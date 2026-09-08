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Angélica Vale cuenta cómo su hija la impulsó a separarse de Otto Padrón

Angélica Vale contó que llevaba cuatro años consciente de que su matrimonio con Otto Padrón ya no funcionaba y reveló qué le dijo su hija cuando decidió separarse.
mar 08 septiembre 2026 11:38 AM
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Angélica Vale y Otto Padrón
Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás (Instagram)

Angélica Vale llevaba años intentando encontrar una solución para salvar su matrimonio con Otto Padrón cuando finalmente entendió que la relación había llegado a su fin. Aunque desde 2022 tenía claro que algo ya no funcionaba, la actriz reconoció que aceptar la separación no fue una decisión sencilla, especialmente después de 14 años juntos y con dos hijos de por medio.

En ese proceso, una conversación con su hija, Angélica Masiel, terminó teniendo un significado especial. La joven no sólo comprendió lo que estaba ocurriendo entre sus papás, sino que reaccionó con una madurez que sorprendió a la actriz y que, de alguna manera, confirmó que había llegado el momento de dejar atrás una relación que durante años intentó salvar.

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Angélica Vale cuenta cómo su hija la impulsó a poner fin a su matrimonio con Otto Padrón

A un año de que Otto Padrón, papá de sus dos hijos, le notificara la demanda de divorcio, Angélica Vale recordó aquella etapa durante una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!. La actriz explicó que el final de su matrimonio no ocurrió de manera repentina y que durante mucho tiempo buscó alternativas para evitarlo.

Angélica Vale y Otto Padrón
Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás (Instagram)

“Pero me tardé. No fue de un día para otro. Yo llevo 4 años sabiendo que eso ya no funcionaba. Por supuesto que intenté hablar, por supuesto que intenté hacer absolutamente todo antes de darme cuenta que realmente estaba rota esa relación. Por supuesto que intenté todo, pero yo desde el 22 ya había algo aquí que me decía: ‘Mmm, era muy tarde’. Ya no había… Ya no había solución”.

Después de varios años tratando de mantener su matrimonio, Angélica Vale tuvo una platica con su hija en la que le explicó que su relación ya no estaba funcionando. La respuesta que recibió fue directa y, para la actriz, significativa.

Angélica destacó que su hija mostró una madurez que incluso la hizo compararla con ella misma a esa edad. Lejos de cuestionar su decisión o intentar convencerla de continuar con su matrimonio, la joven entendió rápidamente lo que estaba sucediendo.

“Pues Angélica es mucho más inteligente que yo y mucho más madura que yo lo era a su edad. Y mira que yo tengo ya mis añitos de experiencia, pero Angélica es mucho más madura que yo. Entonces cuando le dije: ‘Esto no está funcionando’, me dijo: ‘Ay, no, tienes toda la razón, mejor ya no, ya’”.

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Para la actriz, escuchar esas palabras de su hija fue importante después de años de intentar encontrar una salida. Angélica Vale había pasado por un largo proceso antes de aceptar que la relación estaba rota, por lo que encontrar comprensión en su hija representó un respaldo en un momento decisivo.

El hijo de Angélica Vale vivió el divorcio de una manera diferente

La situación, sin embargo, fue distinta para su hijo, Daniel Nicolás, quien tenía alrededor de 11 años cuando comenzó a enfrentar la separación de sus papás.

Angélica Vale explicó que para él fue más difícil entender lo que implicaba el divorcio, principalmente por la manera en que asociaba esa palabra con un cambio drástico dentro de su familia.

“Al niño sí le afectó un poco más, más chiquito, si era como un sacón de onda, sobre todo creo que la etiqueta, ¿sabes? De ‘Mis papás se están divorciando’, el divorcio creo que a los 11 todavía te puede caer muy de golpe, entenderlo, pero cuando vio que no había cambiado mucho la situación y que su mamá estaba de mejor humor, como que dijo: ‘Ah, no, pues no está tan peor’”.

La reacción de sus hijos también permitió que Angélica Vale comprobara que, aunque el divorcio implicaba una nueva dinámica familiar, no necesariamente significaba que todo cambiaría para ellos. De hecho, la actriz reconoció que después de tomar la decisión comenzó a sentirse mejor y sus hijos pudieron percibir ese cambio.

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