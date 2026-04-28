¿El principio del fin? Jessica Biel pone ultimátum a Justin Timberlake tras su arresto

Jessica Biel y Justin Timberlake están superando sus problemas

Sin embargo, otra persona cercana a la pareja declaró a Page Six que, aunque las cosas “no han sido perfectas” entre Jessica Biel y Justin Timberlake , ambos estarían “superando las dificultades”.

“Últimamente han pasado por un periodo difícil. Ha estado en el centro de atención y eso no es fácil de sobrellevar. Ella se ha sentido frustrada en ocasiones y han pasado muchas cosas. Han tenido sus altibajos, como cualquier pareja, pero la reciente atención mediática y su apretada agenda han complicado las cosas. Dicho esto, no están ni cerca de un punto de ruptura”.

Jessica Biel y Justin Timberlake (Getty Images)

En octubre de 2024, el medio reportó que Jessica “no estaba contenta” tras el arresto de su esposo por conducir en estado de ebriedad en Sag Harbor, incidente ocurrido en junio de ese mismo año.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, el exintegrante de NSYNC fue detenido después de reunirse con amigos para cenar en el American Hotel en los Hamptons. Posteriormente, el intérprete de “Mirrors” se declaró culpable de un cargo relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024. Como parte del acuerdo con la fiscalía, tuvo que ofrecer una disculpa pública a las afueras del juzgado.

Jessica Biel y Justin Timberlake (Getty Images)

Unos meses después, Jessica Biel, quien se casó con Justin Timberlake en 2012, aparentemente hizo referencia a los altibajos de su matrimonio en un mensaje dedicado al cantante por su cumpleaños número 44: “Otro año creciendo, evolucionando y, a veces, involucionando, contigo. Otro año riéndonos de todo”, escribió la actriz.

Recientemente, cuando el mes pasado se difundieron las imágenes de la detención de Timberlake, una fuente declaró a People que Biel “no estaba contenta con la renovada atención” que generó nuevamente el incidente. La fuente agregó que la actriz “preferiría dejarlo atrás” y que actualmente está enfocada en seguir adelante.