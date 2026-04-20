Charlize Theron revive dramático episodio de su infancia: su mamá asesinó a su papá en su defensa

Charlize Theron recuerda la razón por la que su padre se enfadó

A los 15 años, Charlize Theron vivió un difícil momento que relató en entrevista para The New York Times. La actriz recordó que en su adolescencia, en Sudáfrica, su mamá y ella intentaron entrar a su casa después de ir a ver una película; sin embargo, su papá se había llevado la llave de la puerta de metal de la entrada.

Ese día Charlize, de 15 años, y su mamá habían ido a ver una película. (Getty Images)

“Cada cuarto en nuestra casa tenía una puerta de metal, así que si entrabas a la puerta principal, la cocina tenía una puerta de metal que tenías que abrir. Ese el tipo de violencia en el que vivíamos. Violencia absurda”, recuerda Charlize al hablar sobre el tema.

Para poder entrar a su casa, Charlize y Gerda Maritz, mamá de la actriz, tuvieron que ir a buscar a Charles Theron, papá de la actriz, a la casa del tío de Charlize, hermano de su padre: “Si no estaba en casa, siempre estaba ahí tomando. No hubo nada fuera de lo usual, fuimos ahí y estaban bastante tomados”.

En la casa de Charlize había puertas de metal en cada cuarto. (Getty Images)

La actriz de Atomic Blonde recuerda que tenía que ir al baño urgente, razón por la que entró directamente sin saludar a su papá o tío: “Él (su padre) lo tomó como si estuviera siendo muy grosera porque no me paré a saludar a todos, una cosa importante en Sudáfrica, el respeto que tienes a tus mayores”.

Para ese momento, Theron recuerda que sus padres habían tenido momentos difíciles en las últimas semanas y ella cree que su papá se dio cuenta de que “ya no solo me iba a mi cuarto, me estaba involucrando y la protegería en el sentido de que la defendería”.