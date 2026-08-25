La voz de Whitney Houston quedó asociada para siempre con “I Will Always Love You”, pero la canción no nació en Hollywood ni fue escrita para El Guardaespaldas. Su autora es Dolly Parton, quien la compuso en 1973 y la convirtió en un éxito de la música country un año después.
La canción de Dolly Parton que probablemente no sabías que era de ella: “I Will Always Love You”
La historia detrás del tema tampoco es la de un romance terminado, como podría sugerir la letra. Parton escribió “I Will Always Love You” como una despedida para Porter Wagoner, su compañero profesional durante siete años, cuando decidió abandonar The Porter Wagoner Show para iniciar su carrera como solista.
Dolly Parton escribió “I Will Always Love You” para despedirse de Porter Wagoner
Dolly Parton, quien falleció este 25 de agosto a los 80 años, llegó a The Porter Wagoner Show en 1967 y durante siete años formó con Wagoner una de las parejas más conocidas de la televisión y la música country estadounidenses.
La relación profesional, sin embargo, comenzó a deteriorarse cuando Parton quiso independizarse. La decisión provocó tensión entre ambos, pero la cantante encontró una manera particular de comunicarle a Wagoner que quería marcharse. Le escribió una canción.
Según publica el sitio oficial de Parton, la cantante le presentó el tema a Wagoner y él rompió en llanto al escucharlo. Después aceptó dejarla con la condición de producir la grabación.
La primera versión de 'I Will Always Love Your' de Dolly Parton también fue un éxito
Dolly Parton grabó “I Will Always Love You” para su álbum Jolene, publicado en 1974. El tema fue lanzado como segundo sencillo y llegó al número uno de las listas country estadounidenses.
La canción no desapareció después de aquella primera etapa. Parton volvió a grabarla en 1982 para la película The Best Little Whorehouse in Texas y consiguió nuevamente el número uno en las listas country.
Antes de Whitney Houston, además, la canción ya había sido interpretada por otros artistas. Linda Ronstadt grabó su propia versión en 1975 para el álbum Prisoner in Disguise, una interpretación que décadas después tendría una importancia particular en la historia del tema.
¿Cómo llegó ‘I Will Always Love You’ a la película ‘El Guardaespaldas’?
La transformación definitiva de “I Will Always Love You” ocurrió casi dos décadas después de su lanzamiento.
Para la película El Guardaespaldas, estrenada en 1992 y protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, el equipo buscaba una canción central.
La primera opción era “What Becomes of the Brokenhearted”, pero una versión de Paul Young ya había aparecido en Fried Green Tomatoes.
Costner propuso entonces “I Will Always Love You”. Para presentar la canción a Houston, recurrió a la versión de Linda Ronstadt, y el productor David Foster se encargó de convertirla en una balada de pop y soul diseñada para la voz de Houston.
Uno de los elementos que marcaron la grabación fue la decisión de comenzar la canción a capela. El resultado convirtió la canción de despedida en tono country de Dolly Parton en una de las interpretaciones vocales más reconocibles de la música contemporánea, gracias a la sensibilidad de Whitney Houston.
'I Will Always Love You': Whitney Houston convirtió una canción country en un fenómeno mundial
La versión de Whitney Houston se publicó en 1992 como parte de la banda sonora de El Guardaespaldas. Permaneció 14 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, de acuerdo con el sitio oficial de Parton.
En los Grammy de 1994, Houston ganó los premios a Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por la canción, mientras que la banda sonora de El Guardaespaldas obtuvo el Grammy al Álbum del Año.
La banda sonora también se convirtió en un fenómeno comercial. Según la Recording Academy, superó los 45 millones de copias vendidas en todo el mundo y permaneció 20 semanas en el primer lugar del Billboard 200.