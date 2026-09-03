¿Quién era Jonathan “Honas” Meléndez? El músico que ayudó a construir el sonido de Camilo Séptimo

¿Quién fue Jonathan “Honas” Meléndez?, uno de los fundadores de Camilo Séptimo

Su nombre volvió a ocupar titulares tras el multihomicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el que también murieron su esposa, Ana Paula Barragán, su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, quien trabajaba en su hogar. Las autoridades mantienen abierta la investigación y hasta ahora, informaron sobre la detención de dos personas relacionadas con el caso.

Pero detrás de la tragedia hay una historia musical de más de una década: la de un artista que ayudó a convertir los sintetizadores, las atmósferas electrónicas y las melodías envolventes en una de las principales señas de identidad de Camilo Séptimo.

Jonathan Meléndez formó parte del nacimiento de Camilo Séptimo en 2013 junto a Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez.

La agrupación comenzó su camino dentro de la escena independiente de la Ciudad de México, en una época en la que el indie rock, el synthpop y las nuevas propuestas alternativas comenzaban a ganar un público cada vez más amplio.

Desde el inicio, el papel de Honas fue esencial. Sus teclados y sintetizadores ayudaron a crear esas atmósferas espaciales y electrónicas que con el paso de los años se convertirían en una de las marcas más reconocibles del grupo.



Jonathan "Honas" Meléndez (Instagram)

No se limitó, sin embargo, a ser un músico de acompañamiento. Jonathan también participó en la composición y producción de la música de Camilo Séptimo, colaborando desde los primeros trabajos del proyecto. En el EP Maya, lanzado en 2014, participó en canciones como “No confíes en mí” y “Te veo en el 27”, dos temas fundamentales en la primera etapa de la banda.

Sin embargo, Jonathan Meléndez comenzó su vida laboral muy lejos de los escenarios y los sintetizadores que más tarde marcarían su carrera en Camilo Séptimo. Durante su adolescencia trabajó en telemarketing, donde se dedicaba a vender productos por teléfono, una experiencia que años después recordó con humor durante una entrevista con Javier Paniagua, publicada en 2024.

“Era muy buen vendedor de telemarketing, hablaba a las personas para que me compraran cosas en ofertas. Se me daba bien, esto cuando yo fui adolescente, pero después estudié diseño publicitario y de ahí pasé a la música”, explicó.

