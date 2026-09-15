A dos semanas del crimen que conmocionó a México, el grupo Camilo Séptimo anunció una pausa en su gira y la reprogramación de varios conciertos tras la muerte de su tecladista y cofundador, Jonathan “Honas” Meléndez . La agrupación aseguró que, aunque el proyecto seguirá adelante, necesita detenerse para procesar una pérdida que cambió para siempre su historia.
Camilo Séptimo anuncia una pausa tras el asesinato de Jonathan 'Honas' Meléndez
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Manuel Mendoza y Erik Vázquez compartieron la decisión con sus seguidores y explicaron que los próximos meses estarán dedicados a sanar antes de definir el futuro inmediato de la banda.
Lejos de anunciar una despedida, Camilo Séptimo dejó claro que se trata de una pausa necesaria.
“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar”, escribió la banda al informar que algunas fechas de septiembre y octubre serán modificadas mientras atraviesan el duelo.
El mensaje también confirmó que el proyecto musical no termina. “Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”, expresaron, agradeciendo el cariño y el respeto que han recibido desde que ocurrió la tragedia.
¿Qué conciertos de Camilo Séptimo fueron reprogramados?
La agrupación modificó cuatro presentaciones de su gira:
- 19 de septiembre: Ciudad Juárez (pospuesto)
- 26 de septiembre: Naucali (pospuesto)
- 10 de octubre: Pachuca (pospuesto)
- 3 de octubre: Neza (cancelado, sin posibilidad de reprogramación)
La banda informó que las nuevas fechas y los detalles sobre reembolsos serán comunicados directamente a través de las boleteras y sus canales oficiales.
Asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo y su familia
Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, fue asesinado a principios de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Junto a él murieron su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija de tres años, Sofía; y una trabajadora del hogar identificada como Aleyda Romero. El caso provocó una profunda conmoción por la brutalidad del ataque y por tratarse de uno de los músicos más reconocidos del synth pop nacional.
La investigación de la Fiscalía del Estado de México llevó a la detención de dos hombres, entre ellos Diego Sebastián “N”, señalado como presunto autor intelectual y material del multihomicidio. De acuerdo con la línea principal de investigación, el móvil estaría relacionado con un conflicto económico y una presunta disputa por activos digitales; el proceso judicial continúa y no existe una sentencia definitiva.
Más que un integrante, Jonathan Meléndez fue uno de los arquitectos del sonido de Camilo Séptimo. Fundó la banda en 2013 junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, y desde los teclados y sintetizadores ayudó a construir la identidad que convirtió al grupo en uno de los referentes del indie y el synth pop mexicano.
Su trabajo quedó plasmado en discos como Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas, además de una década de giras y festivales que consolidaron a la agrupación dentro de la música alternativa en español.