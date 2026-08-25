La cantante y compositora e ícono de la música country, Dolly Parton, murió a los 80 años. Su sobrino, Brian Seaver, dio a conocer la noticia en un video de Instagram este martes. La artista era conocida en todo el mundo como cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y autora y falleció en Nashville, Tennessee.
Muere Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años
Dolly Parton muere a los 80 años
La noticia de la muerte de la cantante Dolly Parton fue confirmada por su sobrino Brin Seaver, hijo de Cassie Parton.
¿Lo sabías?
“Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, abuela y bisabuela para una generación y Gigi para la siguiente”, dice en el video.
“Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, agregó.
Seaver agregó en su comunicado: “Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”.
La muerte de Dolly Parton ocurre después de varios meses en los que su salud había generado preocupación entre sus seguidores. La cantante había cancelado y pospuesto distintas presentaciones debido a problemas de salud, incluyendo compromisos relacionados con su residencia en Las Vegas. En agosto también canceló una aparición en Dollywood después de que su médico le recomendara no viajar debido a episodios de deshidratación y mareos.
Días antes de su muerte, Parton había hablado públicamente sobre su estado de salud y explicó que continuaba recuperándose. También había señalado que algunos problemas de salud los había dejado de lado mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 después de casi 60 años de matrimonio.
La trayectoria de Dolly Parton
Dolly Parton nació en Pittman Center, Tennessee, en 1946. Tenía once hermanos y su familia era pobre. "Nunca pasamos hambre, pero a veces no teníamos suficiente para comer", declaró en una entrevista a la revista People. A los seis años, empezó a tocar su primera guitarra y a cantar en la iglesia de su abuelo. Un año después, comenzó a componer canciones.
Tras graduarse en el instituto, se mudó a Nashville en 1964. Tocaba en clubes y componía canciones para otros artistas. En 2012, declaró a la publicación: "Mis canciones me sacaron de las montañas y me llevaron a todos los lugares a los que siempre quise ir". Su gran oportunidad llegó cuando la estrella de la música country Porter Wagoner la contrató como su compañera en The Porter Wagoner Show . Él la ayudó a conseguir un contrato discográfico.
"I Will Always Love You", la canción alcanzó el número uno en las listas de música country dos veces, pero se convirtió en un éxito cuando Whitney Houston la grabó para la película de 1992, El guardaespaldas.
Parton siguió cosechando éxitos con temas como "Light of a Clear Blue Morning", "Here You Come Again", "Two Doors Down", "It's All Wrong, But It's All Right" y "You're the Only One".
La carrera cinematográfica de Parton comenzó en 1980 cuando protagonizó "9 to 5" junto a Lily Tomlin y Jane Fonda. Su tema principal para la película se convirtió en su primer sencillo número uno en la lista Hot 100. Las coprotagonistas se hicieron amigas para toda la vida, y Parton posteriormente hizo una aparición especial en la serie de Netflix "Grace and Frankie".
Su influencia también trascendió la música y el cine. A través de la Imagination Library, iniciativa de su fundación, impulsó durante décadas la entrega de libros gratuitos a niños. El programa se convirtió en uno de los proyectos filantrópicos más importantes asociados a su nombre.