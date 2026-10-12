Viuda de Hugh Hefner pide a Jessica Biel reconsiderar película sobre la Mansión Playboy: “Sufrí abuso sexual”

Crystal Harris, última esposa de Hugh Hefner, pide a Jessica Biel reconsiderar su papel en la película sobre la Mansión Playboy

Crystal Harris expresó su preocupación por la posibilidad de que la película presente una imagen idealizada del fundador de la revista y de la vida dentro de su famosa mansión. En su mensaje, aseguró que durante su matrimonio con Hugh Hefner vivió distintos tipos de abuso y pidió que las experiencias de las mujeres que estuvieron en ese entorno sean tomadas en cuenta antes de llevar esta historia a la pantalla.

“Por favor, reconsidera interpretar a la ‘esposa’ de Hugh Hefner si esta película tiene la intención de romantizarlo a él o al mundo de Playboy”, escribió Harris a Biel. “Yo fui realmente su esposa, y experimenté abuso sexual, emocional, financiero y físico en esa relación”, agregó.



Crystal Harris y Hugh Hefner (Getty Images)

Crystal se casó con Hefner en 2012 y permaneció junto a él hasta la muerte del empresario, ocurrida el 27 de septiembre de 2017. En su mensaje a Jessica, también hizo referencia a los testimonios de otras mujeres que vivieron o trabajaron en la Mansión Playboy.

“Muchas otras mujeres también han denunciado violación, coerción, drogas y explotación”, señaló. La modelo cerró su mensaje con una petición para quienes forman parte de la producción, al advertir sobre la importancia de escuchar a quienes vivieron esas experiencias antes de convertirlas en una historia de entretenimiento.

“Además hay denuncias profundamente inquietantes que involucran a menores. Espero que todos los involucrados en esta película se tomen el tiempo de escuchar a las mujeres que lo vivieron antes de ayudar a Hollywood a convertirlo de nuevo en nostalgia”, escribió.

Las declaraciones de Crystal se suman a los relatos que ha compartido sobre su vida junto a Hefner. En sus memorias, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, describió como “tóxico” el ambiente que experimentó durante su estancia en la mansión y relató las dificultades que enfrentó para comprender su propia situación mientras vivía ahí.