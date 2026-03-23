Jessica Biel, incómoda tras la filtración del video de la detención de Justin Timberlake

Jessica Biel, incómoda tras la filtración del video del arresto de Justin Timberlake

De acuerdo con fuentes cercanas a Page Six, Jessica Biel no está conforme con la publicación de las imágenes, registradas durante la detención del cantante en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York. La actriz considera que la difusión del material reabre un episodio que la pareja intentaba dejar atrás y lo expone en una situación poco favorable.

El video, divulgado hace unos días tras una disputa legal, muestra a Timberlake durante pruebas de sobriedad, visiblemente nervioso y negándose a realizar un test de alcoholemia.

The bodycam footage of Justin Timberlake’s DUI have been released and there’s a lot to unpack.



The cop had no idea Justin Timberlake was a celebrity or else he was really good at faking it.



A world tour? What’s that? pic.twitter.com/6DEotlb8wj — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) March 21, 2026

Pese a que su defensa sostuvo que no estaba intoxicado, el artista terminó aceptando un acuerdo que redujo los cargos a una infracción menor.

Aunque el material generó nueva atención mediática, Biel se mantiene firme en su apoyo. Sin embargo, el impacto emocional es evidente: la situación ha sido descrita como “estresante” y lejos de la vida privada que ambos intentan preservar junto a sus dos hijos.