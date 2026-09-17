Durante la presentación del álbum Vicente Fernández: Tributo al Rey con Banda Vol. 2, escuchamos en voz de Roberto López, presidente de Sony Music Entertainment México, que la disquera no sólo resguarda el legado musical ya conocido del Charro de Huentitán, sino que cuenta con música inédita que dejó grabada el cantante.
Hay Vicente Fernández para rato: confirman "mucha música inédita" al presentar el ‘Tributo al Rey con Banda Vol. 2’
Por lo pronto, reunidos en los estudios Sony 5020 MX, ubicados el norte de la Ciudad de México, donde Vicente Fernández grabó sus primeros discos con la compañía, escuchamos este nuevo tributo que distintas voces de la música mexicana hicieron a Chente, con duetos de algunos de sus más grandes éxitos en versión banda.
Doña Cuquita Abarca, emocionada y agradecida por el ‘Tributo al Rey’
Más allá de la voz inconfundible de Vicente Fernández, que con su potencia, timbre y generosidad hacía que cada canción se volviera un clásico instantáneo, no hay forma de explicar ni de entender la carrera del Charro de Huentitán ni el forjamiento de su leyenda sin la presencia de su esposa, María del Refugio Abarca, Doña Cuquita.
Ahí, junto a su hijo Vicente Fernández Jr., Doña Cuquita recibió a nombre de su familia varios reconocimientos con los que la disquera dejó en claro que el legado musical de Don Vicente se mantiene y consolida conforme avanza el tiempo, y que no hay plataforma digital que no caiga rendida a sus pies.
Serena y de pocas palabras, pero atenta a cada detalle de las grabaciones y siguiendo la letras de las canciones que cimbraban las paredes del estudio donde se realizó la escucha del nuevo disco, Cuquita se mostró emocionada y agradecida de que este nuevo álbum saliera a la luz, apenas cuatro meses después de que el primer volumen fuera presentado.
“A mí me emocionó escuchar mucho el Tributo al Rey con Alejandro y (ahora) con todos los participantes, que les doy las gracias. (Estoy) muy agradecida que nos hicieran el favor (de grabar las canciones) y feliz de escuchar cada melodía con las personalidades que lo hicieron”, señaló.
Vicente Fernández Jr., el responsable de producir el ‘Tributo al Rey’
Aunque él estuvo detrás de la producción ejecutiva del álbum y conocía ya el resultado de cada una de las grabaciones, Vicente Fernández Jr. aseguró tener “varias emociones encontradas”, durante el evento.
Y es que, además de que finalmente compartía el disco con público, el significado de hacerlo en el estudio donde su papá comenzó a construir su leyenda le dio un peso mayor a cada tema.
“Tanta energía, tantas ocasiones que vino mi padre y el tener bajo mi responsabilidad el compromiso que me brindó mi madre de poder sacar este proyecto del Tributo al Rey con banda 1 y 2 es una satisfacción muy grande”, explicó Vicente Jr.
“Pero a la vez, (me siento) muy comprometido como lo hizo mi padre toda la toda la vida, como nos enseñó a mis hermanos y a mí, a hacerlo todo en excelencia y bajo el apoyo —hombro con hombro, brazo con brazo— principalmente por Roberto López (director de Sony Music) que está aquí con nosotros”, puntualizó el también cantante.
Hay Vicente Fernández para rato
Ubicados al norte de la CDMX, en Naucalpan, Edomex, los estudios Sony 5020 MX son un sitio histórico para la compañía discográfica, entre otras cosas, porque en dicho lugar —que cumplirá 80 años de existencia en 2027— Vicente Fernández grabó sus primeros álbumes, según recordó Roberto López, presidente de Sony Music México.
“Aquí es el lugar donde grababa Vicente Fernández, todos sus primeros álbumes. En este estudio, en dos estudios contiguos. Entonces siempre decimos nosotros que sentimos la historia, sentimos la vibra de Don Vicente caminar por estos lugares, grabar con estos micrófonos que tenemos aquí en este sitio”, contó emocionado el ejecutivo.
Consciente de que es “un verdadero honor” y “un enorme privilegio” el que Sony Music cuente con la discografía de Vicente Fernández, Roberto reconoce también que tiene en sus manos una gran responsabilidad.
Según explicó, fue el deseo de Vicente Fernández el que la discográfica cuidara su música, ya que aún existe mucho material que tendrá que ver la luz en el futuro.
“La música que estaba inédita y tenemos todavía mucha música inédita”, dijo y añadió: “Y realmente lo estamos haciendo con todo el cariño y hemos cuidado además, él quiso quiso que sea Don Pedro Ramírez, su ingeniero y productor de cabecera de tantos años y tantos discos, quien había grabado originalmente aquí en este lugar esas canciones, quiso que él terminara de editarlas, de cuidarlas, de remasterizarlas, y ese proyecto lo hicimos con Don Pedro Ramírez también en vida, que en paz descanse también, hasta que las canciones estuvieron en en perfectas condiciones”, explicó Roberto.
Vicente Fernández: Tributo al Rey con Banda Vol. 2 - lista de canciones
Compuesto por 10 canciones clásicas de Vicente Fernández, el segundo volumen de Tributo al Rey con Banda reúne a un grupo muy variado de artistas de la música mexicana.
Cada uno de ellos realizó una versión muy a su estilo (pero con el visto bueno de Vicente Jr. y de Doña Cuquita) de temas en los que comparten micrófonos con El Charro de Huentitán y dejan ver la influencia y cariño que inspiró Vicente en artistas de todas las generaciones.
- “Por Tu Maldito Amor” con Banda MS de Sergio Lizárraga
- “El Último Barco” con Joan Sebastian
- “Hermoso Cariño” con junto a Ana Bárbara
- “Cruz de Olvido” con Lenin Ramírez
- “Qué de Raro Tiene” con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- “Un Millón de Primaveras” con Remmy Valenzuela
- “Para Siempre” con Víctor García
- “Cuando Yo Quería Ser Grande” con Luis Ángel "El Flaco"
- “Bohemio de Afición” con Joss Favela
- “Las Llaves de Mi Alma” con Julio Preciado