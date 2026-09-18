Filtran la invitación a la boda de Tini Stoessel y tiene un significado muy especial en el duro momento que atraviesa

La cuenta regresiva para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya empezó. A tres meses del evento, se filtró la invitación oficial que recibirán sus más de 300 invitados y cada detalle elegido tiene un significado especial: una flor elegida por su simbolismo, ilustraciones en acuarela y las firmas de ambos como único sello de identidad.
Lejos de una tarjeta tradicional, el diseño apuesta por la elegancia minimalista. El elemento central es una peonía azul, una flor poco común en la naturaleza que, en la cultura asiática, representa la prosperidad, la fidelidad, los nuevos comienzos y los amores que logran superar la adversidad. No parece una elección casual para una pareja cuya relación ha estado marcada por separaciones, reconciliaciones y una gran exposición mediática.
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La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini y Rodrigo comenzaron su romance en 2022, cuando el futbolista tennía el título mundial con la selección argentina. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más seguidas del espectáculo, pero en agosto de 2023 ambos anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, asegurando que el cariño entre ellos permanecería intacto.
Lo que parecía un final terminó siendo una pausa. En 2024 comenzaron a surgir imágenes de ambos juntos en Madrid y Miami, hasta que la reconciliación quedó prácticamente confirmada con la presencia constante de Tini en los partidos de De Paul y las vacaciones que tomaron juntos.
El siguiente paso llegó este año. En agosto de 2026, la cantante confirmó públicamente su compromiso mostrando por primera vez el anillo que el futbolista le dio. Más tarde subió a sus redes fotos del viaje a París donde se hizo la primera prueba de su vestido de novia.
“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini al anunciar que se casará con el mediocampista argentino.
La peonía azul, el símbolo detrás de la invitación
El detalle que más llamó la atención de la invitación no fue la fecha ni el lugar, sino la flor elegida para ilustrarla. Según especialistas en simbología floral citados por medios argentinos, la peonía azul representa la confianza absoluta en la pareja, la abundancia y la capacidad de transformar los momentos difíciles en nuevas oportunidades.
La tarjeta también incorpora pinceladas de acuarela y las firmas manuscritas de “Tini” y “Rodrigo”. Llama la atención de ausencia de elementos ostentosos. El resultado es una estética minimalista que refleja el concepto que la propia cantante adelantó cuando anunció que quería compartir con sus seguidores “todo lo que significa” su casamiento.
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La boda de Tini en medio de la disputa legal con su papá
Pero mientras los preparativos avanzan, la vida personal de Tini atraviesa uno de sus momentos más complejos. Semanas antes de revelarse la invitación, salió a la luz la ruptura profesional y familiar entre la cantante y su papá, Alejandro Stoessel, quien fue su mánager durante 15 años.
De acuerdo con información confirmada por los abogados de la artista, Tini ordenó una auditoría privada para conocer el estado de su patrimonio y las empresas que administraban sus ingresos. El proceso reveló que no tenía control directo sobre parte de sus finanzas ni participación en sociedades que gestionaban contratos vinculados a su carrera, situación que llevó a la salida de su papá como su representante.
El conflicto también involucró al resto de la familia. Medios argentinos reportan que Alejandro Stoessel, su esposa Mariana Muzlera y el hermano de la cantante no figuran entre los invitados a la boda del próximo 19 de diciembre, aunque fuentes cercanas al productor ha insistido en que la auditoría responde únicamente a un reordenamiento patrimonial previo al matrimonio y ha negado una pelea definitiva.
¿Cuándo será la boda de Tini?
La ceremonia está prevista para celebrarse el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y reunirá a más de 300 invitados entre familiares, futbolistas, artistas y amigos cercanos de la pareja.