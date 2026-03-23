La reciente difusión del video policial de la detención de Justin Timberlake por conducir bajo los efectos del alcohol volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública y generó incomodidad en su círculo más cercano, especialmente en su esposa, Jessica Biel.
Jessica Biel, incómoda tras la filtración del video de la detención de Justin Timberlake
Jessica Biel, incómoda tras la filtración del video del arresto de Justin Timberlake
De acuerdo con fuentes cercanas a Page Six, Jessica Biel no está conforme con la publicación de las imágenes, registradas durante la detención del cantante en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York. La actriz considera que la difusión del material reabre un episodio que la pareja intentaba dejar atrás y lo expone en una situación poco favorable.
El video, divulgado hace unos días tras una disputa legal, muestra a Timberlake durante pruebas de sobriedad, visiblemente nervioso y negándose a realizar un test de alcoholemia.
The bodycam footage of Justin Timberlake’s DUI have been released and there’s a lot to unpack.— Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) March 21, 2026
The cop had no idea Justin Timberlake was a celebrity or else he was really good at faking it.
A world tour? What’s that? pic.twitter.com/6DEotlb8wj
Pese a que su defensa sostuvo que no estaba intoxicado, el artista terminó aceptando un acuerdo que redujo los cargos a una infracción menor.
Aunque el material generó nueva atención mediática, Biel se mantiene firme en su apoyo. Sin embargo, el impacto emocional es evidente: la situación ha sido descrita como “estresante” y lejos de la vida privada que ambos intentan preservar junto a sus dos hijos.
Justin Timberlake es detenido por manejar en estado de ebriedad
La detención de Justin Timberlake ocurrió en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, luego de que la policía lo interceptara por una infracción de tránsito. Durante el procedimiento, los agentes sospecharon que el artista se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que le solicitaron realizar pruebas de sobriedad en el lugar.
Según los reportes, Timberlake mostró señales de deterioro y se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, lo que derivó en su arresto inmediato por conducir en estado de ebriedad (DWI).
El caso generó una fuerte repercusión mediática debido al perfil público del cantante. Aunque en un inicio enfrentaba cargos más severos, su equipo legal logró negociar un acuerdo que redujo la acusación a una infracción menor.