⁠Miley Cyrus confirmó que fue novia de Dylan Sprouse durante su época en Disney

Miley Cyrus habla sobre su noviazgo con Dylan Sprouse

Durante el especial por el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, donde Miley Cyrus conversó con Alex Cooper, conocida por conducir el podcast Call Her Daddy, la cantante habló sobre la relación que mantuvo con Dylan Sprouse cuando ambos trabajaron para Disney.

Miley confirmó haber sido novia de Dylan Sprouse. (Getty Images)

“Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era el más lindo”, afirmó Miley Cyrus, quien también especificó que esta relación fue secreta. Miley y Dylan trabajaron para Disney en sus respectivos programas, Hannah Montana y Zack y Cody: Gemelos en Acción cuando ambos eran adolescentes.

“Creo que era rumorado, pero es verdad. ¡Confirmado!”, comentó Miley respecto a las sospechas que hubo en su momento sobre un posible noviazgo, que ahora se sabe sí existió, entre ella y Dylan.

Dylan ya había hablado previamente de su breve relación con Miley Cyrus. (Getty Images)

Miley también confesó que Dylan era su crush en ese entonces y recordó cómo “su papá [de los gemelos Sprouse] nos llevaba a comer sushi, me interesaba toda esa cultura y fue un dos por uno, como ‘¡Trae al hermano! ¡Hola!’”.

Los rumores de esta relación ya habían sido abordados por el mismo Dylan Sprouse en 2008, cuando él y su hermano gemelo, Cole, fueron entrevistados por Jimmy Kimmel : “nos conocimos en su set, creo y salimos y después llegó Nick Jonas y se acabó”, describe Dylan haciendo alusión a la relación entre Miley y el hermano de los Jonas Brothers.