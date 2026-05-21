El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra nuevamente en libertad en Estados Unidos, mientras que en México continúa siendo buscado, junto con su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.
Revelan por qué Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, no ha sido extraditado
Revelan por qué Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, no ha sido extraditado
El martes, Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a deportar a Víctor Manuel Álvarez Puga aunque la solicitud de extradición ya había sido enviada a Washington.
Velasco explicó que las autoridades estadounidenses argumentaron que el delito de delincuencia organizada que se le atribuye a Álvarez Puga no es considerado un crimen violento, razón por la cual no procedieron con su captura por lo que denunció la supuesta “falta de reciprocidad” del gobierno de Estados Unidos en temas de extradición.
Según reveló el diario El País, la solicitud formal para detener y extraditar a Víctor Manuel Álvarez Puga fue enviada a Washington hasta el pasado 4 de diciembre de 2025, a pesar de que un juez mexicano había girado una orden de captura en su contra desde hacía cuatro años.
Durante ese tiempo, el medio informó que el abogado e Inés Gómez Mont vivían en Florida, donde realizaron diversas operaciones inmobiliarias con las que incrementaron su patrimonio. Considerado como uno de los principales operadores de empresas factureras en México, el abogado mantenía un estilo de vida millonario y discreto en Estados Unidos.
Víctor Manuel Álvarez Puga desaparece del registro de detenidos de ICE en Estados Unidos
En enero, el diario El País reportó que el nombre del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga presuntamente desapareció del registro de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
De acuerdo con la investigación del medio español, Álvarez Puga “dejó de figurar” en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea desde mediados de diciembre, lo que podría significar que obtuvo su libertad o que “fue transferido a otra autoridad de Estados Unidos o enviado a México”.
“Este diario ha enviado consultas desde hace días a portavoces de la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, preguntando por información sobre el personaje, sin respuesta a la consulta”, señaló el periódico.
El abogado fue detenido en octubre de 2025 por no contar con visa de trabajo, turista ni algún otro documento que acreditara su estancia legal en territorio estadounidense. Tras su captura, el esposo de Inés Gómez Mont habría sido ingresado en el Centro de Procesamiento y Servicios Krome North, ubicado en Miami.
Desde septiembre de 2021, la pareja permanece prófuga de la justicia mexicana por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos, cometer evasión fiscal y realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita.