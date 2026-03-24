⁠Miley Cyrus confirmó que fue novia de Dylan Sprouse durante su época en Disney

La cantante de "Flowers" confirmó haber salido con Dylan, uno de los gemelos Sprouse que protagonizaron el programa Zack y Cody: Gemelos en Acción mientras ella dio vida a Hannah Montana.
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Miley Cyrus habla sobre su noviazgo con Dylan Sprouse
Durante el especial por el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, donde Miley Cyrus conversó con Alex Cooper, conocida por conducir el podcast Call Her Daddy, la cantante habló sobre la relación que mantuvo con Dylan Sprouse cuando ambos trabajaron para Disney.
“Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era el más lindo”, afirmó Miley Cyrus, quien también especificó que esta relación fue secreta. Miley y Dylan trabajaron para Disney en sus respectivos programas, Hannah Montanay Zack y Cody: Gemelos en Acción cuando ambos eran adolescentes.
“Creo que era rumorado, pero es verdad. ¡Confirmado!”, comentó Miley respecto a las sospechas que hubo en su momento sobre un posible noviazgo, que ahora se sabe sí existió, entre ella y Dylan.
Miley también confesó que Dylan era su crush en ese entonces y recordó cómo “su papá [de los gemelos Sprouse] nos llevaba a comer sushi, me interesaba toda esa cultura y fue un dos por uno, como ‘¡Trae al hermano! ¡Hola!’”.
Los rumores de esta relación ya habían sido abordados por el mismo Dylan Sprouse en 2008, cuando él y su hermano gemelo, Cole, fueron entrevistados por Jimmy Kimmel : “nos conocimos en su set, creo y salimos y después llegó Nick Jonas y se acabó”, describe Dylan haciendo alusión a la relación entre Miley y el hermano de los Jonas Brothers.
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Dylan Sprouse está casado con Barbaba Palvin, modelo de Victoria's Secret
En la actualidad, Dylan Sprouse está casado con la súper modelo Barbara Palvin. Su boda se realizó en julio de 2023 en Budapest, Hungría, el país natal de Palvin, a seis años de haberse conocido en una fiesta en 2017: “me siguió [en redes sociales], así que pensé, ‘le daré algo’ y me colé en sus mensajes directos”, relató Sprouse a W Magazine.
Hasta 2018, la pareja oficializó su relación públicamente a través de una publicación de Instagram que hizo la modelo para felicitar al actor en su cumpleaños. Ese mismo año, Dylan asistió al Victoria’s Secret Fashion Show para ver a su novia desfilar.
Según People , la pareja comenzó a vivir junta en 2019, mismo año en que Barbara Palvin conoció a Cole Sprouse, hermano gemelo de su novio. Años después, en 2023, el actor y la modelo finalmente se comprometieron y hasta la fecha continúan siendo pareja.
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El prometido de Miley Cyrus, Maxx Morando
Después de haber tenido una relación intermitente con Liam Hemsworth entre 2009 y 2019, en la que la pareja se casó en 2018 y se divorció en 2020, Miley Cyrus fue novia de Patrick Schwarzenegger por un par de meses.
Desde entonces, su relación más duradera ha sido con el músico y baterista de la banda Liily, Maxx Morando, con quien comenzó a salir en 2021. En una entrevista con British Vogue , Miley confesó que conoció a su actual pareja en una cita a ciegas.
Además de su relación amorosa, según InStyle , Maxx ha producido dos canciones en el último álbum de la protagonista de Hannah Montana, Endless Summer Vacation. Desde que comenzó su relación, la pareja ha asistido a distintos eventos públicos como pareja y se comprometieron a finales de 2025.
Con la confirmación de Miley Cyrus y la declaración que Dylan Sprouse dio en 2008, finalmente se puede confirmar que los ex actores de Disney Channel sí fueron pareja mientras protagonizaron Hannah Montanay Zack y Cody: Gemelos en Acción.