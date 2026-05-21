Revelan por qué Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, no ha sido extraditado

El martes, Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a deportar a Víctor Manuel Álvarez Puga aunque la solicitud de extradición ya había sido enviada a Washington.

Velasco explicó que las autoridades estadounidenses argumentaron que el delito de delincuencia organizada que se le atribuye a Álvarez Puga no es considerado un crimen violento, razón por la cual no procedieron con su captura por lo que denunció la supuesta “falta de reciprocidad” del gobierno de Estados Unidos en temas de extradición.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram)

Según reveló el diario El País, la solicitud formal para detener y extraditar a Víctor Manuel Álvarez Puga fue enviada a Washington hasta el pasado 4 de diciembre de 2025, a pesar de que un juez mexicano había girado una orden de captura en su contra desde hacía cuatro años.

Durante ese tiempo, el medio informó que el abogado e Inés Gómez Mont vivían en Florida, donde realizaron diversas operaciones inmobiliarias con las que incrementaron su patrimonio. Considerado como uno de los principales operadores de empresas factureras en México, el abogado mantenía un estilo de vida millonario y discreto en Estados Unidos.