Mariana Ochoa confirma que sus diferencias con Ari Borovoy fueron por dinero

Mariana Ochoa confirma diferencias con Ari Borovoy por dinero

“Sí, definitivamente, desde que pasó todo este problema en 2019, pensé que con la gira se iban a limar ciertas asperezas, pero, pues no, no pasó así. Yo ando construyendo lo mío y el otro sale a hablar cosas que no vienen ni al caso”, expresó Mariana Ochoa sobre la polémica que protagoniza con Ari.

Mariana Ochoa (Instagram)

Aunque Borovoy dijo que tenía la forma de comprobar que su molestia con algunos de los ex integrantes de OV7 era válida, Ochoa manifestó: "Es muy claro, hubo un rompimiento por una deuda que había, pasaron seis meses, no teníamos respuesta de una fecha para corregir ese error, por lo que tuvimos que meter a un abogado, un error económico. Me imagino que viene de ahí, por meter un abogado nos llama traicioneros, pero yo creo que la traición viene desde antes y desde el otro lado".

A pesar de que finalmente se cumplió con el pago acordado, Mariana reconoció que en el aspecto monetario todo se solucionó, pero las heridas personales quedaron abiertas. “Ari cumple todo lo que acordamos ante un notario y, pues ya, ahí se acabó el problema económico, pero, pues el problema emocional quedó abierto”.

OV7 (Quién)

Después de que los conductores del programa le mencionaron a Marina que Borovoy dijo que, si alguien busca lealtad en el medio del espectáculo, mejor se compraran un perro, Ochoa aseguró: “No, yo no sentí nada, más bien yo veo y digo: 'Ah, caray, ¿eso se lo lanzó a todos los periodistas?'. La verdad es que yo volteo, y digo: 'Wow!, yo no me siento así', yo me siento con gente que me quiere, que me arropa, que me ha ayudado a que mi trabajo se haga público y pues él se ve que está solo”.