Charlize Theron tiene claro cómo quiere vestir en esta etapa de su vida. Menos tacones, más zapatos planos y prendas de inspiración masculina. Sin embargo, la actriz sudafricana reconoció recientemente que este cambio de estilo no entusiasma demasiado a sus hijas, Jackson y August, de 14 y 12 años respectivamente.
Charlize Theron apuesta por un estilo más masculino y sus hijas no están muy contentas que digamos
“Antes usaba más tacones. Ahora definitivamente soy más de zapatos planos”, contó la actriz.
“Siempre me ha gustado la ropa más masculina, como de género neutro”, añadió. Charlize también aclaró que esto no significa que se haya olvidado de las prendas femeninas, pero que en este momento prefiere explorar más el otro lado de su estilo.
“Mis hijas no están muy contentas con la etapa en la que está mamá ahora”, comentó con humor a la publicación estadounidense.
Charlize Theron guarda ropa para que sus hijas la usen en el futuro
Aunque Jackson y August no compartan del todo los gustos actuales de su mamá, ambas tienen interés en su clóset.
Charlize aseguró que conserva una colección de prendas en el sótano de su casa y que sus hijas suelen preguntar por ellas.
"Tenemos una buena colección guardada en el sótano de la que siempre hablan", explicó la ganadora del Oscar.
La actriz recordó que una de sus hijas buscó entre las cajas un outfit para un evento en el que debía vestir de blanco. Pero Charliz le pidió que esperara, ya que algunas de esas piezas están reservadas para cuando sean mayores.
El estilo de Charlize Theron combina sastrería y prendas femeninas
La inclinación por la ropa de inspiración masculina no representa una ruptura con la imagen que Charlize Theron construyó durante su carrera.
En junio de 2025, Harper’s Bazaar destacó sus elecciones durante la promoción de The Old Guard 2, con conjuntos inspirados en la moda masculina que conservaban elementos femeninos.
En agosto de 2026, Vogue también revisó la evolución de sus atuendos durante la promoción de La Odisea, con diseños de pasarela y combinaciones que exploraban diferentes siluetas.
La actriz, embajadora de Dior, suele alternar la sastrería con vestidos y otros diseños de noche, ya que su estilo cambia según la ocasión y sus preferencias personales.
Charlize Theron supervisa el vestuario de sus personajes
En una entrevista con Harper’s Bazaar en 2022, Charlize habló de la importancia de tener mayor control sobre el vestuario de los personajes que interpreta, después de años en los que otras personas decidían qué debía llevar en pantalla.
"No tener absolutamente ningún control sobre lo que llevas puesto es algo importante que me jodió muchísimo durante años", explicó a la revista.
Y es que, en ese sentido, al inicio de su carrera en Hollywood tuvo que enfrentarse a condiciones adversas sin poder hacer prácticamente nada.
"Cuando empecé, no se hablaba de eso. Era más bien: 'Esto es lo que te vas a poner'", recordó.