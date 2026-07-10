¿Quién es Carliz de la Cruz? La exnovia de Bad Bunny que lo demanda por 40 millones de dólares

La historia detrás del famoso "Bad Bunny, baby"

Uno de los elementos más reconocibles de la música de Bad Bunny es la frase "Bad Bunny, baby", que se escucha al inicio de canciones como "Pa Ti" y "Dos Mil 16".

De acuerdo con la demanda, fue el propio Benito quien le pidió a Carliz, en 2015, que grabara esa frase. Ella lo hizo desde el baño de la casa de una amiga, el lugar más silencioso que encontró en ese momento, y le envió el audio para que pudiera utilizarlo en sus proyectos musicales.



Años después, cuando Bad Bunny ya era una estrella global, representantes del artista buscaron comprar la grabación. Según Carliz, rechazó una oferta inicial de 2,000 dólares y nunca autorizó que su voz siguiera utilizándose comercialmente. Pese a ello, el audio continuó apareciendo en canciones, conciertos, campañas promocionales y otros contenidos vinculados al cantante.

¿Por qué demandó a Bad Bunny?

En marzo de 2023, Carliz presentó una demanda contra Bad Bunny y su equipo al considerar que el uso de su voz vulneró sus derechos de imagen y propiedad intelectual. Además del uso en las canciones, sostiene que la grabación se explotó comercialmente en giras, plataformas digitales, promociones y redes sociales sin su consentimiento.

La abogada afirma que la enorme popularidad del audio ha afectado su vida cotidiana, ya que con frecuencia es identificada en espacios públicos por la frase "Bad Bunny, baby", una situación que, según el expediente, le ha provocado ansiedad y angustia.

Bad Bunny (Getty Images)

Esta semana, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que una parte sustancial de la demanda presenta fundamentos suficientes para seguir adelante, por lo que el caso continuará en los tribunales. Aunque una de las reclamaciones fue desestimada por prescripción, el litigio relacionado con otras canciones y el presunto uso indebido de su voz permanece vigente.

