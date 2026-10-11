Tom Welling , recordado por interpretar a Clark Kent en la serie Smallville, se volvió viral en redes sociales después de compartir una fotografía desde su habitación de hotel en Nueva York. Lo que parecía una imagen cotidiana de la ciudad terminó llamando la atención por un detalle que los usuarios detectaron en el reflejo de una ventana.
Tom Welling, protagonista de ‘Smallville’, sufre un descuido y aparece desnudo en el reflejo de la ventana de un hotel
Tom Welling, protagonista de Smallville, sufre un descuido y aparece desnudo en el reflejo de la ventana
El actor publicó la fotografía en sus historias de Instagram acompañada del mensaje “Hola, NYCC”, en referencia a la Comic Con de Nueva York, evento al que asistió como invitado este fin de semana. Sin embargo, la imagen no pasó inadvertida, ya que algunos usuarios notaron que el reflejo en el cristal mostraba más de lo que el actor aparentemente pretendía compartir.
Las capturas de pantalla de su desnudo comenzaron a circular en redes sociales y la publicación fue eliminada de su cuenta. La fotografía de Tom Welling permaneció disponible durante al menos 10 horas antes de desaparecer de las historias del actor.
Tom Welling asiste a la Comic Con de Nueva York por los 25 años de Smallville
La visita del actor a Nueva York coincide con las actividades de la Comic Con, donde se espera un encuentro relacionado con Smallville, la producción que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión a principios de los años 2000.
La serie se estrenó en la cadena WB en 2001 y siguió la vida de Clark Kent antes de convertirse en Superman. A lo largo de 10 temporadas, Welling compartió créditos con Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor; Kristin Kreuk, en el papel de Lana Lang, y Erica Durance, como Lois Lane.
La producción concluyó en mayo de 2011, después de una década al aire. Este año, el elenco vuelve a reunirse en el contexto del 25 aniversario de su estreno, que se cumple el 16 de octubre. Para los seguidores de la serie, el encuentro representa una oportunidad de recordar una de las adaptaciones televisivas más longevas sobre los primeros años del superhéroe de DC Comics.
Tom Welling dejó Los Ángeles para vivir en un rancho
Más allá de su participación en la Comic Con, Tom Welling también ha hablado sobre los cambios que hizo en su vida personal durante los últimos años, entre ellos su decisión de alejarse de Los Ángeles.
En enero de 2026, el actor recordó que la pandemia de COVID-19 influyó en su decisión de mudarse con su esposa, Jessica Rose Lee, y su familia a una localidad más tranquila del norte de California: “Los Ángeles era un caos en aquel entonces”, dijo Welling. “No había coches en las calles. No se podía ir a ningún sitio”.
El actor explicó que las restricciones y el aislamiento también influyeron en la manera en que él y su esposa imaginaban la crianza de su hijo mayor, Thomson Wylde, quien nació en enero de 2019: “La gente no salía de sus casas”, continuó. “Nuestro hijo mayor estaba empezando a gatear, y solo teníamos esta pequeña terraza para que jugara. Pensábamos: no sabemos si podremos seguir aquí”.
Welling reconoció que desde hacía tiempo contemplaba la posibilidad de dejar Los Ángeles, aunque no esperaba hacerlo tan pronto. La decisión tomó forma después de visitar a su familia en el norte de California y conocer un rancho del que se enamoró: “En un pueblo pequeño nadie te molesta”, dijo Welling. “En un pueblo pequeño todo el mundo es famoso”.
El actor, quien también participó en la serie Lucifer y en la película Más barato por docena, está casado con Jessica Rose Lee desde noviembre de 2019. Antes estuvo casado con la modelo Jamie White, de quien se separó en 2015.