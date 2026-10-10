Charlize Theron apuesta por un estilo más masculino y sus hijas no están muy contentas que digamos

Charlize Theron y su estilo masculino para vestir (que no le encanta a sus hijas) (Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix)



“Antes usaba más tacones. Ahora definitivamente soy más de zapatos planos”, contó la actriz.

“Siempre me ha gustado la ropa más masculina, como de género neutro”, añadió. Charlize también aclaró que esto no significa que se haya olvidado de las prendas femeninas, pero que en este momento prefiere explorar más el otro lado de su estilo.



Charlize Theron y sus hijas Jackson y August (Instagram / Charlize Theron)

“Mis hijas no están muy contentas con la etapa en la que está mamá ahora”, comentó con humor a la publicación estadounidense.

Charlize Theron guarda ropa para que sus hijas la usen en el futuro

Aunque Jackson y August no compartan del todo los gustos actuales de su mamá, ambas tienen interés en su clóset.

Charlize aseguró que conserva una colección de prendas en el sótano de su casa y que sus hijas suelen preguntar por ellas.



Charlize Theron y su estilo masculino para vestir (que no le encanta a sus hijas) (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Universal Pictu)

"Tenemos una buena colección guardada en el sótano de la que siempre hablan", explicó la ganadora del Oscar.

La actriz recordó que una de sus hijas buscó entre las cajas un outfit para un evento en el que debía vestir de blanco. Pero Charliz le pidió que esperara, ya que algunas de esas piezas están reservadas para cuando sean mayores.