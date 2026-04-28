Jessica Biel le habría pedido a Justin Timberlake que cambie su actitud o, de lo contrario, pondría fin a su relación. De acuerdo con una fuente, la actriz estaría harta de los recientes comportamientos del cantante y presuntamente ya le habría dado un ultimátum. Entre las razones se menciona su arresto por conducir en estado de ebriedad en 2024, así como algunos episodios más recientes que habrían generado tensión entre la pareja.
¿El principio del fin? Jessica Biel pone ultimátum a Justin Timberlake tras su arresto
Jessica Biel le da un ultimátum a Justin Timberlake tras su arresto
Según un informe del Daily Mail, Jessica Biel le dejó claro a Justin Timberlake que no está dispuesta a seguir tolerando su mal comportamiento. Entre los motivos se mencionan su polémico arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el año pasado, caso que volvió a tomar fuerza recientemente tras difundirse el video de su detención, y su más reciente viaje a Las Vegas para participar en el torneo de golf 8AM Invitational.
Ahí, según dos testigos, el intérprete de “SexyBack” parecía estar ebrio hacia el final de la jornada del pasado 18 de abril.
El informante aseguró que si Justin vuelve a cometer otro error, Jessica estaría dispuesta a tomar una decisión definitiva. “Ya no aguanta mucho más”, aseguró la fuente.
La misma fuente agregó que el cantante, papá de Silas, de 11 años, y Phineas, de 5, fruto de su matrimonio con la actriz, “nunca está en casa”, pese a haber concluido su gira mundial en julio del año pasado: “Ella se encarga de todo con los niños y está harta de pasar vergüenza en público”, señaló.
Jessica Biel y Justin Timberlake están superando sus problemas
Sin embargo, otra persona cercana a la pareja declaró a Page Six que, aunque las cosas “no han sido perfectas” entre Jessica Biel y Justin Timberlake , ambos estarían “superando las dificultades”.
“Últimamente han pasado por un periodo difícil. Ha estado en el centro de atención y eso no es fácil de sobrellevar. Ella se ha sentido frustrada en ocasiones y han pasado muchas cosas. Han tenido sus altibajos, como cualquier pareja, pero la reciente atención mediática y su apretada agenda han complicado las cosas. Dicho esto, no están ni cerca de un punto de ruptura”.
En octubre de 2024, el medio reportó que Jessica “no estaba contenta” tras el arresto de su esposo por conducir en estado de ebriedad en Sag Harbor, incidente ocurrido en junio de ese mismo año.
De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, el exintegrante de NSYNC fue detenido después de reunirse con amigos para cenar en el American Hotel en los Hamptons. Posteriormente, el intérprete de “Mirrors” se declaró culpable de un cargo relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024. Como parte del acuerdo con la fiscalía, tuvo que ofrecer una disculpa pública a las afueras del juzgado.
Unos meses después, Jessica Biel, quien se casó con Justin Timberlake en 2012, aparentemente hizo referencia a los altibajos de su matrimonio en un mensaje dedicado al cantante por su cumpleaños número 44: “Otro año creciendo, evolucionando y, a veces, involucionando, contigo. Otro año riéndonos de todo”, escribió la actriz.
Recientemente, cuando el mes pasado se difundieron las imágenes de la detención de Timberlake, una fuente declaró a People que Biel “no estaba contenta con la renovada atención” que generó nuevamente el incidente. La fuente agregó que la actriz “preferiría dejarlo atrás” y que actualmente está enfocada en seguir adelante.