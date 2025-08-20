Vicente Fernández Jr. va a ser papá otra vez: "Un hermoso milagro"

Vicente Fernández Jr. y Mariana González esperan su primer hijo en común

Fue este martes cuando Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, anunciaron que están esperando a su primer hijo en común. La pareja compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram acompañada de un video que mostraba imágenes de un ultrasonido en 3D.

"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres!", escribieron.

Además, Mariana reveló que ya superó el primer trimestre del embarazo y, por ello, decidieron hacer pública la noticia. “No podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, expresó con emoción.

Cabe destacar que la nueva integrante de la familia sería la quinta hija de Vicente Fernández Jr., quien tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Sissi Gallego Peniche. Juntos formaron una familia discreta: sus hijos son Vicente Fernández III, Ramón Fernández, Sissi Fernández y Fernanda Fernández.

Vicente Fernández Jr. tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Sissi Gallego Peniche. (Instagram)

Por otro lado, Mariana, de 40 años, es mamá de dos hijos fruto de una relación anterior. A pesar de su papel como madre, ha sabido combinar su vida familiar con su faceta como empresaria y figura pública, manteniendo una relación sólida y llena de cariño con Vicente Fernández Jr.