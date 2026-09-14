Oasis anuncia gira mundial: Liam y Noel Gallagher tendrán 38 conciertos en 2027

El regreso a Knebworth con Oasis

Uno de los momentos más simbólicos de la gira será el regreso de Oasis a Knebworth House, donde ofrecerán cuatro conciertos en septiembre de 2027.

El recinto ocupa un lugar mítico en la historia del grupo: en agosto de 1996, más de 250 mil personas asistieron a dos presentaciones que marcaron el punto más alto de la banda y se convirtieron en uno de los eventos musicales más importantes de la cultura británica. Treinta y un años después, Liam y Noel volverán al mismo escenario como parte de su segunda etapa juntos.

Gira 2027 de Oasis: 11 ciudades y 38 fechas

La gira arrancará el 21 de mayo de 2027 en Glasgow y después seguirá en ciudades como Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas, antes de concluir en Knebworth. En total serán 11 ciudades distribuidas entre Europa y Norteamérica.

Entre las fechas más esperadas destacan: