Rocket Man, pero en beauty: los looks para brillar en el concierto de Elton John

Blush y labios vibrantes

Aplica un rubor rosa intenso difuminado hacia las sienes y combínalo con un gloss con destellos o un labial brillante. Es el toque que termina de darle ese aire glam rock a todo el look.

Algo muy atrevido pero que le dará un toque muy auténtico a tu look. Algo que definitivamente Elton aprobaría. (via Instagram: @katiemelissauribe)

Tips para que dure toda la noche

Con el calor del estadio, el maquillaje tiene que aguantar. Aplica un primer en los párpados antes de las sombras, usa un pegamento especial para glitter y pedrería, y sella todo con un spray fijador. Un truco extra: guarda un blush o gloss pequeño en la bolsa para retocar entre canciones.

Para que tu maquillaje este intacto durante todo el concierto. (Primer Potion, $480, Urban Decay, Sephora / Primer para glitter, $213, NYX porfessional makeup, Amazon Mexico / Fix + multitasking setting spray, $380, Mac cosmetics, Sephora. )

Un piano, un par de lentes y más de cinco décadas de hits. Elton John nos enseñó que el maquillaje, como la música, se disfruta más con brillo. Ponte el look, llénate de colores y despide al Rocket Man como se merece.