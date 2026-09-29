Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya son papás. La pareja confirmó que recibió a su primera hija hace tres semanas y compartió una primera imagen familiar para anunciar la llegada de la bebé.
Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya son papás: presentan a su primera hija con una tierna foto
Dylan Sprouse y Barbara Palvin dan la bienvenida a su primera hija
El actor y la modelo compartieron en Instagram una fotografía en la que aparecen de espaldas junto a su hija. En ella los tres llevan camisetas de los Dodgers de Los Ángeles y miran un partido en televisión.
“Este año nos tomamos el Día del Trabajo al pie de la letra”, escribieron en tono de broma. La frase hace referencia al nacimiento de la pequeña y apunta a que habría llegado al mundo el 7 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo en Estados Unidos. Por ahora, Dylan y Barbara han decidido no revelar el nombre de su hija.
La llegada de la bebé ocurre tres años después de que la pareja se casara. Dylan Sprouse y Barbara Palvin se casaron en julio de 2023 y meses después comenzaron una nueva etapa como padres.
La noticia del embarazo se dio a conocer en mayo, cuando el actor acompañó a Palvin durante el 79º Festival de Cine de Cannes. En aquella ocasión, la modelo usó un vestido azul claro que dejaba ver su embarazo mientras posaba junto a su esposo.
Tiempo después, ambos compartieron que estaban esperando una niña. Fue durante el primer episodio de su podcast Wildmen, en julio, cuando Sprouse reveló el sexo del bebé.
“¿Quieres compartirlo?”, le preguntó Palvin durante la conversación. “Sí, la hemos estado llamando principessa”, dijo Sprouse, quien explicó que utilizaban ese apodo porque significa princesa en italiano. “No sé por qué la llamamos así... bueno, significa princesa en italiano”.
“Pero no, vamos a tener una niña, lo cual me emociona muchísimo”, continuó. “De hecho, estoy emocionado de ser padre de una niña”. En ese momento, la pareja contó que todavía no había elegido el nombre definitivo para su hija y que seguían considerando diferentes opciones para su “principessa”.
Dylan Sprouse contó por qué le emocionaba tener una hija
Durante el embarazo, Dylan Sprouse también habló sobre sus expectativas ante la paternidad y reconoció que convertirse en papá de una niña representaba una experiencia completamente nueva para él.
En agosto, durante una entrevista con Amanda Hirsch en el podcast Not Skinny But Not Fat, el actor explicó que la llegada de su hija sería particularmente especial dentro de su familia.
“En general, somos una familia muy pequeña, pero esta es la primera niña Sprouse en mucho tiempo, lo que me pone nervioso porque vengo de una familia de solo hombres”, explicó. “Así que mi papá no puede ayudarme a entender esto”.
“En cuanto a criar a una niña, es algo completamente desconocido para mí”, continuó, y después contó por qué también esperaba con entusiasmo esta nueva etapa: “Sin embargo, estoy muy emocionado porque todos mis amigos que tienen hijos varones parecen estar pasando por una experiencia traumática”.
Barbara Palvin también tomó con humor la llegada de la pequeña. Durante el episodio de julio del podcast Wildmen, la modelo bromeó con que tener una niña podría hacer que su esposo estuviera todavía más pendiente de ella.
“Vas a estar muy estresada por la princesa”, dijo Palvin, mientras Sprouse respondió entre risas: “Es que, sin ironía, también me encantan las fiestas del té”, agregó.