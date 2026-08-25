La canción de Dolly Parton que probablemente no sabías que era de ella: “I Will Always Love You”

La historia detrás del tema tampoco es la de un romance terminado, como podría sugerir la letra. Parton escribió “I Will Always Love You” como una despedida para Porter Wagoner, su compañero profesional durante siete años, cuando decidió abandonar The Porter Wagoner Show para iniciar su carrera como solista.

Dolly Parton escribió “I Will Always Love You” para despedirse de Porter Wagoner

Dolly Parton, quien falleció este 25 de agosto a los 80 años, llegó a The Porter Wagoner Show en 1967 y durante siete años formó con Wagoner una de las parejas más conocidas de la televisión y la música country estadounidenses.

La relación profesional, sin embargo, comenzó a deteriorarse cuando Parton quiso independizarse. La decisión provocó tensión entre ambos, pero la cantante encontró una manera particular de comunicarle a Wagoner que quería marcharse. Le escribió una canción.

Dolly Parton es la autora y primera intérprete de "I will always love you" (Getty Images)

Según publica el sitio oficial de Parton, la cantante le presentó el tema a Wagoner y él rompió en llanto al escucharlo. Después aceptó dejarla con la condición de producir la grabación.