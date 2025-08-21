Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta del legendario Vicente Fernández , vivió un momento profundamente emotivo tras un concierto en Miami. La joven cantante reveló que pidió una señal a su abuelo fallecido para saber si iba por buen camino con su carrera artística… y asegura haberla recibido de una forma inesperada que la conmovió hasta las lágrimas.
El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández tras pedir una señal a Vicente Fernández
Camila Fernández le pidió una señal a Vicente Fernández
En una entrevista con el programa Venga la Alegría, Camila compartió cómo, luego de su presentación en Miami, fue a un restaurante donde se topó con una pintura de su abuelo. El retrato, según ella, “te ve hasta el alma”, y fue ahí donde hizo una petición silenciosa pero muy sentida.
“Siempre que veo fotitos de él, siento que le hablo. Entonces como que en mi mente empecé: ‘Tata, mándame señal, a ver si estoy haciendo las cosas bien, por favor, dame una señal, dame una señal’”, relató, visiblemente emocionada.
Lo sorprendente vino minutos después, cuando un hombre se le acercó y le preguntó si recordaba quién era. Resultó ser un tío lejano por parte de la familia de Vicente Fernández, con quien Camila no tenía contacto. Él también había estado hablando de don Chente justo antes de verla, lo que aumentó aún más la carga emocional del encuentro.
“Me dice: ‘¿No te acuerdas de mí?, soy tu tío, mi mamá es hermana de Paula, la mamá de Tata Vicente. Es que no lo puedo creer, justo estaba hablando de mi Tata Vicente y te estoy viendo a ti’. Y yo: ‘¡Qué bonito!’”.
El mensaje que Camila Fernández sintió como una señal directa de su abuelo, Vicente Fernández
Para Camila, este encuentro no fue coincidencia. Su tío le dio un mensaje que ella interpretó como una respuesta directa de su abuelo:
“Solo me agarra el hombro y me dice: ‘Solo te tengo que decir que lo estás haciendo increíble, lo estás haciendo muy bien’. No manches, yo ahí dije: ‘Wow, me habló directamente’. Y esa era la señal que le pedí”.
La artista aseguró que este momento le dio paz y la confirmó en su camino artístico. Además de la señal espiritual que buscaba, también valoró haber reconectado con un familiar que no conocía bien.
“Estábamos los dos pensando en él y nos unió, yo creo. Me encantó saber que tengo un tío tan buena onda. Fue una anécdota que no había compartido con nadie”.
Actualmente, Camila continúa promoviendo su más reciente álbum, La Fernández, y afirma sentir la presencia de su abuelo Vicente en cada paso de su carrera musical.