Hay Vicente Fernández para rato: confirman "mucha música inédita" al presentar el ‘Tributo al Rey con Banda Vol. 2’

Por lo pronto, reunidos en los estudios Sony 5020 MX, ubicados el norte de la Ciudad de México, donde Vicente Fernández grabó sus primeros discos con la compañía, escuchamos este nuevo tributo que distintas voces de la música mexicana hicieron a Chente, con duetos de algunos de sus más grandes éxitos en versión banda.

Doña Cuquita Abarca, emocionada y agradecida por el ‘Tributo al Rey’

Más allá de la voz inconfundible de Vicente Fernández, que con su potencia, timbre y generosidad hacía que cada canción se volviera un clásico instantáneo, no hay forma de explicar ni de entender la carrera del Charro de Huentitán ni el forjamiento de su leyenda sin la presencia de su esposa, María del Refugio Abarca, Doña Cuquita.

Ahí, junto a su hijo Vicente Fernández Jr., Doña Cuquita recibió a nombre de su familia varios reconocimientos con los que la disquera dejó en claro que el legado musical de Don Vicente se mantiene y consolida conforme avanza el tiempo, y que no hay plataforma digital que no caiga rendida a sus pies.



Cuquita Abarca y Vicente Fernández Jr. durante la presentación a medios del álbum 'Vicente Fernández: Tributo al Rey con Banda Vol. 2' (Cortesía: Sony Music)

Serena y de pocas palabras, pero atenta a cada detalle de las grabaciones y siguiendo la letras de las canciones que cimbraban las paredes del estudio donde se realizó la escucha del nuevo disco, Cuquita se mostró emocionada y agradecida de que este nuevo álbum saliera a la luz, apenas cuatro meses después de que el primer volumen fuera presentado.

“A mí me emocionó escuchar mucho el Tributo al Rey con Alejandro y (ahora) con todos los participantes, que les doy las gracias. (Estoy) muy agradecida que nos hicieran el favor (de grabar las canciones) y feliz de escuchar cada melodía con las personalidades que lo hicieron”, señaló.