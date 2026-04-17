¿Qué le pasó a Camila Fernández y cómo se encuentra tras ser hospitalizada?

Camila Fernández, hija de ‘El Potrillo’, preocupó a sus fans luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia la noche del miércoles.
Aunque la noticia generó preocupación, la propia cantante compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes desde una cama de hospital tras haber sido sometida a cirugía, lo que ayudó a tranquilizar a sus seguidores.
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¿Qué le pasó a Camila Fernández?
La artista mexicana se encontraba en una reunión con sus compañeros de elenco de Juego de Voces, donde participa junto a su hermano Alex. Fue ahí donde comenzó a sentir un malestar intenso que la obligó a trasladarse de inmediato al hospital.
Fernández fue atendida rápidamente y llevada a cirugía, ya que presentaba un cuadro claro de apendicitis. Así lo confirmó ella misma en sus redes, donde publicó una imagen con bata hospitalaria acompañada del mensaje: “Típico un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”.
El estado de salud de Camila Fernández
La cantante ha calmado la preocupación de sus seguidores tras confirmar su diagnóstico, ya que este tipo de intervenciones no suelen representar mayores riesgos si se atienden a tiempo. Además, el hecho de que ella misma se haya mantenido activa en redes sugiere que su recuperación avanza de manera favorable.
En otra historia, compartida por su madre, América Guinart, se puede ver a la joven en proceso de recuperación, acompañada y cuidada por su familia. “Ya cuidando de mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”, escribió.
Se espera que algunos de sus compromisos profesionales se reprogramen tras la intervención; sin embargo, todo apunta a que podrá retomar sus actividades en poco tiempo, especialmente su participación en el programa.
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Suéltame, la nueva canción de Camila Fernández
A pesar del complicado momento de salud que atravesó, la cantante de regional mexicano lanzó el día de ayer su nuevo sencillo Suéltame, un tema que aborda la ruptura de una relación y las dificultades que surgen dentro de ella.
La canción mezcla elementos tradicionales del mariachi con sonidos más actuales del pop, una fusión que se ha vuelto distintiva en su estilo musical. Además, el lanzamiento viene acompañado de un video que refuerza la narrativa de la canción con una propuesta visual artística.
Suéltame ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, marcando un nuevo paso en la carrera de la intérprete, incluso en medio de este inesperado episodio de salud.