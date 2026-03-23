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Espectáculos

Jessica Biel, incómoda tras la filtración del video de la detención de Justin Timberlake

La difusión del video de la detención de Justin Timberlake reavivó la polémica sobre el caso y generó malestar en Jessica Biel, y aunque lo apoya, el episodio reabre una etapa que buscan dejar atrás.
lun 23 marzo 2026 10:26 AM
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Justin Timberlake y Jessica Biel. (Jonathan Leibson)

La reciente difusión del video policial de la detención de Justin Timberlake por conducir bajo los efectos del alcohol volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública y generó incomodidad en su círculo más cercano, especialmente en su esposa, Jessica Biel.

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Jessica Biel, incómoda tras la filtración del video del arresto de Justin Timberlake

De acuerdo con fuentes cercanas a Page Six, Jessica Biel no está conforme con la publicación de las imágenes, registradas durante la detención del cantante en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York. La actriz considera que la difusión del material reabre un episodio que la pareja intentaba dejar atrás y lo expone en una situación poco favorable.

El video, divulgado hace unos días tras una disputa legal, muestra a Timberlake durante pruebas de sobriedad, visiblemente nervioso y negándose a realizar un test de alcoholemia.

Pese a que su defensa sostuvo que no estaba intoxicado, el artista terminó aceptando un acuerdo que redujo los cargos a una infracción menor.

Aunque el material generó nueva atención mediática, Biel se mantiene firme en su apoyo. Sin embargo, el impacto emocional es evidente: la situación ha sido descrita como “estresante” y lejos de la vida privada que ambos intentan preservar junto a sus dos hijos.

Justin Timberlake
Justin Timberlake (Getty Images)

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Justin Timberlake es detenido por manejar en estado de ebriedad

La detención de Justin Timberlake ocurrió en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, luego de que la policía lo interceptara por una infracción de tránsito. Durante el procedimiento, los agentes sospecharon que el artista se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que le solicitaron realizar pruebas de sobriedad en el lugar.

Justin Timberlake tras ser arrestado en los Hamptons
Justin Timberlake tras ser arrestado en los Hamptons (Handout/Sag Harbor Police Department via)

Según los reportes, Timberlake mostró señales de deterioro y se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, lo que derivó en su arresto inmediato por conducir en estado de ebriedad (DWI).

El caso generó una fuerte repercusión mediática debido al perfil público del cantante. Aunque en un inicio enfrentaba cargos más severos, su equipo legal logró negociar un acuerdo que redujo la acusación a una infracción menor.

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Justin Timberlake

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