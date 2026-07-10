Detienen en Cancún al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

La detención aumenta la presión sobre el paradero de Víctor Álvarez Puga

La captura de Alejandro Mario Álvarez Puga ocurre en un momento clave para las investigaciones que siguen abiertas contra la red familiar y empresarial vinculada al abogado.

De acuerdo con reportes periodísticos, Alejandro también ha sido mencionado en expedientes relacionados con las indagatorias sobre el presunto uso de empresas fantasma y operaciones financieras bajo investigación, aunque hasta ahora no existía información pública sobre una detención reciente. La publicación de su arresto en el Registro Nacional de Detenciones marca un nuevo avance en el caso.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Instagram)

Por el momento, no se ha informado si será presentado ante un juez federal o si enfrentará cargos relacionados con las investigaciones que involucran a su hermano.

El expediente de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la lucha contra las llamadas empresas factureras, estructuras presuntamente utilizadas para simular operaciones comerciales y desviar recursos públicos.

Aunque la conductora y el empresario han negado reiteradamente las acusaciones y han sostenido que son víctimas de una persecución judicial, las investigaciones continúan abiertas y las autoridades mexicanas mantienen vigentes diversas acciones legales en su contra.