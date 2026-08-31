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Todos los tatuajes de Lionel Messi y el significado detrás de cada uno

Desde retratos de su mamá, hasta homenajes a Antonela Roccuzzo y sus hijos, cada tatuaje de Lionel Messi guarda un significado especial.
lun 31 agosto 2026 10:58 AM
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Lionel Messi (Sebastian Frej/Getty Images)

Además de ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos , Lionel Messi lleva su historia grabada en la piel . Cada uno de sus tatuajes representa un momento importante de su vida, desde los homenajes a su familia hasta símbolos de su fe y de la pasión que siente por el futbol.

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El significado de todos los tatuajes de Lionel Messi

Con el reciente anuncio sobre su renuncia a la selección de Argentina , el capitán vuelve a estar en el centro de la conversación. Mientras millones de aficionados siguen de cerca su desempeño en la cancha, también crece el interés por conocer el significado de los tatuajes que han acompañado su carrera durante más de una década.

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Liones Messi y Antonela Roccuzzo (Instagram)

La familia ocupa un lugar central en la vida del astro argentino y eso queda reflejado en varios de sus tatuajes.

Uno de los más importantes es el retrato de su madre, Celia Cuccittini, que luce en la espalda. Messi ha contado en distintas ocasiones que ella ha sido una de las personas más importantes en su vida y un apoyo constante desde sus primeros años en Rosario.

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Messi tiene un tatuaje de su mamá en la espalda. (Getty Images)

Otro de los diseños más conocidos es la corona que comparte con su esposa, Antonela Roccuzzo. Ambos llevan el mismo símbolo como representación de su historia de amor, que comenzó cuando eran niños y se consolidó con su matrimonio en 2017.

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Messi tiene un tatuaje de ojo, que se cree que representa a su esposa, Antonela Roccuzzo, junto a una corona, un símbolo que ella también tiene tatuado en el mismo lugar, (Getty Images)

Sus hijos también tienen un lugar privilegiado. Messi lleva tatuadas las manos de Thiago, el nombre de su primogénito y, posteriormente, agregó los nombres y las fechas de nacimiento de Mateo y Ciro en una de sus piernas. Thiago — 02/11/2012 Mateo — 11/09/2015 Ciro — 10/03/2018.

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Messi tiene tatuadas las manos de Thiago, su primogénito, además de las fechas de nacimiento de Mateo y Ciro, sus hijos menores. (Getty Images)

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Los tatuajes de Messi en los brazos

Gran parte del brazo derecho de Messi está dedicado a símbolos relacionados con su fe. Entre ellos destaca la imagen de Jesucristo con la corona de espinas, un diseño que refleja sus creencias religiosas.

También tiene una ventada de la La Sagrada Familia, la famosa basílica de Barcelona, un reloj que simboliza el paso del tiempo, una flor de loto, asociada con el crecimiento personal y la superación y las cuentas de un rosario, que hacen alusión a su ciudad natal.

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Lionel Messi tiene varios tatuajes en su brazo. (Getty Images)

En la pierna izquierda luce un balón de futbol, el número 10 que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y otros elementos vinculados con el deporte que cambió su vida. Para muchos aficionados, esa combinación resume la esencia del jugador: familia, fe y futbol.

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En la pierna izquierda, Messi tiene un balón de futbol, el número 10 que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera (Getty Images)

Messi y Antonela también inmortalizaron uno de los días más importantes de su historia de amor. Ambos llevan tatuada en el dedo anular la fecha de su matrimonio, 30 de junio de 2017, escrita en números romanos: XXX-VI-XVII.

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Messi y su esposa, Antonela, comparten un tatuaje con su fecha de boda. (Instagram)

Mientras el capitán argentino busca levantar una nueva Copa del Mundo en la final del Mundial 2026, sus tatuajes recuerdan que, detrás de los récords y los títulos, también hay una historia personal marcada por el amor a su familia, la perseverancia y la gratitud hacia quienes lo acompañaron desde el inicio de su carrera.

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Lionel Messi Antonella Roccuzzo

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