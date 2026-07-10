Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga , fue detenido este viernes en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones. Esta captura representa un nuevo capítulo en uno de los casos de presunta corrupción y lavado de dinero más mediáticos de los últimos años en México.
Detienen en Cancún al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
La detención aumenta la presión sobre el paradero de Víctor Álvarez Puga
La captura de Alejandro Mario Álvarez Puga ocurre en un momento clave para las investigaciones que siguen abiertas contra la red familiar y empresarial vinculada al abogado.
De acuerdo con reportes periodísticos, Alejandro también ha sido mencionado en expedientes relacionados con las indagatorias sobre el presunto uso de empresas fantasma y operaciones financieras bajo investigación, aunque hasta ahora no existía información pública sobre una detención reciente. La publicación de su arresto en el Registro Nacional de Detenciones marca un nuevo avance en el caso.
Por el momento, no se ha informado si será presentado ante un juez federal o si enfrentará cargos relacionados con las investigaciones que involucran a su hermano.
El expediente de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la lucha contra las llamadas empresas factureras, estructuras presuntamente utilizadas para simular operaciones comerciales y desviar recursos públicos.
Aunque la conductora y el empresario han negado reiteradamente las acusaciones y han sostenido que son víctimas de una persecución judicial, las investigaciones continúan abiertas y las autoridades mexicanas mantienen vigentes diversas acciones legales en su contra.
¿De qué se le acusa a Manuel Álvarez Puga?
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente los delitos específicos por los que fue detenido Alejandro Mario Álvarez Puga ni las circunstancias de la detención. Sin embargo, el hecho ocurre mientras continúan las investigaciones en torno a la presunta red de empresas fachada vinculada con su hermano, quien enfrenta procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos.
Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado fiscalista y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los presuntos operadores de una compleja red de empresas factureras utilizada para el desvío de recursos públicos, lavado de dinero y evasión fiscal.
Las investigaciones sostienen que el esquema habría servido para triangular cerca de 3,000 millones de pesos provenientes de contratos públicos, principalmente relacionados con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. T
anto Álvarez Puga como Gómez Mont cuentan con órdenes de aprehensión en México por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
En octubre de 2025, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias en Miami. No obstante, el proceso para llevarlo ante la justicia mexicana ha enfrentado diversos obstáculos legales. En mayo de este año, el Gobierno mexicano confirmó que Estados Unidos rechazó inicialmente la solicitud de extradición, lo que generó cuestionamientos sobre la cooperación entre ambos países en este caso.