Tres años después, Tenoch Huerta rompe el silencio y responde a las acusaciones de violencia sexual

Tenoch Huerta responde a las acusaciones de violencia sexual

Durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, Tenoch Huerta cuestionó que los señalamientos en su contra se hayan difundido principalmente a través de redes sociales y aseguró que nunca existió una denuncia formal.

“Algo que sí quiero dejar claro, Twitter no es Ministerio Público”, aseguró.

Al ser cuestionado directamente por la periodista sobre si había existido una denuncia formal en su contra, el actor lo negó y aseguró que el conflicto habría surgido a partir de una relación que terminó: “¿Nunca hubo una denuncia formal en tu contra?”, preguntó la periodista. “No es un abuso sexual enamorarse y terminar una relación porque no se entendieron las dos partes”, respondió el actor.



Tenoch Huerta (Getty Images )

Tenoch también aseguró que, después de que las acusaciones comenzaron a circular públicamente, recibió amenazas relacionadas con su regreso a proyectos internacionales y con su participación en actividades públicas.

“Tiempo después, recibo amenazas que dicen: ‘Ya vi que volviste a trabajar con los gringos. Si no juntas una lana y me la das, te hago un desmadre en el 8M’. Llega el 8M y ella publica en sus redes cosas contra mí otra vez”.

Durante la conversación, Adela señaló que la mujer involucrada había sido víctima. Tenoch respondió: “pero no mía”.

El actor también aseguró que la versión de los hechos habría cambiado en diferentes momentos: “Ella cambió la versión tres veces”, afirmó.