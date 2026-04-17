¿Qué le pasó a Camila Fernández y cómo se encuentra tras ser hospitalizada?

¿Qué le pasó a Camila Fernández?

La artista mexicana se encontraba en una reunión con sus compañeros de elenco de Juego de Voces, donde participa junto a su hermano Alex. Fue ahí donde comenzó a sentir un malestar intenso que la obligó a trasladarse de inmediato al hospital.

Fernández fue atendida rápidamente y llevada a cirugía, ya que presentaba un cuadro claro de apendicitis. Así lo confirmó ella misma en sus redes, donde publicó una imagen con bata hospitalaria acompañada del mensaje: “Típico un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”.

La historia que publicó Camila Fernández sobre su estado de salud. (Instagram/@camifdzoficial)

El estado de salud de Camila Fernández

La cantante ha calmado la preocupación de sus seguidores tras confirmar su diagnóstico, ya que este tipo de intervenciones no suelen representar mayores riesgos si se atienden a tiempo. Además, el hecho de que ella misma se haya mantenido activa en redes sugiere que su recuperación avanza de manera favorable.

En otra historia, compartida por su madre, América Guinart, se puede ver a la joven en proceso de recuperación, acompañada y cuidada por su familia. “Ya cuidando de mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”, escribió.

La historia que publicó América Guinart. (Instagram/@meraguin)

Se espera que algunos de sus compromisos profesionales se reprogramen tras la intervención; sin embargo, todo apunta a que podrá retomar sus actividades en poco tiempo, especialmente su participación en el programa.