Oasis anuncia gira mundial: Liam y Noel Gallagher tendrán 38 conciertos en 2027

La reconciliación de Liam y Noel Gallagher no fue un capítulo aislado . Oasis confirmó oficialmente este lunes que volverá a los escenarios en 2027 con Oasis Live ’27, una gira mundial de 38 conciertos que recorrerá Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos, consolidando el regreso definitivo de una de las bandas más influyentes del britpop.
El anuncio llega tras semanas de especulaciones en redes sociales y un espectacular despliegue de drones sobre Manchester que reveló la fecha de la noticia. Ahora, la banda hizo oficial los lugares y confirmó que Richard Ashcroft será el invitado especial en todas las presentaciones.