Salma Hayek revela que la relación con su hija Valentina ha cambiado los últimos años

Salma Hayek revela cómo ha cambiado su relación con Valentina

Mientras recorrían boutiques de la ciudad, Salma Hayek confesó que una de las personas que más ha influido en su gusto por la moda es, precisamente, su hija.

Valentina Paloma y Salma Hayek (Carversations)

"Me encanta descubrir cosas a través de ti. Incluso cuando estabas en Instagram y eras más joven, el feed te ofrecía contenido apropiado para tu edad, lo que te permitía crear tu propio estilo y gusto porque eres muy artística... así que ha sido maravilloso verte crecer, cambiar, investigar y redescubrirte a lo largo de los años", expresó la actriz.

Valentina Paloma también dejó claro que no teme decirle a su mamá lo que piensa. Estando dentro de la tienda cuando Salma tomó una prenda para conocer su opinión, la respuesta fue inmediata.

“De ninguna manera”, expresó la joven. “Siempre será un no. Tiene bolsillos, mamá”. A lo que Hayek simplemente respondió: "Lo intenté".



La conversación también giró en torno al uso que hacen de las redes sociales. Salma confesó que confía plenamente en el criterio de su hija para navegar en Instagram y encontrar contenido interesante: "Siempre encuentro cosas interesantes y divertidas cuando me enseñas lo que ves", comentó.

Valentina, por su parte, aprovechó para bromear sobre la cuenta de su mamá y hasta criticó su biografía de Instagram: "Tienes que empezar por tu bio. La primera vez que la vi pensé que habías metido el teléfono a la bolsa y se había escrito solo".