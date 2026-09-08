Angélica Vale cuenta cómo su hija la impulsó a separarse de Otto Padrón

Angélica Vale llevaba años intentando encontrar una solución para salvar su matrimonio con Otto Padrón cuando finalmente entendió que la relación había llegado a su fin. Aunque desde 2022 tenía claro que algo ya no funcionaba, la actriz reconoció que aceptar la separación no fue una decisión sencilla, especialmente después de 14 años juntos y con dos hijos de por medio.
En ese proceso, una conversación con su hija, Angélica Masiel, terminó teniendo un significado especial. La joven no sólo comprendió lo que estaba ocurriendo entre sus papás, sino que reaccionó con una madurez que sorprendió a la actriz y que, de alguna manera, confirmó que había llegado el momento de dejar atrás una relación que durante años intentó salvar.