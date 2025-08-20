Vicente Fernández Jr. va a ser papá otra vez: "Un hermoso milagro"

La dinastía Fernández está a punto de recibir un nuevo integrante. Vicente Fernández Jr., reconocido cantante e hijo del legendario “Charro de Huentitán”, y su esposa, la influencer Mariana González, anunciaron con emoción la llegada de su primera bebé juntos.
Fue este martes cuando Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, anunciaron que están esperando a su primer hijo en común. La pareja compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram acompañada de un video que mostraba imágenes de un ultrasonido en 3D.
"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres!", escribieron.
Además, Mariana reveló que ya superó el primer trimestre del embarazo y, por ello, decidieron hacer pública la noticia. “No podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, expresó con emoción.
Cabe destacar que la nueva integrante de la familia sería la quinta hija de Vicente Fernández Jr., quien tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Sissi Gallego Peniche. Juntos formaron una familia discreta: sus hijos son Vicente Fernández III, Ramón Fernández, Sissi Fernández y Fernanda Fernández.
Por otro lado, Mariana, de 40 años, es mamá de dos hijos fruto de una relación anterior. A pesar de su papel como madre, ha sabido combinar su vida familiar con su faceta como empresaria y figura pública, manteniendo una relación sólida y llena de cariño con Vicente Fernández Jr.
La historia de amor de Vicente Fernández Jr. y Mariana González
La historia de amor de Vicente Fernández Jr. y Mariana González comenzó en 2020. El cantante fue quien dio el primer paso al enviarle un mensaje por Instagram en el que le confesó que era su fan. Aunque había conexiones familiares previas, fue hasta abril de ese año que concretaron su noviazgo y lo hicieron público con una foto que compartieron en sus perfiles.
“Yo conocí a mi bombón por aquí (Instagram). Él me escribió y me dijo que era mi fan y tenemos familiares en común que ya le habían hablado de mí, pero él estaba ocupado, yo estaba ocupada, nos desocupamos y nos ocupamos”, contó la influencer en 2022.
Desde entonces, la pareja ha compartido abiertamente su felicidad en redes sociales, mostrando momentos especiales como viajes alrededor del mundo, escapadas románticas y constantes muestras de cariño mutuo. Incluso, Mariana —empresaria originaria de Guadalajara con más de 1 millón de seguidores en Instagram— aseguró que la diferencia de edad (20 años) no entorpecía su conexión.
En una entrevista para Ventaneando, describió a su esposo como un "hombre excelente". Además, enfatizó que el cantante tiene gestos de caballerosidad: "Me abre la puerta, es caballeroso... desde que despierto me manda un mensaje de 'Te amo', 'Eres mi razón de existir' y me dedica canciones", relató
El compromiso y la boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González
Luego de tres años de relación, llegó uno de los momentos más significativos para la pareja: el 1 de diciembre de 2022, Vicente le propuso matrimonio a Mariana en París. La romántica pedida de mano tuvo como escenario la Torre Eiffel iluminada y el cantante compartió las emotivas imágenes del momento en redes sociales.
La boda civil fue el 18 de noviembre de 2023 en la Hacienda Benazuza, cerca de Zapopan, Jalisco. La ceremonia incluyó tradiciones de la familia Fernández y un homenaje muy emotivo al patriarca fallecido: un espectáculo de drones proyectó su silueta y su lema “Siempre vivo” en el cielo.