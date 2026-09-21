Camilo Séptimo confirma la suspensión total de sus conciertos de 2026 tras muerte de Jonathan 'Honas' Meléndez

Camilo Séptimo confirma suspensión total de su agenda 2026

La decisión de Camilo Séptimo se dio a conocer después de que, el pasado 14 de septiembre, informaron que pospondrían las presentaciones del 19 de septiembre en Ciudad Juárez, 26 de septiembre en Naucalli y 10 de octubre en Pachuca, mientras que el concierto programado para el 3 de octubre en Neza había quedado cancelado de manera definitiva.

Ahora, la agrupación confirmó que la medida se extiende a todas las fechas que quedaban pendientes durante 2026, incluyendo sus participaciones en festivales.

“Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales”.

Camilo Séptimo también dejó claro que esta decisión no significa el final de la banda y que continuarán trabajando en su música, al mismo tiempo que buscan mantener presente la memoria de su compañero.

“Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música”.

Respecto a las presentaciones que ahora tendrán que ser reorganizadas, los músicos adelantaron que la intención es recuperar la mayoría de estos compromisos durante el próximo año, aunque todavía no existen nuevas fechas confirmadas. “Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades”.

Para quienes ya habían adquirido boletos, la banda aclaró que las condiciones para solicitar reembolsos dependerán de cada empresa boletera. “Para conocer las políticas de reembolso, pueden acercarse directamente a la empresa boletera donde adquirieron sus entradas”.

Junto al comunicado, Camilo Séptimo también compartió un mensaje dirigido a sus seguidores, a quienes llaman “Navegantes”, para explicar que continuarán haciendo música mientras atraviesan este momento.

“Navegantes, hemos decidido posponer nuestras fechas restantes de 2026. Seguiremos haciendo música y honrando la memoria de Honas desde ahí. Gracias por estar cerca y acompañarnos siempre”.