Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Rocket Man, pero en beauty: los looks para brillar en el concierto de Elton John

Glitter, colores y blush intenso: ideas de maquillaje para los conciertos del 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte.
jue 01 octubre 2026 12:49 PM
Añadir Quién en Google
(Obligatorio)
El regreso inesperado de Elton John a la Capital Mexicana, que revivirá la nostalgia de todos. (via Instagram: @EltonJohn)

Lentes gigantes, trajes de lentejuelas y un piano que siempre roba cámara. Elton John nunca pasó desapercibido, y si vas a verlo este 2 o 3 de octubre, tu maquillaje tampoco tiene por qué hacerlo. El glam rock de los 70 es la inspiración perfecta: brillos, color y toda la actitud. Estos son tres looks para llegar al Estadio Banorte lista para cantar "The bitch is back" con todo el glam.

Publicidad

Delineado con glitter

El punto de partida ideal. Usa sombras metálicas o de cualquier color y agrega glitter extra en el centro del párpado. Es fácil de hacer, se ve increíble y cuando se prendan las luces del estadio vas a brillar igual que el escenario.

dua-lipa-sombras
Su regreso nos regalará looks llenos de brillo, y no te puedes quedar atrás. (via Instagram (@dualipa))


Símbolos con mucho brillo

Para ir un paso más allá, pega pequeñas estrellas plateadas o pedrería de colores alrededor de los ojos o deja que tu creatividad vuele con toda clase de diseños. Es un guiño directo a su estética más extravagante, y aguanta perfecto el coro y los brincos.

estrellas.jpg
Son tan solo cinco minutos para tener un resultado icónico (via Instagram: @sophiasinot)

Publicidad

Blush y labios vibrantes

Aplica un rubor rosa intenso difuminado hacia las sienes y combínalo con un gloss con destellos o un labial brillante. Es el toque que termina de darle ese aire glam rock a todo el look.

Labios.png
Algo muy atrevido pero que le dará un toque muy auténtico a tu look. Algo que definitivamente Elton aprobaría. (via Instagram: @katiemelissauribe)

Tips para que dure toda la noche

Con el calor del estadio, el maquillaje tiene que aguantar. Aplica un primer en los párpados antes de las sombras, usa un pegamento especial para glitter y pedrería, y sella todo con un spray fijador. Un truco extra: guarda un blush o gloss pequeño en la bolsa para retocar entre canciones.

(Obligatorio)
Para que tu maquillaje este intacto durante todo el concierto. (Primer Potion, $480, Urban Decay, Sephora / Primer para glitter, $213, NYX porfessional makeup, Amazon Mexico / Fix + multitasking setting spray, $380, Mac cosmetics, Sephora. )

Un piano, un par de lentes y más de cinco décadas de hits. Elton John nos enseñó que el maquillaje, como la música, se disfruta más con brillo. Ponte el look, llénate de colores y despide al Rocket Man como se merece.

Belinda posando con su nuevo look.
Belleza

Caramel copper, el cobrizo de Belinda que está en tendencia

Publicidad

Tags

Elton John Belleza Conciertos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuien-oct.jpg

Publicidad