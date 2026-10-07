¿Renata Notni y Alejandro Speitzer son novios? La actriz habla de su sospechosa cercanía

¿Renata Notni y Alejandro Speitzer son novios?

Renata Notni y Alejandro Speitzer coincidieron recientemente en distintos compromisos alrededor del mundo. Primero viajaron a Monza, Italia, para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 y, posteriormente, estuvieron juntos en Nueva York como parte de un viaje relacionado con Bulgari. La cercanía entre ambos y las imágenes que compartieron en redes sociales fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a preguntarse si había algo más que una amistad.

Sin embargo, Notni aseguró que la relación es mucho más sencilla de lo que las fotografías podrían hacer pensar. Al ser cuestionada por la prensa, explicó que Speitzer es uno de sus amigos y que ambos han coincidido gracias a sus compromisos con diferentes marcas.

“Nos reímos mucho. Alex es un gran amigo. Trabajamos con muchas marcas juntos y pues ahora nos tocó irnos a dos viajes increíbles. Fuimos a la Fórmula 1 en Monza, y luego a Nueva York con Bulgari. Les digo, trabajamos con muchas marcas juntos y nos dio mucha risa pero somos grandes amigos”, dijo la actriz.

De esta manera, Renata negó que exista actualmente un noviazgo con el actor.

¿Renata Notni está abierta al amor?

Sus declaraciones ocurren luego de que en abril pasado confirmara el final de su relación con Diego Boneta, con quien mantuvo un noviazgo de cinco años.

Aunque actualmente está soltera, la actriz tampoco descartó que pueda volver a enamorarse. Eso sí, dejó claro que en este momento está concentrada en su carrera: “Uno nunca sabe, pero ahora sí, estoy enfocada en mi trabajo, disfrutando todo lo que viene, qué les digo, he estado trabajando mucho y ahora esperando a que vengan los nuevos proyectos”, comentó ante la prensa.