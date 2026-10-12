Crystal Harris, última esposa de Hugh Hefner , hizo un llamado público a Jessica Biel para que reconsidere su participación en Playmates, la película que explorará el universo de Playboy. La modelo compartió en Instagram el mensaje privado que le envió a la actriz después de que se anunciara su incorporación al proyecto.
Viuda de Hugh Hefner pide a Jessica Biel reconsiderar película sobre la Mansión Playboy: “Sufrí abuso sexual”
Crystal Harris, última esposa de Hugh Hefner, pide a Jessica Biel reconsiderar su papel en la película sobre la Mansión Playboy
Crystal Harris expresó su preocupación por la posibilidad de que la película presente una imagen idealizada del fundador de la revista y de la vida dentro de su famosa mansión. En su mensaje, aseguró que durante su matrimonio con Hugh Hefner vivió distintos tipos de abuso y pidió que las experiencias de las mujeres que estuvieron en ese entorno sean tomadas en cuenta antes de llevar esta historia a la pantalla.
“Por favor, reconsidera interpretar a la ‘esposa’ de Hugh Hefner si esta película tiene la intención de romantizarlo a él o al mundo de Playboy”, escribió Harris a Biel. “Yo fui realmente su esposa, y experimenté abuso sexual, emocional, financiero y físico en esa relación”, agregó.
Crystal se casó con Hefner en 2012 y permaneció junto a él hasta la muerte del empresario, ocurrida el 27 de septiembre de 2017. En su mensaje a Jessica, también hizo referencia a los testimonios de otras mujeres que vivieron o trabajaron en la Mansión Playboy.
“Muchas otras mujeres también han denunciado violación, coerción, drogas y explotación”, señaló. La modelo cerró su mensaje con una petición para quienes forman parte de la producción, al advertir sobre la importancia de escuchar a quienes vivieron esas experiencias antes de convertirlas en una historia de entretenimiento.
“Además hay denuncias profundamente inquietantes que involucran a menores. Espero que todos los involucrados en esta película se tomen el tiempo de escuchar a las mujeres que lo vivieron antes de ayudar a Hollywood a convertirlo de nuevo en nostalgia”, escribió.
Las declaraciones de Crystal se suman a los relatos que ha compartido sobre su vida junto a Hefner. En sus memorias, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, describió como “tóxico” el ambiente que experimentó durante su estancia en la mansión y relató las dificultades que enfrentó para comprender su propia situación mientras vivía ahí.
Jessica Biel interpretará a una esposa de Hugh Hefner en Playmates
La polémica llega después de que se anunciara que Jessica Biel formará parte del elenco de Playmates. La actriz interpretará a una mujer que fue conejita de Playboy antes de casarse con Hugh Hefner , personaje que estará a cargo de Bill Pullman.
Sin embargo, el personaje de Jessica no será una representación directa de ninguna de las tres mujeres que estuvieron casadas con el fundador de la revista: Mildred Williams, Kimberly Conrad y Crystal Harris. En su lugar, será una figura ficticia construida a partir de características e historias relacionadas con esas tres mujeres, sin retratar la vida de una en particular.
La película, escrita y dirigida por Lorraine Nicholson, no estará centrada exclusivamente en el empresario ni en la historia de Playboy. La trama utilizará la mansión como escenario para explorar la amistad, la adolescencia y las dificultades de crecer en un entorno poco convencional.
La historia sigue a Elle, una adolescente de 13 años interpretada por Indiana Elle, que considera la Mansión Playboy casi como su segundo hogar. Su vida toma un rumbo distinto cuando conoce a Anna, personaje interpretado por Lily-Rose Depp, quien aspira a convertirse en Playmate del mes.
Aunque las jóvenes provienen de mundos diferentes, entre ellas surge una amistad inesperada mientras buscan su propio camino. A través de esa relación, la película abordará el crecimiento personal de una adolescente que conoce de cerca un ambiente que para la mayoría resulta ajeno.
Además de escribir y dirigir la película, Nicholson se inspira en sus propias experiencias al crecer cerca de la Mansión Playboy. El proyecto representa su debut como directora de un largometraje y plantea una mirada a ese mundo desde la perspectiva de una joven, en lugar de concentrarse únicamente en la figura de Hefner o en la trayectoria de la revista.