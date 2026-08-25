Muere Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

Dolly Parton muere a los 80 años

La noticia de la muerte de la cantante Dolly Parton fue confirmada por su sobrino Brin Seaver, hijo de Cassie Parton.

“Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, abuela y bisabuela para una generación y Gigi para la siguiente”, dice en el video.

Dolly Parton falleció a los 80 años. (Getty Images)

“Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, agregó.

Seaver agregó en su comunicado: “Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”.

Dolly Parton falleció a los 80 años. (Getty Images)

La muerte de Dolly Parton ocurre después de varios meses en los que su salud había generado preocupación entre sus seguidores. La cantante había cancelado y pospuesto distintas presentaciones debido a problemas de salud, incluyendo compromisos relacionados con su residencia en Las Vegas. En agosto también canceló una aparición en Dollywood después de que su médico le recomendara no viajar debido a episodios de deshidratación y mareos.

Días antes de su muerte, Parton había hablado públicamente sobre su estado de salud y explicó que continuaba recuperándose. También había señalado que algunos problemas de salud los había dejado de lado mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 después de casi 60 años de matrimonio.