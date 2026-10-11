Tom Welling, protagonista de ‘Smallville’, sufre un descuido y aparece desnudo en el reflejo de la ventana de un hotel

Tom Welling, protagonista de Smallville, sufre un descuido y aparece desnudo en el reflejo de la ventana

El actor publicó la fotografía en sus historias de Instagram acompañada del mensaje “Hola, NYCC”, en referencia a la Comic Con de Nueva York, evento al que asistió como invitado este fin de semana. Sin embargo, la imagen no pasó inadvertida, ya que algunos usuarios notaron que el reflejo en el cristal mostraba más de lo que el actor aparentemente pretendía compartir.



Tom Welling publicó una foto desnudo por accidente (Instagram)

Las capturas de pantalla de su desnudo comenzaron a circular en redes sociales y la publicación fue eliminada de su cuenta. La fotografía de Tom Welling permaneció disponible durante al menos 10 horas antes de desaparecer de las historias del actor.

Tom Welling asiste a la Comic Con de Nueva York por los 25 años de Smallville

La visita del actor a Nueva York coincide con las actividades de la Comic Con, donde se espera un encuentro relacionado con Smallville, la producción que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión a principios de los años 2000.



Tom Welling (Getty Images)

La serie se estrenó en la cadena WB en 2001 y siguió la vida de Clark Kent antes de convertirse en Superman. A lo largo de 10 temporadas, Welling compartió créditos con Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor; Kristin Kreuk, en el papel de Lana Lang, y Erica Durance, como Lois Lane.

La producción concluyó en mayo de 2011, después de una década al aire. Este año, el elenco vuelve a reunirse en el contexto del 25 aniversario de su estreno, que se cumple el 16 de octubre. Para los seguidores de la serie, el encuentro representa una oportunidad de recordar una de las adaptaciones televisivas más longevas sobre los primeros años del superhéroe de DC Comics.