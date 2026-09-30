Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya pueden presumir que su hija tiene nombre. Después de anunciar que se convirtieron en papás, el actor reveló que la pequeña se llama Sylvie y compartió algunos detalles de esta nueva etapa de su vida.
Ya tiene nombre: Dylan Sprouse revela cómo se llama su hija con Barbara Palvin
Dylan Sprouse revela cómo se llama su hija con Barbara Palvin
Durante el episodio de su podcast Wildmen, el exactor de Disney Channel habló sobre sus primeros días como papá y contó cómo ha sido conocer poco a poco a su hija.
“Hay un momento en que miro a Sylvie y pienso: ‘Esto es lo más genial del mundo’”, declaró el actor. “Me mira y abre los ojos. Tiene un pequeño lapso de vigilia durante el día, me mira, sonríe o algo así, y es lo más tierno”.
La llegada de Sylvie ocurrió pocas semanas antes de que Dylan y Barbara hicieran pública la noticia. La pareja, que se casó en 2023, había mantenido los detalles sobre su bebé en privado.
Aunque el actor está disfrutando esta nueva etapa, también reconoce que la paternidad viene acompañada de situaciones completamente nuevas. Con su característico sentido del humor, comparó sus primeros días como papá con tener una pequeña mascota.
“Ahora mismo, el noventa por ciento del tiempo es como tener un monito de mascota”, bromeó. “Es como tener un monito de mascota porque gorjea, hace ruidos, se hace caca, se tira pedos, eructa y tiene hipo. Es como tener un animalito que hace mucha caca”.
Más allá de las noches complicadas y los cambios de rutina, Dylan confesó que está encantado con tener una hija y que incluso ha descubierto que disfruta elegir su ropa: “Tengo que decirte que no esperaba que me gustara tanto vestirla con esos conjuritos”, dijo. “Es tan linda. Y no estoy seguro de que pensaría así si tuviera un niño. Pensaría diferente. Pensaría: ‘Ay, no, un pequeño mocoso’”.
El actor también mostró uno de los accesorios que más le han gustado para su hija. “Estoy mirando a la pequeña Sylvie y pienso: ‘Es la cosita más linda que he visto en mi vida’”, continuó. “Le compré este gorrito. Me encanta, es monísimo”.
Sylvie ya comparte una de las pasiones de Dylan Sprouse
Entre las actividades que Dylan Sprouse ha comenzado a compartir con su hija están los partidos de los Dodgers de Los Ángeles. El actor explicó que casi todos los días aprovecha para ver los juegos acompañado por Sylvie.
“Es genial verla aprender tan activamente cada día, sobre todo, entender la hora de comer y la de la siesta”, contó. “Veo los partidos de los Dodgers con ella casi todos los días. Casi puedo verla reconocer que es hora de sentarse en la silla de lactancia conmigo”.
La convivencia también le ha permitido descubrir algunos gestos de su hija que, según él, le resultan familiares: “Diría que se estira muchísimo. Es muy gracioso. No importa lo que esté haciendo. Yo pensaba: ‘Qué raro, porque yo también hago eso’”, relató.
Incluso bromeó con que Sylvie podría haber heredado de él cierta tendencia a la pereza. “Ahora que lo pienso, creo que es un poco perezosa, como yo. Creo que es una vaga. Ya lo estoy notando, porque cuando come, y esto pasa con muchos bebés, bebe y luego se desmaya. Es lo más gracioso del mundo”, agregó entre risas.
Dylan y Barbara anunciaron el nacimiento de su primera hija el lunes. En una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió una fotografía en la que aparece de espaldas junto a la bebé, mientras los tres llevan camisetas de los Dodgers y ven un partido en televisión: “Este año nos tomamos el Día del Trabajo al pie de la letra”, bromearon en la publicación.