David Furnish, el esposo de Elton John que estuvo pendiente de él durante sus conciertos en México

El cantante regresó a la capital mexicana después de 14 años para ofrecer dos conciertos bajo el concepto "Farewell to Mexico”. Las presentaciones reunieron a más de 60 mil personas y estuvieron marcadas por la lluvia, pero también por la energía del intérprete, quien se mantuvo frente al piano durante buena parte del espectáculo.

Durante la segunda noche, Elton John tuvo que hacer una pausa debido a dificultades para respirar: Me siento mal por la altura", aseguró. En ese momento, David Furnish estuvo atento a su esposo y lo acompañó mientras el cantante retomaba el concierto.



Elton John y David Furnish (Getty Images)

La presencia de Furnish cobró especial relevancia porque, desde hace varios años, su papel en la vida de Elton John va mucho más allá del de pareja. El cineasta ha estado junto al artista durante algunos de los momentos más complicados de su vida personal y de salud.

David Furnish ha acompañado a Elton John durante sus problemas de salud

La cercanía entre ambos ha cobrado todavía más importancia en los últimos años, particularmente por los problemas de salud que Elton John ha enfrentado.

En 2024, el cantante reveló que una infección ocular grave sufrida en el sur de Francia le provocó la pérdida de visión del ojo derecho. También explicó que su ojo izquierdo estaba afectado y que la situación le impedía leer, ver televisión y realizar algunas actividades cotidianas con normalidad.

En una entrevista posterior con The Times, Elton contó que no podía ver a sus hijos practicar rugby o futbol y describió el proceso como una situación angustiante. En medio de esa etapa, también destacó la importancia de contar con su familia, especialmente con David Furnish.