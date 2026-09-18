Filtran la invitación a la boda de Tini Stoessel y tiene un significado muy especial en el duro momento que atraviesa

La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini y Rodrigo comenzaron su romance en 2022, cuando el futbolista tennía el título mundial con la selección argentina. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más seguidas del espectáculo, pero en agosto de 2023 ambos anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, asegurando que el cariño entre ellos permanecería intacto.

Lo que parecía un final terminó siendo una pausa. En 2024 comenzaron a surgir imágenes de ambos juntos en Madrid y Miami, hasta que la reconciliación quedó prácticamente confirmada con la presencia constante de Tini en los partidos de De Paul y las vacaciones que tomaron juntos.

El siguiente paso llegó este año. En agosto de 2026, la cantante confirmó públicamente su compromiso mostrando por primera vez el anillo que el futbolista le dio. Más tarde subió a sus redes fotos del viaje a París donde se hizo la primera prueba de su vestido de novia.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini al anunciar que se casará con el mediocampista argentino.



Invitación a la boda de Tini Stoessel (RRSS)

La peonía azul, el símbolo detrás de la invitación

El detalle que más llamó la atención de la invitación no fue la fecha ni el lugar, sino la flor elegida para ilustrarla. Según especialistas en simbología floral citados por medios argentinos, la peonía azul representa la confianza absoluta en la pareja, la abundancia y la capacidad de transformar los momentos difíciles en nuevas oportunidades.

La tarjeta también incorpora pinceladas de acuarela y las firmas manuscritas de “Tini” y “Rodrigo”. Llama la atención de ausencia de elementos ostentosos. El resultado es una estética minimalista que refleja el concepto que la propia cantante adelantó cuando anunció que quería compartir con sus seguidores “todo lo que significa” su casamiento.