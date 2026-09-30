Ya tiene nombre: Dylan Sprouse revela cómo se llama su hija con Barbara Palvin

Dylan Sprouse revela cómo se llama su hija con Barbara Palvin

Durante el episodio de su podcast Wildmen, el exactor de Disney Channel habló sobre sus primeros días como papá y contó cómo ha sido conocer poco a poco a su hija.

“Hay un momento en que miro a Sylvie y pienso: ‘Esto es lo más genial del mundo’”, declaró el actor. “Me mira y abre los ojos. Tiene un pequeño lapso de vigilia durante el día, me mira, sonríe o algo así, y es lo más tierno”.

La llegada de Sylvie ocurrió pocas semanas antes de que Dylan y Barbara hicieran pública la noticia. La pareja, que se casó en 2023, había mantenido los detalles sobre su bebé en privado.



Dylan Sprouse y su hija Sylvie (Instagram)

Aunque el actor está disfrutando esta nueva etapa, también reconoce que la paternidad viene acompañada de situaciones completamente nuevas. Con su característico sentido del humor, comparó sus primeros días como papá con tener una pequeña mascota.

“Ahora mismo, el noventa por ciento del tiempo es como tener un monito de mascota”, bromeó. “Es como tener un monito de mascota porque gorjea, hace ruidos, se hace caca, se tira pedos, eructa y tiene hipo. Es como tener un animalito que hace mucha caca”.

Más allá de las noches complicadas y los cambios de rutina, Dylan confesó que está encantado con tener una hija y que incluso ha descubierto que disfruta elegir su ropa: “Tengo que decirte que no esperaba que me gustara tanto vestirla con esos conjuritos”, dijo. “Es tan linda. Y no estoy seguro de que pensaría así si tuviera un niño. Pensaría diferente. Pensaría: ‘Ay, no, un pequeño mocoso’”.

El actor también mostró uno de los accesorios que más le han gustado para su hija. “Estoy mirando a la pequeña Sylvie y pienso: ‘Es la cosita más linda que he visto en mi vida’”, continuó. “Le compré este gorrito. Me encanta, es monísimo”.