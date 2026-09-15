Camilo Séptimo anuncia una pausa tras el asesinato de Jonathan 'Honas' Meléndez

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Manuel Mendoza y Erik Vázquez compartieron la decisión con sus seguidores y explicaron que los próximos meses estarán dedicados a sanar antes de definir el futuro inmediato de la banda.

Lejos de anunciar una despedida, Camilo Séptimo dejó claro que se trata de una pausa necesaria.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar”, escribió la banda al informar que algunas fechas de septiembre y octubre serán modificadas mientras atraviesan el duelo.

El mensaje también confirmó que el proyecto musical no termina. “Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”, expresaron, agradeciendo el cariño y el respeto que han recibido desde que ocurrió la tragedia.

¿Qué conciertos de Camilo Séptimo fueron reprogramados?

La agrupación modificó cuatro presentaciones de su gira:

19 de septiembre: Ciudad Juárez (pospuesto)

26 de septiembre: Naucali (pospuesto)

10 de octubre: Pachuca (pospuesto)

3 de octubre: Neza (cancelado, sin posibilidad de reprogramación)

La banda informó que las nuevas fechas y los detalles sobre reembolsos serán comunicados directamente a través de las boleteras y sus canales oficiales.

Asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo y su familia

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, fue asesinado a principios de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Junto a él murieron su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija de tres años, Sofía; y una trabajadora del hogar identificada como Aleyda Romero. El caso provocó una profunda conmoción por la brutalidad del ataque y por tratarse de uno de los músicos más reconocidos del synth pop nacional.