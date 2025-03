Mariana Ochoa asegura que tiene documentos para desmentir versión de Ari Borovoy

Mariana Ochoa quiere lanzar una canción que hable sobre polémica con Ari Borovoy

“Lo único que yo respondí es: ‘a palabras necias, oídos sordos’, y pues ojalá que Ari pare sus declaraciones, porque, pues yo sí tengo documentos en mi mano que podrían salir a la luz, yo ya me cansé de este juego de Ari, porque yo en ningún momento he salido a hablar mal de él, cuando he salido a hablar, ha sido porque me he tenido que defender, y ya me cansé”, subrayó.

Lidia Ávila, Érika Zaba, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel y Ari Borovoy. (Quién Jalisco)

En este sentido, la ex OV7 puntualizó: “Han pasado 6 años desde todo esto que nos bajó del 90, de que lo abuchearon, y él trae su enojo, pero es su enojo, ahora sí que, que nos deje de aventar su basura, ¡que vaya terapia!”.

Finalmente, Mariana Ochoa confesó que esta controversia la ha hecho confirmar sus intenciones de sacar una canción que aborde la controversia con Ari Borovoy.