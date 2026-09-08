Angélica Vale cuenta cómo su hija la impulsó a separarse de Otto Padrón

Angélica Vale cuenta cómo su hija la impulsó a poner fin a su matrimonio con Otto Padrón

A un año de que Otto Padrón, papá de sus dos hijos, le notificara la demanda de divorcio, Angélica Vale recordó aquella etapa durante una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!. La actriz explicó que el final de su matrimonio no ocurrió de manera repentina y que durante mucho tiempo buscó alternativas para evitarlo.



Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás (Instagram)

“Pero me tardé. No fue de un día para otro. Yo llevo 4 años sabiendo que eso ya no funcionaba. Por supuesto que intenté hablar, por supuesto que intenté hacer absolutamente todo antes de darme cuenta que realmente estaba rota esa relación. Por supuesto que intenté todo, pero yo desde el 22 ya había algo aquí que me decía: ‘Mmm, era muy tarde’. Ya no había… Ya no había solución”.

Después de varios años tratando de mantener su matrimonio, Angélica Vale tuvo una platica con su hija en la que le explicó que su relación ya no estaba funcionando. La respuesta que recibió fue directa y, para la actriz, significativa.

Angélica destacó que su hija mostró una madurez que incluso la hizo compararla con ella misma a esa edad. Lejos de cuestionar su decisión o intentar convencerla de continuar con su matrimonio, la joven entendió rápidamente lo que estaba sucediendo.

“Pues Angélica es mucho más inteligente que yo y mucho más madura que yo lo era a su edad. Y mira que yo tengo ya mis añitos de experiencia, pero Angélica es mucho más madura que yo. Entonces cuando le dije: ‘Esto no está funcionando’, me dijo: ‘Ay, no, tienes toda la razón, mejor ya no, ya’”.