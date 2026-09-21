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Espectáculos

Camilo Séptimo confirma la suspensión total de sus conciertos de 2026 tras muerte de Jonathan 'Honas' Meléndez

La banda Camilo Séptimo aclaró que las condiciones para solicitar reembolsos dependerán de cada empresa boletera.
lun 21 septiembre 2026 03:39 PM
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Camilo Séptimo. (Instagram)

Camilo Séptimo confirmó que todas sus fechas restantes de 2026 serán pospuestas, luego de que días atrás ya había anunciado cambios en algunas de sus próximas presentaciones tras la tragedia que terminó con la vida de su tecladista y cofundador, Jonathan “Honas” Meléndez.

A través de sus redes sociales, la agrupación dio a conocer esta nueva actualización y explicó que decidió suspender el resto de sus compromisos, tanto los conciertos correspondientes a su gira como sus participaciones en festivales. La banda señaló que buscará reagendar la mayoría de estas presentaciones para 2027.

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Camilo Séptimo confirma suspensión total de su agenda 2026

La decisión de Camilo Séptimo se dio a conocer después de que, el pasado 14 de septiembre, informaron que pospondrían las presentaciones del 19 de septiembre en Ciudad Juárez, 26 de septiembre en Naucalli y 10 de octubre en Pachuca, mientras que el concierto programado para el 3 de octubre en Neza había quedado cancelado de manera definitiva.

Ahora, la agrupación confirmó que la medida se extiende a todas las fechas que quedaban pendientes durante 2026, incluyendo sus participaciones en festivales.

“Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales”.

Camilo Séptimo también dejó claro que esta decisión no significa el final de la banda y que continuarán trabajando en su música, al mismo tiempo que buscan mantener presente la memoria de su compañero.

“Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música”.

Respecto a las presentaciones que ahora tendrán que ser reorganizadas, los músicos adelantaron que la intención es recuperar la mayoría de estos compromisos durante el próximo año, aunque todavía no existen nuevas fechas confirmadas. “Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades”.

Para quienes ya habían adquirido boletos, la banda aclaró que las condiciones para solicitar reembolsos dependerán de cada empresa boletera. “Para conocer las políticas de reembolso, pueden acercarse directamente a la empresa boletera donde adquirieron sus entradas”.

Junto al comunicado, Camilo Séptimo también compartió un mensaje dirigido a sus seguidores, a quienes llaman “Navegantes”, para explicar que continuarán haciendo música mientras atraviesan este momento.

“Navegantes, hemos decidido posponer nuestras fechas restantes de 2026. Seguiremos haciendo música y honrando la memoria de Honas desde ahí. Gracias por estar cerca y acompañarnos siempre”.

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La muerte de

Jonathan Honas Meléndez

Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, murió el 1 de septiembre de 2026 en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Junto al músico también fueron encontrados sin vida su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. El caso derivó en la detención y vinculación a proceso de dos personas señaladas por su probable participación en los hechos.

Tras la tragedia, Camilo Séptimo había comenzado a modificar su agenda. En su primer anuncio, la agrupación explicó que necesitaba tiempo para atravesar el duelo y reorganizarse como proyecto musical, aunque desde entonces había dejado claro que su intención era continuar con la banda.

Con este nuevo comunicado, el grupo da un paso más al confirmar que ya no realizará ninguna de las fechas que tenía pendientes para 2026, por lo que sus siguientes presentaciones serán reorganizadas para 2027, en los casos en que sea posible. “Agradecemos nuevamente todo su cariño, apoyo y comprensión en este momento. Camilo Séptimo”.

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