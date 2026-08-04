Salma Hayek dejó ver una de sus facetas más personales al compartir pantalla con su hija, Valentina Paloma Pinault , en un nuevo episodio de Carversations de Instagram. Durante un recorrido por Barcelona, madre e hija platicaron sobre moda, redes sociales, viajes y la confianza que han construido con el paso de los años, dejando al descubierto una relación llena de complicidad.
Salma Hayek revela que la relación con su hija Valentina ha cambiado los últimos años
Salma Hayek revela cómo ha cambiado su relación con Valentina
Mientras recorrían boutiques de la ciudad, Salma Hayek confesó que una de las personas que más ha influido en su gusto por la moda es, precisamente, su hija.
"Me encanta descubrir cosas a través de ti. Incluso cuando estabas en Instagram y eras más joven, el feed te ofrecía contenido apropiado para tu edad, lo que te permitía crear tu propio estilo y gusto porque eres muy artística... así que ha sido maravilloso verte crecer, cambiar, investigar y redescubrirte a lo largo de los años", expresó la actriz.
Valentina Paloma también dejó claro que no teme decirle a su mamá lo que piensa. Estando dentro de la tienda cuando Salma tomó una prenda para conocer su opinión, la respuesta fue inmediata.
“De ninguna manera”, expresó la joven. “Siempre será un no. Tiene bolsillos, mamá”. A lo que Hayek simplemente respondió: "Lo intenté".
La conversación también giró en torno al uso que hacen de las redes sociales. Salma confesó que confía plenamente en el criterio de su hija para navegar en Instagram y encontrar contenido interesante: "Siempre encuentro cosas interesantes y divertidas cuando me enseñas lo que ves", comentó.
Valentina, por su parte, aprovechó para bromear sobre la cuenta de su mamá y hasta criticó su biografía de Instagram: "Tienes que empezar por tu bio. La primera vez que la vi pensé que habías metido el teléfono a la bolsa y se había escrito solo".
La relación de Salma Hayek con su hija Valentina
Uno de los momentos más entrañables llegó cuando Salma Hayek y Valentina Paloma hablaron de la privacidad en redes sociales. Aunque ya es mayor de edad, la joven explicó por qué decidió mantener su cuenta personal en privado.
"Creo que me quita mucha presión saber quién me sigue. Tengo control sobre quién conoce mi vida diaria. Y no solo la mía, también la de mis amigos. No quiero esa presión".
Salma celebró esa decisión y reconoció que siempre le dio tranquilidad que su hija utilizara una cuenta privada mientras crecía: "Me encanta que ya tengas 18 años y que todavía tengas una cuenta privada".
Durante el recorrido también hablaron de algunos de los intereses de Valentina, como su fascinación por Japón. La joven confesó que sueña con conocer Tokio, Osaka y Kioto, además de probar toda la gastronomía del país. La actriz incluso aseguró que espera aprender de todo lo que su hija ha descubierto sobre ese destino a través de internet.
Además de compartir su pasión por la moda, Salma reveló que disfruta aprender nuevas recetas y confesó que suele leer los comentarios que recibe en redes sociales, ya que muchas veces sus seguidores logran alegrarle el día.
"A veces, si no estoy en un buen momento, leo los comentarios, incluso de publicaciones antiguas, y me hacen el día. Siempre son muy ingeniosos".