorablemente tras ser operada de apendicitis
Afortunadamente, la cirugía fue exitosa y la evolución de Camila Fernández ha sido favorable, según explicó América Guinart y según mostraron ambas en redes sociales, donde compartieron imágenes desde el hospital.
“Bendito sea Dios, ahorita que está allá, pues se siente mejor, obviamente, pues con los cuidados recién operada, apenas caminó poquito, se mareó un poquito, pero ahí la lleva muy bien, gracias a Dios, mi vida, y lo bueno para mí que ya estoy con ella”, añadió su mamá en la entrevista.
Mientras Camila enfrentaba esta emergencia médica, su papá, Alejandro Fernández, se encontraba en Guadalajara en el lanzamiento de su línea de ropa Arrre, proyecto que presentó junto a su pareja Karla Laveaga.
Con información de Agencia México