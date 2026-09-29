Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya son papás: presentan a su primera hija con una tierna foto

Dylan Sprouse y Barbara Palvin dan la bienvenida a su primera hija

El actor y la modelo compartieron en Instagram una fotografía en la que aparecen de espaldas junto a su hija. En ella los tres llevan camisetas de los Dodgers de Los Ángeles y miran un partido en televisión.

“Este año nos tomamos el Día del Trabajo al pie de la letra”, escribieron en tono de broma. La frase hace referencia al nacimiento de la pequeña y apunta a que habría llegado al mundo el 7 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo en Estados Unidos. Por ahora, Dylan y Barbara han decidido no revelar el nombre de su hija.



Dylan Sprouse y Barbara Palvin (Instagram)

La llegada de la bebé ocurre tres años después de que la pareja se casara. Dylan Sprouse y Barbara Palvin se casaron en julio de 2023 y meses después comenzaron una nueva etapa como padres.

La noticia del embarazo se dio a conocer en mayo, cuando el actor acompañó a Palvin durante el 79º Festival de Cine de Cannes. En aquella ocasión, la modelo usó un vestido azul claro que dejaba ver su embarazo mientras posaba junto a su esposo.

Tiempo después, ambos compartieron que estaban esperando una niña. Fue durante el primer episodio de su podcast Wildmen, en julio, cuando Sprouse reveló el sexo del bebé.

“¿Quieres compartirlo?”, le preguntó Palvin durante la conversación. “Sí, la hemos estado llamando principessa”, dijo Sprouse, quien explicó que utilizaban ese apodo porque significa princesa en italiano. “No sé por qué la llamamos así... bueno, significa princesa en italiano”.

“Pero no, vamos a tener una niña, lo cual me emociona muchísimo”, continuó. “De hecho, estoy emocionado de ser padre de una niña”. En ese momento, la pareja contó que todavía no había elegido el nombre definitivo para su hija y que seguían considerando diferentes opciones para su “principessa”.