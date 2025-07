Charlize Theron presume: “Me acosté con un hombre de 26 años ¡y fue increíble!”

Charlize Theron: reina de la acción, del drama y de la vida real

Por supuesto, detrás de esta mujer empoderada hay una carrera sólida como el acero. Charlize Theron ganó el Oscar a Mejor Actriz por su inolvidable actuación en Monster; nos dejó helados en la película basada en una historia de la vida real, Bombshell (2019), y actualmente lidera La Vieja Guardia 2, la secuela de Netflix donde interpreta a una guerrera inmortal, en la que comparte créditos con otra “guerrera” hollywoodense: Uma Thurman.

Charlize Theron

Además, dirige su propia casa productora (Denver and Delilah), tiene dos hijas adoptivas (Jackson y August), y ha dejado claro que no tiene interés en salir con actores o famosos. “No me interesa mezclar mi vida con la industria. Cuando estoy con mis hijas, no quiero traer a nadie más al escenario”, explicó en la misma charla.

Charlize Theron habla sin rodeos en el podcast 'Call Her Daddy'