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Espectáculos

Taylor Swift lanza adelanto del video de 'Patient Zero' con protagonistas inesperados: Dakota Johnson y Colin Farrell

Taylor Swift mostró un clip de 13 segundos antes del estreno completo del video en los MTV VMAs 2026.
jue 24 septiembre 2026 08:15 AM
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Taylor Swift
Taylor Swift lanza un adelanto del video de Patient Zero (Instagram)

Taylor Swift volvió a poner a sus fans a buscar pistas. Este jueves, la cantante presentó un adelanto de 13 segundos del videoclip de Patient Zero, su nuevo sencillo, y la breve secuencia confirmó que no estará sola frente a la cámara, ya que Dakota Johnson y Colin Farrell forman parte del proyecto.

El avance fue presentado a través de sus redes sociales y, aunque dura apenas unos segundos, incluye suficientes imágenes para alimentar las teorías de los Swifties. Además, el videoclip cuenta con la fotografía del mexicano Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar y reconocido por su trabajo en cintas como Gravity, Birdman y El renacido.

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Taylor Swift lanza un adelanto del video de Patient Zero con Dakota Johnson y Colin Farrell

El estreno completo del video está programado para el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026, mientras que Patient Zero llegará a las plataformas este viernes 25 de septiembre.

El clip tiene una duración de 13 segundos, un detalle que no pasó desapercibido entre los Swifties, ya que es conocido como el número de la suerte de la cantante. Las imágenes tienen una atmósfera oscura y romántica. En ellas se observa a Taylor Swift lavándose las manos, dos cuerpos bajo el agua, una rosa negra, dos mujeres frente a una tumba y a la cantante con lágrimas en los ojos. También aparecen Dakota Johnson y Colin Farrell, aunque no se revela qué personajes interpretan ni cuál será su relación con la historia.

Taylor Swift
Taylor Swift (Instagram)

La presencia de Dakota, además, provocó que algunos fans retomaran una de las pistas que Taylor había dejado días atrás durante un sketch relacionado con los premios Emmy. En aquella aparición, la cantante utilizó las palabras “Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur”, lo que generó distintas teorías entre sus seguidores.

Por ahora, Taylor no ha explicado el significado de las imágenes ni ha revelado detalles de la trama. El misterio, sin embargo, llegará a su fin el domingo, cuando el videoclip sea estrenado.

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Patient Zero será una de las cuatro canciones nuevas de Taylor Swift

El lanzamiento del sencillo forma parte de una nueva sorpresa que tiene preparada Taylor Swift . El martes 22 de septiembre, la cantante anunció Patient Zero y, apenas un día después, confirmó que la canción estará incluida en The Life of a Showgirl: The Encore, una edición ampliada de su álbum de 2025 que llegará este viernes 25 de septiembre.

Además de Patient Zero, esta nueva edición incluye Pink Clouding, Babylon y Cleveland!, por lo que el álbum pasará a tener 16 canciones en total. Taylor explicó que estas canciones surgieron durante un viaje a Suecia que realizó para reunirse con Max Martin y Shellback, sus colaboradores en The Life of a Showgirl.

“Hace aproximadamente un año, hicieron algo realmente inimaginable. Algo que me dejó completamente alucinada… Le dieron a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum”, escribió Swift al anunciar la nueva edición.

“Viajé a Suecia para celebrarlo con Max (Martin) y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, sólo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”.

Sobre el resultado de aquellas sesiones, la cantante agregó: “Espero que les encante porque nacieron de la pura gratitud por vuestro entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”.

La nueva música llegará justo antes de una noche importante para Taylor en los VMAs 2026. Además del estreno de sus nuevas canciones, la cantante recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas musicales cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y la narración visual.

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