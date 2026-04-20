Charlize Theron habló sobre el impactante momento que vivió cuando tenía 15 años y que cambió su vida para siempre. La actriz atestiguó el asesinato de su papá de manos de su mamá en defensa propia. En la actualidad, Charlize es una importante defensora de las mujeres que sufren de violencia doméstica.
Charlize Theron revive dramático episodio de su infancia: su mamá asesinó a su papá en su defensa
Charlize Theron recuerda la razón por la que su padre se enfadó
A los 15 años, Charlize Theron vivió un difícil momento que relató en entrevista para The New York Times. La actriz recordó que en su adolescencia, en Sudáfrica, su mamá y ella intentaron entrar a su casa después de ir a ver una película; sin embargo, su papá se había llevado la llave de la puerta de metal de la entrada.
“Cada cuarto en nuestra casa tenía una puerta de metal, así que si entrabas a la puerta principal, la cocina tenía una puerta de metal que tenías que abrir. Ese el tipo de violencia en el que vivíamos. Violencia absurda”, recuerda Charlize al hablar sobre el tema.
Para poder entrar a su casa, Charlize y Gerda Maritz, mamá de la actriz, tuvieron que ir a buscar a Charles Theron, papá de la actriz, a la casa del tío de Charlize, hermano de su padre: “Si no estaba en casa, siempre estaba ahí tomando. No hubo nada fuera de lo usual, fuimos ahí y estaban bastante tomados”.
La actriz de Atomic Blonde recuerda que tenía que ir al baño urgente, razón por la que entró directamente sin saludar a su papá o tío: “Él (su padre) lo tomó como si estuviera siendo muy grosera porque no me paré a saludar a todos, una cosa importante en Sudáfrica, el respeto que tienes a tus mayores”.
Para ese momento, Theron recuerda que sus padres habían tenido momentos difíciles en las últimas semanas y ella cree que su papá se dio cuenta de que “ya no solo me iba a mi cuarto, me estaba involucrando y la protegería en el sentido de que la defendería”.
El altercado donde la mamá de Charlize Theron asesinó, en defensa propia, al papá de la actriz
“Cuando llegamos a casa me senté con mi mamá y dije ‘Creo que tienes razón, creo que debes separarte de él’”, continúa relatando la actriz, quien pidió a su mamá que dijera a su papá cuando llegara que estaba dormida para evitar que la regañara por lo sucedido. Charlize recuerda que estaba asustada y pudo ver cuando llegó por su ventana: “La manera en la que manejó hacia la casa esa noche, no puedo explicártelo. Solo sabía que algo malo pasaría”.
“Finalmente llegó, disparó por la puerta de metal para entrar a la casa. Haciendo muy claro que iba a matarnos. Su hermano estaba con él también. Sabíamos que era serio. Cuando entró a la casa, mi mamá corrió para agarrar una pistola, ella entró a mi cuarto y las dos estábamos deteniendo la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía seguro”, continuó recordando.
Según el relato de la actriz, su padre comenzó a disparar por la puerta de su cuarto, pero ninguna bala le dio ni a ella, ni a su mamá: “El mensaje era muy claro: ‘Voy a matarte esta noche’. Era verbalmente muy claro". Charlize recuerda que incluso las amenazó con ir por una escopeta mientras el tío de la actriz lo animaba.
Mientras el papá fue por la escopeta, la mamá de Charlize abrió la puerta y disparó hacia el pasillo, después de que la bala rebotara en varias ocasiones, dio en la mano del tío de Theron. “Después siguió a mi padre que estaba abriendo la puerta para sacar más armas y le disparó”, agregó la actriz.
Charlize Theron actualmente defiende a la mujeres de la violencia doméstica
En la actualidad y debido a su experiencia como hija de una familia con violencia doméstica, Charlize Theron se ha convertido en una portavoz y defensora de las mujeres que sufren este tipo de agresiones.
Incluso, es Mensajera de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas y “se centra en la prevención del VIH y la eliminación de la violencia contra la mujer” de acuerdo con el sitio web de la misma ONU .
Por otro lado, es la fundadora de The Charlize Theron Africa Outreach Project que se enfoca en ayudar a que menos jóvenes de África se contagien de VIH. También grabó una serie de anuncios para el Centro de Ayuda a las Víctimas de Violación de Ciudad del Cabo.
Más allá de su trabajo como actriz, Charlize Theron logró convertir su experiencia negativa de infancia y adolescencia, incluyendo el ser testigo de cómo su mamá tuvo que matar a su papá en defensa propia, para convertirse en defensora de las víctimas de violencia doméstica.