¿Quién era Jonathan “Honas” Meléndez? El músico que ayudó a construir el sonido de Camilo Séptimo

La muerte de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como “Honas”, ha dejado un profundo vacío en la música mexicana y entre los seguidores de Camilo Séptimo, la banda que ayudó a fundar y de la que formó parte durante más de una década.
A sus 38 años, Jonathan no solo era el hombre detrás de los teclados. Era compositor, productor y una pieza fundamental en la construcción de la identidad de un grupo que pasó de tocar en pequeños escenarios a llenar algunos de los recintos más importantes del país.
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¿Quién fue Jonathan “Honas” Meléndez?, uno de los fundadores de Camilo Séptimo
Su nombre volvió a ocupar titulares tras el multihomicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el que también murieron su esposa, Ana Paula Barragán, su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, quien trabajaba en su hogar. Las autoridades mantienen abierta la investigación y hasta ahora, informaron sobre la detención de dos personas relacionadas con el caso.
Pero detrás de la tragedia hay una historia musical de más de una década: la de un artista que ayudó a convertir los sintetizadores, las atmósferas electrónicas y las melodías envolventes en una de las principales señas de identidad de Camilo Séptimo.
Jonathan Meléndez formó parte del nacimiento de Camilo Séptimo en 2013 junto a Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez.
La agrupación comenzó su camino dentro de la escena independiente de la Ciudad de México, en una época en la que el indie rock, el synthpop y las nuevas propuestas alternativas comenzaban a ganar un público cada vez más amplio.
Desde el inicio, el papel de Honas fue esencial. Sus teclados y sintetizadores ayudaron a crear esas atmósferas espaciales y electrónicas que con el paso de los años se convertirían en una de las marcas más reconocibles del grupo.
No se limitó, sin embargo, a ser un músico de acompañamiento. Jonathan también participó en la composición y producción de la música de Camilo Séptimo, colaborando desde los primeros trabajos del proyecto. En el EP Maya, lanzado en 2014, participó en canciones como “No confíes en mí” y “Te veo en el 27”, dos temas fundamentales en la primera etapa de la banda.
Sin embargo, Jonathan Meléndez comenzó su vida laboral muy lejos de los escenarios y los sintetizadores que más tarde marcarían su carrera en Camilo Séptimo. Durante su adolescencia trabajó en telemarketing, donde se dedicaba a vender productos por teléfono, una experiencia que años después recordó con humor durante una entrevista con Javier Paniagua, publicada en 2024.
“Era muy buen vendedor de telemarketing, hablaba a las personas para que me compraran cosas en ofertas. Se me daba bien, esto cuando yo fui adolescente, pero después estudié diseño publicitario y de ahí pasé a la música”, explicó.
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El sonido de Camilo Séptimo también llevaba la firma de “Honas”
Con Camilo Séptimo, Honas participó en una trayectoria que llevó a la banda a tocar en algunos de los escenarios más importantes de México, incluidos el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, además de festivales como Vive Latino, Pa'l Norte y Coordenada.
La agrupación también llevó su música a Estados Unidos, España y otros países de América Latina, consolidando una proyección internacional que parecía impensable en aquellos primeros años de pequeños escenarios.
Durante su carrera, Honas formó parte de producciones fundamentales como Maya, Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas, además de los proyectos más recientes de la agrupación.
Su aportación iba más allá de ejecutar un instrumento: Jonathan participó en la construcción de un lenguaje musical que permitió a Camilo Séptimo conectar con una generación que encontró en sus canciones historias sobre el amor, la nostalgia, las relaciones y la búsqueda personal.
Camilo Séptimo despide a Jonathan “Honas” Meléndez
Tras conocerse la muerte del músico, Camilo Séptimo publicó un mensaje en el que despidió a quien describieron como un hermano y recordaron su vida, su talento y el camino que compartieron juntos.
La banda expresó su amor y gratitud por Jonathan y aseguró que honrarían su música y todo lo vivido a su lado. En el mensaje, sus compañeros destacaron precisamente aquello que hoy parece resumir mejor su legado: su música, su vida y su luz.
La noticia provocó conmoción entre los seguidores del grupo y en la comunidad musical, especialmente porque Jonathan había sido parte de Camilo Séptimo desde su origen.