Tenoch Huerta habló sobre las acusaciones de violencia sexual que enfrentó en 2023 de la saxofonista Maria Elena Rios y dio su versión sobre lo ocurrido, las amenazas que asegura haber recibido y las repercusiones que la polémica tuvo en su carrera.
Tres años después, Tenoch Huerta rompe el silencio y responde a las acusaciones de violencia sexual
Tenoch Huerta responde a las acusaciones de violencia sexual
Durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, Tenoch Huerta cuestionó que los señalamientos en su contra se hayan difundido principalmente a través de redes sociales y aseguró que nunca existió una denuncia formal.
“Algo que sí quiero dejar claro, Twitter no es Ministerio Público”, aseguró.
Al ser cuestionado directamente por la periodista sobre si había existido una denuncia formal en su contra, el actor lo negó y aseguró que el conflicto habría surgido a partir de una relación que terminó: “¿Nunca hubo una denuncia formal en tu contra?”, preguntó la periodista. “No es un abuso sexual enamorarse y terminar una relación porque no se entendieron las dos partes”, respondió el actor.
Tenoch también aseguró que, después de que las acusaciones comenzaron a circular públicamente, recibió amenazas relacionadas con su regreso a proyectos internacionales y con su participación en actividades públicas.
“Tiempo después, recibo amenazas que dicen: ‘Ya vi que volviste a trabajar con los gringos. Si no juntas una lana y me la das, te hago un desmadre en el 8M’. Llega el 8M y ella publica en sus redes cosas contra mí otra vez”.
Durante la conversación, Adela señaló que la mujer involucrada había sido víctima. Tenoch respondió: “pero no mía”.
El actor también aseguró que la versión de los hechos habría cambiado en diferentes momentos: “Ella cambió la versión tres veces”, afirmó.
Tenoch Huerta responde a la acusación de stealthing
Uno de los señalamientos que retomó Adela Micha durante la entrevista fue el relacionado con el llamado ‘stealthing’, término utilizado para describir el retiro del condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona.
Ante esta acusación, Tenoch Huerta rechazó la versión y aseguró que nunca utilizaron preservativo durante el encuentro al que se hacía referencia.
“Dice que me retiré el condón y digo: ‘Pues no me pude haber quitado algo que nunca usamos’”, declaró.
Las acusaciones tuvieron repercusiones en la trayectoria profesional del actor, quien había alcanzado reconocimiento internacional por sus trabajos en Hollywood, entre ellos su participación como Namor en Black Panther: Wakanda Forever.
Durante la entrevista, Tenoch insistió en cuestionar la manera en que se difundieron los señalamientos y defendió su versión de los hechos. También aseguró que las amenazas y la polémica tuvieron consecuencias en su vida profesional.
Durante la entrevista, el actor también afirmó que, como parte de sus propias indagaciones, habría encontrado expedientes legales previos relacionados con la acusadora. El actor aseguró que en esos documentos aparecen señalamientos por delitos graves contra la activista.