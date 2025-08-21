El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández tras pedir una señal a Vicente Fernández

Camila Fernández le pidió una señal a Vicente Fernández

En una entrevista con el programa Venga la Alegría, Camila compartió cómo, luego de su presentación en Miami, fue a un restaurante donde se topó con una pintura de su abuelo. El retrato, según ella, “te ve hasta el alma”, y fue ahí donde hizo una petición silenciosa pero muy sentida.

“Siempre que veo fotitos de él, siento que le hablo. Entonces como que en mi mente empecé: ‘Tata, mándame señal, a ver si estoy haciendo las cosas bien, por favor, dame una señal, dame una señal’”, relató, visiblemente emocionada.

Lo sorprendente vino minutos después, cuando un hombre se le acercó y le preguntó si recordaba quién era. Resultó ser un tío lejano por parte de la familia de Vicente Fernández, con quien Camila no tenía contacto. Él también había estado hablando de don Chente justo antes de verla, lo que aumentó aún más la carga emocional del encuentro.

“Me dice: ‘¿No te acuerdas de mí?, soy tu tío, mi mamá es hermana de Paula, la mamá de Tata Vicente. Es que no lo puedo creer, justo estaba hablando de mi Tata Vicente y te estoy viendo a ti’. Y yo: ‘¡Qué bonito!’”.

