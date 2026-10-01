Lentes gigantes, trajes de lentejuelas y un piano que siempre roba cámara. Elton John nunca pasó desapercibido, y si vas a verlo este 2 o 3 de octubre, tu maquillaje tampoco tiene por qué hacerlo. El glam rock de los 70 es la inspiración perfecta: brillos, color y toda la actitud. Estos son tres looks para llegar al Estadio Banorte lista para cantar "The bitch is back" con todo el glam.
Rocket Man, pero en beauty: los looks para brillar en el concierto de Elton John
Delineado con glitter
El punto de partida ideal. Usa sombras metálicas o de cualquier color y agrega glitter extra en el centro del párpado. Es fácil de hacer, se ve increíble y cuando se prendan las luces del estadio vas a brillar igual que el escenario.
Símbolos con mucho brillo
Para ir un paso más allá, pega pequeñas estrellas plateadas o pedrería de colores alrededor de los ojos o deja que tu creatividad vuele con toda clase de diseños. Es un guiño directo a su estética más extravagante, y aguanta perfecto el coro y los brincos.
Blush y labios vibrantes
Aplica un rubor rosa intenso difuminado hacia las sienes y combínalo con un gloss con destellos o un labial brillante. Es el toque que termina de darle ese aire glam rock a todo el look.
Tips para que dure toda la noche
Con el calor del estadio, el maquillaje tiene que aguantar. Aplica un primer en los párpados antes de las sombras, usa un pegamento especial para glitter y pedrería, y sella todo con un spray fijador. Un truco extra: guarda un blush o gloss pequeño en la bolsa para retocar entre canciones.
Un piano, un par de lentes y más de cinco décadas de hits. Elton John nos enseñó que el maquillaje, como la música, se disfruta más con brillo. Ponte el look, llénate de colores y despide al Rocket Man como se merece.