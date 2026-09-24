Taylor Swift lanza adelanto del video de 'Patient Zero' con protagonistas inesperados: Dakota Johnson y Colin Farrell

Patient Zero será una de las cuatro canciones nuevas de Taylor Swift

El lanzamiento del sencillo forma parte de una nueva sorpresa que tiene preparada Taylor Swift . El martes 22 de septiembre, la cantante anunció Patient Zero y, apenas un día después, confirmó que la canción estará incluida en The Life of a Showgirl: The Encore, una edición ampliada de su álbum de 2025 que llegará este viernes 25 de septiembre.

Además de Patient Zero, esta nueva edición incluye Pink Clouding, Babylon y Cleveland!, por lo que el álbum pasará a tener 16 canciones en total. Taylor explicó que estas canciones surgieron durante un viaje a Suecia que realizó para reunirse con Max Martin y Shellback, sus colaboradores en The Life of a Showgirl.

“Hace aproximadamente un año, hicieron algo realmente inimaginable. Algo que me dejó completamente alucinada… Le dieron a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum”, escribió Swift al anunciar la nueva edición.

“Viajé a Suecia para celebrarlo con Max (Martin) y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, sólo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”.

Sobre el resultado de aquellas sesiones, la cantante agregó: “Espero que les encante porque nacieron de la pura gratitud por vuestro entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”.

La nueva música llegará justo antes de una noche importante para Taylor en los VMAs 2026. Además del estreno de sus nuevas canciones, la cantante recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas musicales cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y la narración visual.